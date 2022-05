Del México posible al México deseable

La pandemia ha venido a cambiar las reglas del juego en el día a día del mundo. El trabajo en casa por más de año y medio, la llamada nueva normalidad con trabajo hibrido, las cadenas de abasto y suministro que no logran reestablecerse, las nuevas tensiones geopolíticas como lo son la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra político-comercial de Estados Unidos y China han generado escasez de productos, desabasto de alimentos, y en muchas partes del mundo un poco favorable e inusual disparo de la inflación; y aun cuando pensemos que el tema geopolítico es lejano para los mexicanos o un tema ajeno, no lo es, las divisiones geopolíticas solo se exacerbaron con lo que está sucediendo en el mundo, la invasión a Ucrania fue tan violatoria que obligó al mundo a dividirse. Todos esos factores más la realidad de nuestro país, inmerso en una gran polarización, en una insistente intensión en dividirnos, en una tentación cotidiana de debilitar sus instituciones, en la inoperatividad de muchas otras y el desmantelamiento del sistema de lo que aún funciona, no puede más que ubicarnos en que Mexico está atravesando una percepción de falta de competitividad. Algunos indicadores no son buenos, pero más allá de ello, la falta de estado de derecho, la presencia franca de grupos criminales y el número de homicidios dolosos alejan con fuerza los deseos de inversión y de atracción de empresas. Hoy el país ha caído en una enfermedad grave denominada “Crisis de Sinceridad”; el enorme reto del país se llama “transparencia”. Debemos regresar al camino en el cual se sienten las bases en la eficacia de la gobernabilidad y si me apura un poco también sería deseable en la eficiencia.

La esencia de la democracia se debería basar en la confianza de la gente en las elecciones acompañada de un ingrediente muy escaso, pero no menos importante, la veracidad de la información; estamos a una semana de que 6 regiones del país acudan a las urnas para elegir igual número de gobernadores, más un buen número de representantes de elección popular. Las reglas del juego establecidas por los órganos electorales en muchos casos no se han respetado, y el uso de recursos públicos y la aparición de funcionarios que aseguran haber pedido días de vacaciones para involucrarse en los comicios pareciera ser lo común y lo permitido, violando con ello infinidad de normas y procedimientos. Hoy la gran pregunta es ¿cómo defender a las instituciones electorales cuando hay una franca intención no de respetarlas si no de desaparecerlas? Por como se ven las cosas no se espera nada bueno; la democracia ha sido por años una buena inversión social, sin embargo, hoy está en entredicho y la participación del crimen organizado en las elecciones lo único que puede provocar es un gran deterioro a esa democracia que tanto ha costado construir.

¿Cómo podemos resolver los reclamos de la sociedad, si no es primero dando respuesta en el trabajo cotidiano de gobernar con calidad y claridad de gestión? En este entorno geopolítico el cambio tecnológico y de comunicaciones digitales ha incrementado las diferencias entre los países; México no es la excepción. Las redes sociales han contribuido en gran medida a la segmentación de la información y en muchos casos coadyubado a la polarización, los medios tradicionales han perdido su influencia tradicional; si lo analizamos bien los problemas son los mismos para la mayor parte de las naciones, inclusive muchas economías eran similares hace 30 años. Algunos países y algunas regiones se han especializado en temas como la manufactura y por ello la relación con nuestros principales socios comerciales exige por lo menos definición y claridad en dicha relación, el gran reto es construir fuentes de certidumbre que brinden confianza a la inversión, es decir, ese contexto geopolítico descrito líneas arriba le abre nuevamente a México grandes oportunidades, y con ello regresar a detonar las zonas de influencia. México debe ser capaz de diseñar nuevos instrumentos que nos lleven a tasas de crecimiento óptimo y explotar algunas herramientas, las cuales ya tenemos y, que nos permitan integrarnos a una economía digital y con ello a una economía global.

Ya se ha dicho y se ha dicho mucho, si el 45 % de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, no es más que un claro indicador de en donde hay un socio comercial natural e importante. Si también sabemos que en la región de México y América del sur hay más de 600 millones de personas pues resulta aún más atractivo el mercado de oportunidad; para nadie es secreto que apostar por la educación y la tecnología nos garantizaría muy buenos resultados, pero el gran reto es garantizar la seguridad jurídica, la confianza, no polarizar.

Hay ciudades de el Gran Bajío que han crecido de manera sostenida durante años al nivel de algunas de Asia, pero la diferencia entre esas regiones de Asia y nosotros es que ellos gozan de instituciones sólidas, que tienen plenamente un estado de derecho garantizado.

Mexico debe retomar el camino de la planeación estratégica, una política de largo plazo en cuanto a infraestructura, una relación sólida, respetuosa, empática con Estados Unidos, respetar las reglas del juego del TEMEC; si lográramos esto, sin duda recuperaríamos el liderazgo de la región, y no es solamente hacerlo si no hacerlo bien; hoy se requiere el empoderamiento de los ciudadanos, se requiere la gestión social a través de la inteligencia emocional, reconstruir con gran esfuerzo el tejido social para fomentar una mejor sociedad. México debe retomar su liderazgo y su papel, el comercio y las inversiones deben ser el vehículo y la carretera por la cual transite la del estado de derecho y la seguridad. Esa es la única manera de pasar del México posible al México deseable.

