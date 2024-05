Dentistas advierten sobre los ‘técnicos de carillas’ virales en redes sociales

Los “técnicos de carillas” se han vuelto virales en las redes sociales después de que un autoproclamado experto confundiera a los usuarios al compartir su certificado de finalización de un curso, y un usuario de TikTok compartió una historia de terror sobre cómo sus carillas se caían después de dos días, pero dentistas advierten sobre los trabajos dentales ilegales que ponen a los pacientes en riesgo de sufrir problemas de salud graves en el futuro.

Los técnicos en carillas son personas que realizan ilegalmente trabajos dentales en los pacientes luego de completar un curso de capacitación de dos días que generalmente cuesta entre 2,000 y 3,000 dólares, después reciben certificados de finalización que no los avalan para ejercer, declaró a Forbes la directora dental de la empresa de atención médica DentaQuest, Jandra Korb.

Los dentistas autorizados tienen identificadores nacionales de proveedores que utilizan en las tiendas de suministros dentales autorizadas, donde pueden comprar productos e instrumentos, pero algunos técnicos de carillas utilizan suministros para uñas como acrílico para sus procedimientos, mientras que otros compran kits en sitios como Amazon y Temu, que no verifican los NPI (Identificador Nacional de Proveedor) señaló Ashley Brede Ciapciak, dentista de Brede Ciapciak Dental.

Los dentistas son las únicas personas a las que legalmente se les permite realizar trabajos de carillas, por lo que los técnicos de carillas están “jugando un juego arriesgado con la salud de los pacientes”, ya que pueden carecer del conocimiento adecuado sobre esterilización y salud dental que tienen los dentistas capacitados formalmente, comentó Whitney White, una dentista de Aspen Dental en Nevada.

Ciapciak advirtió que estos técnicos ilegales pueden ser acusados ​​penalmente de practicar la medicina sin licencia, lo cual es un delito grave en la mayoría de los estados, y los pacientes también pueden demandarlos por agresión si su trabajo dental sale mal.

Una mujer de Las Vegas que dirigía una empresa ilegal llamada Veneer Experts fue acusada de delitos graves por práctica ilegal de odontología a principios de este año después de que a un paciente se le cayeran los dientes, y el paciente presentó una denuncia ante el estado.

Los pacientes que buscan técnicos en carillas a menudo lo hacen porque son más baratos que los dentistas tradicionales (que pueden cobrar entre 800 y 1,950 dólares por diente), pero Ciapciak recomienda ir a una escuela de odontología para realizar este trabajo, ya que son “un tercio a una cuarta parte del costo de una práctica privada”, pero aun así seguir los procedimientos adecuados con instrumentos esterilizados.

Las carillas dentales son cubiertas hechas a medida que se ajustan a la superficie de los dientes y, por lo general, se usan con fines cosméticos, como mejorar los dientes descoloridos, según la Clínica Cleveland.

Aunque existen varios tipos de carillas, existen cinco comunes. Las de porcelana, o tradicionales, son la forma más común y requieren que se muela la parte frontal de cada diente antes de colocar las carillas encima.

Las carillas compuestas están hechas de resina compuesta del color del diente, que también se utiliza para la unión dental, y normalmente duran 10 años.

Las que no requieren preparación son menos invasivas y requieren menos tiempo ya que el dentista solo elimina una pequeña porción del esmalte de los dientes. A pesar de que pueden durar hasta 20 años, son finos y no cubren las manchas de los dientes. A diferencia de otros tipos de carillas, las carillas del mismo día no requieren visitas múltiples y son mejores para ocultar pequeñas imperfecciones visuales.

Las carillas palatinas suelen estar hechas de oro o porcelana, se aplican en el interior de los dientes superiores y se utilizan para tratar el desgaste y prevenir daños mayores.

Confusión y alerta en redes sociales

Una publicación en Instagram de un técnico en enchapados posando con su certificado de finalización se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó que la gente se preguntara qué hace exactamente un técnico en enchapados.

Algunos dentistas como Ben “The Bentist” Winters recurrieron a TikTok para persuadir a las personas de que no trabajaran con estos técnicos y para advertir a la junta de licencias de su estado.

Ciapciak ha hecho varios videos en TikTok sobre los peligros de los técnicos de revestimiento después de que una técnica, que desde entonces hizo que su cuenta fuera privada, haciendo que sus videos no se pudieran ver, se volvió viral en la plataforma por realizar un trabajo fallido en un cliente.

La TikToker Tybabira88, a quien Forbes se puso en contacto para hacer comentarios, afirmó en un video que condujo durante siete horas y pagó 1,500 dólares para que un técnico sin licencia, que trabajaba en la parte trasera de una barbería, le hiciera las carillas, aunque solo duraron dos días.

Estos técnicos pueden estar poniendo en riesgo la vida de las personas porque normalmente no están capacitados para verificar la salud de los dientes de un paciente, dijo Korb.

Si un técnico sella una carilla sobre un diente con una infección, “el único lugar (la infección) que tiene para ir es hacia adentro”, que puede ingresar al torrente sanguíneo y luego llegar al cerebro debido a que está muy cerca de la boca. La infección se puede tratar con antibióticos si se detecta a tiempo, pero las infecciones dentales pueden provocar la muerte.

“El trabajo (de los técnicos de carillas) puede tener consecuencias graves, como daños en los dientes, infecciones e incluso hospitalización”, comentó White. “Es fundamental que las personas que buscan carillas den prioridad a su propia seguridad asegurándose de recibir tratamiento de profesionales dentales calificados y autorizados”, agregó.

