Del blog de Bill Gates: ¿Pueden las clases en línea cambiar las reglas del juego para algunos estudiantes?

En una de las páginas de su blog, Bill Gates entrevista a Blaire Penry, Maestra del Año del Estado de Washington 2024, con quien debate sobre si las clases en línea pueden cambiar las reglas del juego para algunos adolescentes, y a continuación revelamos los párrafos más interesantes de la charla.

Bill Gates comienza diciendo, “cuando estaba en la escuela secundaria, una de mis clases favoritas era teatro. Un profesor me presionó para que me inscribiera y yo estaba totalmente preparada para odiar la clase, pero me enamoré de la actuación. El teatro me empujó a ampliar mis horizontes, a probar algo nuevo y a ver si podía tener éxito. Incluso gané la confianza suficiente para hacer una audición y conseguir el papel principal en “Black Comedy”, la obra escolar de mi último año.

“Blaire Penry, Maestra del Año del Estado de Washington 2024, entiende lo transformadora que puede ser una clase como la de teatro, porque lo ha visto con sus propios alumnos. Y me sorprendió cómo usa la tecnología para reimaginar la forma en que los estudiantes se involucran en el aula.

“Blaire enseña educación técnica y profesional (CTE) y bellas artes en el Distrito Escolar de Auburn, que se encuentra a unos 48 kilómetros al sur de Seattle. A lo largo de los años, ha impartido una amplia gama de asignaturas optativas (entre ellas, marketing, aprendizaje en el lugar de trabajo, opciones profesionales y psicología, además de teatro) a estudiantes de secundaria y preparatoria.

“Sin embargo, lo que realmente distingue a Blaire es su enfoque de la educación en línea. Cuando las escuelas cambiaron a la instrucción remota en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, Blaire se dio cuenta rápidamente de que el plan de estudios existente no funcionaba. Simplemente no era lo suficientemente atractivo sin la interacción cara a cara. En ese momento, su distrito escolar estaba realizando una instrucción completamente sincrónica. Los maestros impartían instrucción en vivo, los estudiantes podían hacer preguntas y las clases funcionaban en el mismo horario que antes. Aun así, sus estudiantes luchaban por conectarse con el material desde sus hogares.

“Entonces, ayudó a desarrollar un nuevo plan de estudios que funcionó en un entorno en línea e innovó nuevas técnicas para mantener a sus estudiantes interesados.

“Blaire creó nuevos materiales y planes de clases que tuvieron más eco entre los estudiantes de Auburn, el 76 por ciento de los cuales son personas de color, incluido un nuevo plan de estudios de justicia social destinado a ayudar a sus hijos a convertirse en ciudadanos más activos e informados. El aula se convirtió en un período social estructurado donde los estudiantes podían conocer a su maestro y a los demás, ya que las oportunidades normales de conectarse (durante el almuerzo o en el pasillo entre clases) no están disponibles en la instrucción en línea. La función de chat se utilizó constantemente durante sus clases, y Blaire se comunicaba para asegurarse de que los estudiantes estuvieran involucrados y los niños hacían (¡y respondían!) preguntas sobre el material”, explica Gates.

“Me dio la oportunidad de desmantelar mi plan de estudios y reconstruirlo teniendo en cuenta a mi comunidad, lo cual es un gran regalo”, dijo Blaire al magnate, aseverando que “ese desafío creativo me resultó increíblemente gratificante y me dio la oportunidad de, creo, convertirme en una mejor docente”.

El artículo explica que el trabajo que hicieron Blaire y sus colegas finalmente se convirtió en Auburn Online School y aunque las escuelas reabrieron en Washington en 2021 y muchos estudiantes regresaron a las clases presenciales, muchos estudiantes de su distrito siguieron optando por la instrucción remota. Muchos de ellos vivían en hogares intergeneracionales, con familiares mayores que corrían el riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Auburn Online les brindó una opción segura y de alta calidad para continuar su educación.

En este sentido, La Fundación Gates apoyó a muchas escuelas que ofrecieron este tipo de apoyo durante la pandemia, “por lo que no me sorprendió saber que algunos estudiantes continuaron aprendiendo de forma remota para mantener a sus seres queridos a salvo. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de niños que querían seguir con la instrucción en línea por razones que no tenían nada que ver con la pandemia”, dice el blog.

Aunque muchos estudiantes tuvieron dificultades para adaptarse a la transición al aprendizaje en línea y a la falta de interacción presencial con sus profesores y compañeros, Gates dice que Blaire descubrió que varios de sus alumnos no solo se adaptaron, sino que progresaron. Algunos necesitaban más flexibilidad para poder trabajar o cumplir con otras responsabilidades. Otros se beneficiaron de tener un mayor control de sus entornos de aprendizaje. Por ejemplo, podían concentrarse mucho mejor en la relativa tranquilidad de sus propios hogares, o tenían menos ansiedad cuando podían responder una pregunta en un chat en lugar de levantar la mano frente a toda la clase.

“Me sorprendió mucho saber que la enseñanza totalmente a distancia funciona mejor para algunos estudiantes. Como mucha gente, siempre he pensado que es un obstáculo necesario que hay que superar en tiempos de necesidad. Pero Blaire lo ve como una gran oportunidad para algunas familias y como una herramienta poderosa para impulsar la equidad”, explica el magnate.

Por tratarse de una gran pensadora sobre cómo la tecnología puede ayudar a los estudiantes, Gates no pudo resistir la oportunidad de preguntarle su opinión sobre la IA: Blaire está entusiasmada con la idea de que las herramientas de IA la ayudarán a realizar un mejor seguimiento del progreso de sus estudiantes y brindarles tutores personalizados.

“El aprendizaje en línea crea una oportunidad para que los docentes sean un poco más valientes”, dice Blaire. “Es una oportunidad para examinar a sus estudiantes, examinar a su comunidad y luego ponerla en primer plano para determinar cómo avanzar. Es emocionante probar algo nuevo, ser innovador y romper con lo establecido”, concluye, a lo que Gates asevera que “no podría estar más de acuerdo”.

Con información del blog de Bill Gates.

