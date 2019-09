Del Mazo niega acusaciones de MCCI sobre propiedad de estacionamientos

Respecto a la acusación reflejada por el informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -MCCI-, sobre la actividad comercial del hoy Gobernador de México, Alfredo del Mazo Maza, a través de un comunicado el funcionario dio a conocer la mayoría de las acusaciones de las cuales fue objeto.

Sobre los años en los que podría haberse desempeñado como accionista de Estacionamientos Pumasa SA de CV, el funcionario sostuvo que “nunca fui socio de la empresa”.

Sobre las acciones que le fueron presuntamente cedidas, del Maso ratificó que “la sociedad no se llevó a cabo”. Y sobre porqué su nombre no aparece en las actas de la empresa, el mismo respondió que “no soy socio”. De la misma manera, sobre ¿por qué aceptó formar parte de una empresa que tenía contratos públicos?, explicó que no fue socio de la empresa.

Sobre si el particular representa un conflicto de interés para el hoy Gobernador del Estado de México, del Mazo remarcó que “ninguno”.

Finalmente, y si sobre si participó en otras empresas como accionista desde que es funcionario público, explicó que “sí, en Madazo S.A. de C.V.; Ciadema SC e Inmobiliaria Madaza S.A. de C.V.”.

Al terminar, preguntado respecto de cuál es la relación que mantiene con la familia Madariaga y con la empresa Estacionamientos Pumasa SA de CV en la actualidad, el funcionario explicó que sólo mantienen una “relación de amistad”.

