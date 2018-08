Demandan a Televisa por sobornos para trasmisión de Mundiales

Televisa fue demandada en la Corte Federal de Nueva York por conspirar con sobornos para obtener los derechos de transmisión de las Copas del Mundo 2026 y 2030.

De acuerdo con Ken Bensinger, periodista para BuzzFeedNews, la televisora mexicana se involucró en sobornos con el diario brasileño O Global, y Torneos, de Argentina, para pagar al menos 15 millones de dólares por los derechos.

The suit, filed by participants in a pension plan that owns Televisa ADRs on the NYSE, alleges that Televisa engaged in a conspiracy with O Globo (brazil) and Torneos (argentina) to pay at least $15 million in bribes for rights to the 2026 and 2030 World Cups.

