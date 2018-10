Del modelo tradicional a un modelo exponencial

Por Edwin Moreno*

Con la llegada de internet digitalizar los negocios al principio parecía un lujo, después empezó a ser una buena práctica y recientemente se ha vuelto la urgencia de muchas organizaciones, tanto públicas como privadas.

Por esto muchos altos directivos parecen tener la nueva obsesión de buscar la transformación digital en sus organizaciones, pensando que con solo vender por internet, tener una página web, redes sociales o una aplicación móvil ya es suficiente.

¿Pero realmente crees que si la Guía Roji, hubiera tenido una buena página web, redes sociales y una app, manteniendo su modelo de negocio antiguo, hubiera podido competir con Waze y Google Maps evitando la bancarrota?

Como dice uno de los padres de la Inversión Ángel, David Rose, “cualquier organización diseñada para el siglo XX, está condenada al fracaso en el siglo XXI”

¿Pero qué hay detrás de esta Cuarta Revolución Industrial que parece cada día moverse más rápido y que está transformando industria por industria?

Con la Ley de Moore el poder de cómputo se ha venido duplicando cada 18 meses, aproximadamente, desde hace varias décadas y todo indica que este fenómeno seguirá en las próximas décadas. Pero no es lo mismo el doble de dos, que el doble de dos mil, al doble de dos millones, es por esto que ahora la única constante es el cambio y cada día se mueve más rápido el impacto de la tecnología en los negocios.

Con este crecimiento exponencial de la tecnología estamos entrando a un mundo donde cualquier industria se está digitalizando, desmaterializando y democratizando, haciendo que los modelos de negocio pasen de la escasez a un modelo de abundancia.

Por ejemplo la Guía Roji se basaba en un modelo de escasez mientras Waze se basa en un modelo de abundancia donde los usuarios tenemos acceso gratis pero también colaboramos en mejorar el producto.

Pero, ¿cómo puede una empresa pasar de un modelo tradicional a un modelo exponencial?

Durante tres años, Salim Ismail, quien fue el primer Director Ejecutivo de Singularity University (Think Tank dentro de la NASA especializado en estudiar a las tecnologías exponenciales), se dedicó con un equipo a estudiar a 100 de las organizaciones más exitosas del mundo como Google, Wikipedia, Uber, Airnbn, etc… Encontrando 11 elementos que hacen que estas organizaciones sean al menos 10 veces más eficientes que su competencia, lanzando el libro de Organizaciones Exponenciales en el 2014. Este primer libro sirvió como guía para varios directivos, como una forma de entender el nuevo modelo de las organizaciones más exitosas del siglo XXI.

Después Salim, junto con Francisco Palao y Michelle Lapierre, se dedicaron a ayudar organizaciones como Procter and Gamble, Unilever, Airbus, HP, VISA, Black and Decker, Inter Protección en México, entre otras, a pasar de un modelo tradicional a un modelo exponencial en un Sprint de 10 semanas. Puliendo durante cuatro años la fórmula que ayuda a las organizaciones a generar un cambio de mentalidad y moverse de manera mucho más ágil para la era exponencial.

Recientemente han lanzado al mundo su fórmula de innovación en un nuevo libro llamado “Exponential Transformation” (Transformación Exponencial), un libro en el que he tenido el gusto de colaborar y que muestra una guía práctica para ayudar a organizaciones a adaptarse a la nueva era exponencial.

El famoso futurista Alvin Toffler decía que “los analfabetas del futuro no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan, aprender, desaprender y volver a aprender” ante esto es muy importante entender que los modelos de negocio que nos funcionaron antes no necesariamente nos funcionarán en el futuro por lo que más que una transformación digital, necesitamos una transformación exponencial.

*Economista de la Universidad Iberoamericana.

Contacto:

Twitter: @Morenazzo88

Página web: Surfing Digital

