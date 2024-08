Dentro de la batalla por la legalización del cannabis en Florida

En noviembre, cuando los votantes decidan quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, los floridanos también tendrán la oportunidad de votar sobre la legalización del cannabis para uso adulto. Si el Estado del Sol vota “sí” a la Enmienda 3, se convertirá en el 25.º estado de los EE. UU. en legalizar el uso recreativo, y uno de los 14 estados republicanos. Si la medida se aprueba, Florida se convertiría en el primer estado republicano del sur de Estados Unidos en legalizar el uso recreativo.

Kim Rivers, directora ejecutiva de Trulieve, con sede en Tallahassee y la mayor empresa de cannabis del estado, con 143 dispensarios de marihuana medicinal en todo el estado, cree que no se puede exagerar la importancia de que Florida apruebe el uso para adultos. “Este es un momento crucial en la trayectoria del cannabis y el fin de la prohibición”, le dice Rivers a Forbes . “Tenemos una oportunidad aquí de tener un impacto significativo en la conversación nacional. Florida sería una gran ficha de dominó que caería”.

A solo 12 semanas de las elecciones y con miles de millones de dólares en juego, la lucha por legalizar el cannabis para uso adulto en Florida está demasiado reñida como para dar un veredicto. Florida, que alberga el mayor mercado de marihuana medicinal del país , que ahora cuenta con 2.000 millones de dólares en ventas anuales, si se aprueba la medida, el mercado legal de cannabis de Florida podría convertirse en una industria de 6.000 millones de dólares (ventas anuales) para 2026, según la empresa de datos sobre cannabis Headset .

Hasta la fecha, Trulieve, que también es una de las empresas de cannabis legal más grandes del país, ha donado 65 millones de dólares a Smart & Safe Florida en los últimos dos años, la organización que dirige la campaña Yes On 3, según los datos de contribuciones de campaña de la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida. Verano, otro operador de marihuana medicinal, donó 2,5 millones de dólares, mientras que Curaleaf donó 2 millones de dólares a la iniciativa. En total, la campaña ha recaudado casi 72 millones de dólares hasta principios de agosto.

Boris Jordan, el multimillonario director ejecutivo de Curaleaf , con sede en Connecticut , el segundo mayor operador de Florida, coincide en que la aprobación de la Enmienda 3 tendría implicaciones nacionales, ya que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos está considerando reclasificar la marihuana bajo la ley federal. “Creo que el hecho de que Florida se vuelva para uso adulto obliga al gobierno federal a actuar”, le dice Jordan a Forbes . “¿Cómo no hacerlo? Tienes California, Nueva York y Florida. El último sería Texas, y ya está”.

Si bien el 70% de los estadounidenses cree que el cannabis debería ser legal, según una encuesta de Gallup en noviembre de 2023, las medidas electorales en Florida necesitan una supermayoría del 60% para ser aprobadas y varias encuestas han predicho resultados opuestos . Según una encuesta de julio realizada por la Universidad del Norte de Florida, el 64% de los votantes encuestados dijeron que votarían “sí” a la Enmienda 3. Esto es ligeramente inferior a una encuesta realizada a fines de 2023, cuando el 67% de los votantes dijeron que votarían “sí”. A principios de agosto, una encuesta de la Universidad Atlántica de Florida encontró que solo el 56% de los encuestados planeaba votar a favor de la medida. “Va a ser una pelea de perros hasta el final”, dice Jordan.

La Enmienda 3 también tiene algunos enemigos poderosos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se opone firmemente a ella. Durante una conferencia de las fuerzas del orden el mes pasado, el gobernador DeSantis dijo a una sala llena de alguaciles que la legalización de la marihuana “no debería estar en la boleta electoral” y que todo el asunto es “ridículo”.

“No será bueno para la ley y el orden y no será bueno para la calidad de vida”, dijo el gobernador republicano .

Mientras tanto, Ken Griffin , el multimillonario de los fondos de cobertura que trasladó su firma Citadel de Chicago a Miami en 2022, también se ha pronunciado en contra de la legalización. Griffin, residente de Florida, donó recientemente 12 millones de dólares a la incipiente campaña Vote No On 3. Y en un artículo de opinión publicado en el Miami Herald a principios de este mes, Griffin advirtió a los votantes que no repitieran los errores de estados como California, Colorado y Nueva York, todos los cuales han legalizado el cannabis recreativo.

“Nadie quiere los efectos de la legalización generalizada de la marihuana”, escribió Griffin, “un aumento vertiginoso de la delincuencia, sufrimiento entre los niños, una disminución de la calidad de vida en los vibrantes barrios de Florida, pero la Enmienda 3 lo haría inevitable”.

Curiosamente, Citadel Advisors, que gestiona 63.000 millones de dólares en inversiones, tiene una posición de 81 millones de dólares en algunas empresas con cierta exposición a negocios relacionados con el cannabis, junto con apuestas adicionales, tanto de compra como de venta, como cobertura en caso de que los precios de las acciones suban o bajen, según su última presentación 13F que muestra las tenencias de la empresa al 30 de junio. Citadel utiliza esta estrategia en sus miles de posiciones en docenas de industrias, desde la publicación hasta la agricultura y los servicios financieros.

Rivers, de Trulieve, quien ha encabezado la iniciativa de la Enmienda 3, dice que no le preocupan DeSantis ni Griffin. Mientras viaja por Florida hablando con votantes, dice que la legalización de la marihuana no está relacionada con la afiliación política. El apoyo al cannabis se ha considerado durante mucho tiempo bipartidista.

“En todas partes, desde el corredor I-4 hasta el Panhandle y el sur de Florida, la respuesta que recibo de los votantes reales es que realmente no les importa lo que piensen los políticos sobre este tema”, afirma. “Para ellos, es una cuestión personal. Es una decisión personal. La noción de partido o posición política no está en juego”.

El bando que apoya la Enmienda 3 también cuenta con una serie de partidarios ricos y con conexiones políticas. John Morgan, fundador del bufete de abogados especializado en lesiones personales Morgan & Morgan, dijo durante una conferencia de prensa en mayo que apoya la enmienda. (Morgan también respaldó la exitosa medida de la marihuana medicinal en la boleta electoral de 2016, lo que le valió el apodo de “Pot Daddy”). “Creo en la gente de Florida. Creo que la van a legalizar”, dijo Morgan. “Creo que va a ser difícil”.

Roger Stone, asesor de Donald Trump desde hace mucho tiempo y que no forma parte de la campaña presidencial de 2024, también ha apoyado la Enmienda 3. “Votaré SÍ a la Enmienda 3 en Florida porque el sistema actual de marihuana medicinal del estado, aprobado abrumadoramente por los votantes, es hostil para el usuario, burocrático, restrictivo y costoso”, escribió Stone en X en agosto . “Otra cagada más de Ron DeSantis”.

Pero es el expresidente Donald Trump, residente de Florida, quien podría inclinar la balanza en uno u otro sentido. Durante una conferencia de prensa en agosto, Trump dijo que está empezando a “estar mucho más de acuerdo” con la legalización del cannabis y que hará una declaración sobre la Enmienda 3 “muy pronto”. Si bien no llegó a adoptar una postura definitiva, sus comentarios se inclinaron hacia el lado positivo.

“Pero a medida que lo legalizamos en todo el país, sea algo bueno o malo, es terriblemente difícil para la gente de todas las cárceles que están encarceladas en este momento por algo que es legal”, agregó Trump.

Jordan, de Curaleaf, cree que Trump es el secreto para lograr la aprobación de la medida. “Si Trump lo apoya”, dice Boris, “creo que se acabó el juego”.

Aun así, pueden pasar muchas cosas de aquí al día de las elecciones y la legalización del cannabis no es un tema clave en la conversación nacional. Jordan dice que el gobernador DeSantis, que no quería que esto se incluyera en la boleta, “no se dejará vencer fácilmente”. Espera que la campaña por el voto en contra de la 3 se vuelva más intensa. “Es política”, dice Jordan, “es un deporte sangriento”.

