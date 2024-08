Demócratas fustigan a Trump en nueva campaña publicitaria: dicen que tiene ‘miedo al debate’

La nueva campaña publicitaria del Comité Nacional Demócrata, lanzada el viernes, se burla de su rival republicano Donald Trump por no comprometerse a un debate con Kamala Harris y se dispone a seguirlo en la campaña electoral.

El DNC ha comprado grandes anuncios que dominan las páginas de inicio digitales de los principales periódicos locales en los estados donde Trump planea hacer campaña en las próximas semanas. Los anuncios dicen que “el delincuente convicto tiene miedo de debatir” y cuestionan si eso se debe a su postura sobre el aborto.

Los primeros anuncios se están publicando en la página de inicio del Atlanta Journal Constitution antes de la visita de Trump a la capital de Georgia el sábado y la campaña publicitaria lo seguirá a través de los medios de comunicación locales en cada parada del mitin, dijo el DNC.

Trump salió claramente vencedor del debate del 27 de junio con el presidente Joe Biden, cuyo vacilante desempeño renovó las profundas preocupaciones de los votantes sobre su edad. Ambos habían acordado un segundo debate el 10 de septiembre.

Después de que Biden se retirara de la contienda el 21 de julio y apoyara a Harris, Trump dijo el 25 de julio que no debatiría con ella porque no era la candidata oficial. Agregó que el expresidente Barack Obama aún no la había respaldado como prueba de la falta de apoyo a su candidatura. Un día después, Obama respaldó a Harris.

Las encuestas recientes muestran una contienda reñida entre Harris y Trump, quien había disfrutado de una mayor ventaja sobre Biden después del primer debate.

Trump ha sugerido que el debate del 10 de septiembre en ABC News debería trasladarse a Fox News. La semana pasada, en una llamada telefónica con periodistas, le preguntaron a Trump si se comprometería a debatir con Harris al menos una vez. Respondió: “Oh, sí, absolutamente. Me gustaría hacerlo”, y dijo que había una obligación de debatir.

En una entrevista el lunes, la presentadora de Fox, Laura Ingraham, presionó repetidamente a Trump sobre si se comprometería a participar en un debate. “La respuesta es sí, pero también puedo argumentar a favor de no hacerlo”, dijo Trump.

El tema se ha convertido en un grito de guerra para Harris. En un acto de campaña el martes, Harris instó a Trump a reconsiderar su postura.

“Espero que lo reconsideres. Encuéntrame en el escenario del debate… porque, como dice el dicho, si tienes algo que decir, dímelo a la cara”, dijo Harris.

El viernes, Trump dijo que no necesitaba debatir con Harris porque lideraba las encuestas y los votantes ya sabían cuál era su postura y la de su rival demócrata sobre los temas.

“Bueno, yo quiero hacerlo”, dijo Trump en el programa Mornings with Maria de Fox Business Network. “Ahora mismo me pregunto: ‘¿Por qué debería hacer un debate?’. Estoy liderando las encuestas y todo el mundo la conoce a ella y a mí”.

La campaña de Trump no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

