Delfina Gómez es incapaz de robar, sostiene AMLO tras irregularidades en su gestión en la SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves a Delfina Gómez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, al afirmar que es incapaz de actuar con deshonestidad luego de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 830 millones de pesos cuando fungió como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El jefe del Ejecutivo federal consideró que estos señalamientos corresponden a la participación de Gómez Álvarez en la contienda electoral mexiquense y que estas acusaciones seguirán apareciendo conforme avance la carrera electoral.

“Pero lo otro, que considero esencial de tu pregunta es que como la maestra Delfina está de candidata, precandidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta.

“Tiene toda mi confianza, toda, incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en rueda de prensa en Palacio Nacional.

“Entonces, es una mujer de lucha, con principios, honesta, por eso la invité a que fuese secretaria de Educación Pública y le tengo toda la confianza, no soy objetivo en este caso, la quiero mucho”, agregó.

El tabasqueño precisó que las irregularidades que encuentra la ASF en el ejercicio del presupuesto no corresponden necesariamente a actos de corrupción y aunque no mostró pruebas, afirmó que las observaciones de la auditoria muy seguramente ya habrían sido subsanadas por la dependencia federal.

-¿Entonces ese monto está justificado?, se le cuestionó.

-Sí, sí, seguramente, no hay problema de nada. Es por esto, ahí veo de repente que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina, sigue viviendo en la casa que ha vivido siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto. En un país donde desafortunadamente ha empeorado la corrupción, tener una servidora pública honesta es una bendición y esto no les va a gustar a los adversarios, pero tú me das la oportunidad de hablar del tema, contestó López Obrador.

De acuerdo con la ASF, las irregularidades se presentaron en los organismos descentralizados estatales en el rubro de Educación Media Superior, donde en diversas instituciones como El Colegio de Bachilleres, registraron montos sin aclarar por 496 millones de pesos.

De igual forma, hay montos por 149 millones de pesos en universidades tecnológicas y 120 millones de pesos en transferencias a universidades públicas estatales, de acuerdo con la ASF.

