Lo más importante: A partir del 1 de noviembre, la aerolínea Delta Air Lines le cobrará 200 dólares a sus empleados no vacunados contra el Covid-19 que estén inscritos en el plan de salud de la compañía.

Esto, para ayudar a reducir los costos asociados con la propagación del Covid-19 entre su fuerza laboral, declaró Ed Bastian, CEO de la compañía, a través de un memorando diseñado para alentar a más empleados a vacunarse.

Hechos clave:

A través del documento, Bastian explicó que el recargo en su seguro médico “será necesario para abordar el riesgo financiero que la decisión de no vacunar está creando” para la compañía, y señaló que la estadía promedio en el hospital para atender el Covid-19 le ha costado a Delta al menos 40,000 dólares por persona (o el equivalente a 800,000 pesos mexicanos).

De igual forma, el directivo de Delta agregó que los empleados no vacunados deberán usar cubrebocas en interiores hasta que se estabilicen las tasas de transmisión de Covid-19 y, a partir del 12 de septiembre, los empleados estadounidenses no vacunados también deberán someterse a pruebas semanales para detectar el virus.

Hasta el momento, Bastian no llegó a exigir que los empleados se vacunen en comparación con otras aerolíneas, como United y Frontier, las cuales ya han exigido vacunación total.

Delta Air Lines compañía que empleó a 74,000 personas el año pasado, declaró que el 75% de los empleados ya están vacunados.

Cita trascendente:

“Con el anuncio de esta semana de que la FDA ha otorgado la aprobación total para la vacuna Pfizer, ahora es el momento de vacunarse”, comentó Bastian a los empleados este miércoles, aludiendo a la decisión regulatoria necesaria para impulsar la vacunación generalizada.

“Estamos convencidos de que la vacuna Pfizer es segura y eficaz, y se ha sometido a la misma revisión rigurosa para otros medicamentos aprobados para tratar el cáncer y enfermedades cardíacas”, agregó.

Contexto:

A pesar de que Delta es la primera entre las principales aerolíneas en comenzar a cobrar un extra a los empleados no vacunados por el seguro médico, no es la primera compañía en hacerlo, y seguramente no será la última.

Los empleadores ya han comenzado a aplicar el recargo, generalmente entre 20 y 50 dólares por mes, para los trabajadores no vacunados en un esfuerzo por combatir el aumento de los costos de atención médica, declaró Mercer (la consultora de beneficios para empleados) a Forbes a principios de este mes, y señaló que el interés por tales cargos ha aumentado en las últimas semanas.

