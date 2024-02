Demandan a fabricante de termos Stanley por plomo en envases

La compañía detrás de los muy populares termos Stanley se enfrenta a varias demandas después de revelar en enero que sus vasos utilizan un material de sellado que contiene plomo.

La compañía señala que el plomo no está presente en la superficie del envase y nunca toca al consumidor ni el contenido del vaso.

Un par de posibles demandas colectivas contra Pacific Market International, matriz de Stanley, se presentaron en un tribunal federal de Washington, y una tercera posible demanda colectiva que representa solo a los residentes de California se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a principios de este mes.

Dos residentes de California y uno de Nevada, alegan que Pacific Market International engañó a los consumidores al no revelar la presencia de plomo en el diseño de su termo, y argumentan que no habrían comprado los vasos si lo hubieran sabido.

Las demandas llegan casi un mes después de que Stanley revelara que utiliza una “gránulo estándar de la industria” que contiene algo de plomo para sellar el aislamiento en la base de sus vasos, aunque la firma sostuvo que “no hay plomo presente en la superficie de ningún producto de Stanley que tiene contacto con el consumidor o con el contenido del producto”.

Tras la publicación, expertos en salud dijeron a medios de Estados Unidos que dudaban de que hubiera algún riesgo real al beber de los termos. Jack Caravanos, profesor de salud pública de la Universidad de Nueva York, comentó al New York Times en enero que había realizado pruebas exhaustivas del envase y no encontró evidencia de que hubiera plomo presente, y notó que no pudo abrir intencionalmente la base del termo, lo que sugiere que la exposición al plomo en su interior es poco probable.

Los expertos señalaron al programa “Today” de NBC que el riesgo de exposición al plomo podría ocurrir si la base del termo se desprende; incluso entonces, es poco probable que una sola exposición cause algún problema, pero en el caso de que la base se desprenda , los niños no deben tocarlo ni ponerle la boca encima, dijo a NBC Ronnie Levin, de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

Aún así, las demandas señalan el riesgo de exposición en caso de que el vaso se dañe, argumentando que los termos Stanley se anuncian como un recipiente reutilizable para personas activas, y la publicidad a menudo muestra a los usuarios bebiendo de los envases mientras caminan o realizan actividades que podrían aumentar el riesgo de daño.

Productor de termos Stanley se defenderá

Stanley afirmó a USA Today que tiene la intención de “defenderse enérgicamente contra reclamaciones sin fundamento” y un portavoz dijo anteriormente a NBC que la compañía explora materiales alternativos para reemplazar el plomo. Además, la empresa dice que es “un suceso raro” que la base del termo se desprenda, pero la garantía de por vida del vaso cubre esa posibilidad.

“Estoy realmente desanimado y un poco enojado porque una compañía como ésta utiliza un ingrediente tóxico conocido que está prohibido en muchas aplicaciones para una taza”, sostuvo Caravanos.

Si bien creía que la exposición era poco probable, cuestionó por qué se usó plomo: “Seguramente podría haber habido una alternativa”. De hecho, tras el escrutinio sobre los productos de Stanley, al menos un competidor promocionó su alternativa sin plomo.

Los termos Stanley se hicieron muy conocidos poco después de la temporada navideña, cuando videos de fanáticos que recibían los modernos envases de agua reutilizables como regalo se volvieron virales en TikTok. Pero pronto el tono de los videos pasó de la emoción a la preocupación después de que algunos usuarios de Stanley comenzaron a probar los termos para detectar la presencia de plomo.

La tendencia llevó a Stanley a emitir su declaración de enero sobre el uso de plomo en sus productos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han advertido que la exposición al plomo entre los niños puede afectar el aprendizaje y el rendimiento académico, señalando que “no se ha identificado ningún nivel seguro de plomo en la sangre de los niños”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

