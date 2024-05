Dentro de las casas secretas de Dubai de CZ, Mukesh Ambani y otros 20 multimillonarios

En diciembre de 2023, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, preguntó al juez de su caso de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de Seattle, Estados Unidos (EU), si podía regresar a su casa en Dubai mientras esperaba la sentencia. La solicitud fue rechazada, pero cuando Zhao concluya su sentencia de prisión de cuatro meses a finales de este año, es probable que el magnate de las criptomonedas regrese al emirato de Medio Oriente.

No es de extrañar. Si bien era bien sabido que CZ poseía un apartamento en Dubai, los detalles se han mantenido en secreto hasta ahora. A través de presentaciones corporativas para las subsidiarias de Binance en Irlanda, Forbes había vinculado previamente a Zhao con un estudio de 429 pies cuadrados en un edificio de 23 pisos en las polvorientas afueras de Dubai, un hogar poco probable para un magnate con un valor de 33 mil millones de dólares.

Más recientemente, Forbes investigó docenas de registros de propiedad en Dubai y los comparó con información de archivos corporativos de entidades de Binance en Malta. Eso finalmente descubrió la casa real de Zhao en Dubai, un apartamento de 11,600 pies cuadrados y seis habitaciones en el 118, una torre residencial de lujo en el corazón del centro de la ciudad, que compró por $ 13,5 millones en octubre de 2021.

Palm Jumeirah, un archipiélago artificial de 2200 millas cuadradas con forma de palmera en el Golfo Pérsico. OLE MARTIN WOLD

Zhao no es el único multimillonario cuyas compras recientes de bienes raíces en Dubai han sido investigadas por Forbes . En 2022, Mukesh Ambani, la persona más rica de Asia, gastó un total combinado de 238 millones de dólares en dos villas en Palm Jumeirah, un exclusivo archipiélago de islas artificiales con forma de palmera, y ambas compras batieron el récord de venta de viviendas más caras en Dubái. Los documentos vistos por Forbes revelan por primera vez el asombroso tamaño de las propiedades: Ambani compró la primera, una villa de 27,544 pies cuadrados, en marzo de 2022; Luego, siete meses después, compró una casa de 59,570 pies cuadrados. Ambos fueron adquiridos a través de dos entidades extraterritoriales, incluida una vinculada a su conglomerado Reliance Industries que cotiza en bolsa.

Forbes descubrió que un multimillonario, Vinod Adani, posee muchas más propiedades de las que se conocía anteriormente: 17 personalmente más una en manos de su esposa, Ranjanben, y dos a través de Adani Global FZE, con sede en Dubai. El hermano mayor de Gautam Adani (que alguna vez fue brevemente la tercera persona más rica del mundo), Vinod tiene una fortuna estimada en 22.200 millones de dólares gracias a sus participaciones en varias empresas del Grupo Adani , el conglomerado indio dirigido por su hermano, que posee a través de entidades extraterritoriales en Mauricio y los Emiratos Árabes Unidos. Su propiedad más valiosa es una villa de 19.000 pies cuadrados en el elegante barrio de Emirates Hills, promocionada como la “Beverly Hills de Dubai”, con un valor estimado de 10 millones de dólares, pero también posee varios apartamentos, así como una propiedad más pequeña de 8.850 pies cuadrados. Villa de tres metros en Jumeirah Park, un barrio que mira hacia las Islas Jumeirah.

En una investigación dirigida por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el medio noruego E24, Forbes pasó meses investigando cientos de documentos del registro de propiedades de Dubai para descubrir la imagen más completa hasta la fecha no solo de qué multimillonarios poseen propiedades en la ciudad-estado. , pero qué poseen exactamente. En total, Forbes encontró 76 propiedades por valor de más de 600 millones de dólares propiedad de 22 multimillonarios y sus familiares. Vienen de todo el mundo, procedentes de 10 países de cuatro continentes.

Las propiedades se revelaron como parte de Dubai Unlocked , un proyecto de informes colaborativos basado en datos filtrados que proporciona una descripción detallada de cientos de miles de propiedades en Dubai e información sobre su propiedad o uso, en gran parte de 2020 y 2022. Los datos fueron obtenidos por Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. Luego se compartió con E24 y OCCRP, que coordinaron un proyecto de investigación con 74 medios de comunicación en 58 países.

EXCAVACIONES EN DUBAI

Forbes descubrió 76 propiedades por valor de más de 600 millones de dólares propiedad de 22 multimillonarios y sus familiares en Dubai.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubai. OCCRP, E24, Forbes y sus socios pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su estado de propiedad, utilizando registros oficiales, investigaciones de código abierto y otros conjuntos de datos filtrados. Los representantes de los multimillonarios con propiedades en Dubai declinaron hacer comentarios o no respondieron a las preguntas de Forbes .

La atracción de los multimillonarios por Dubai es bien conocida. Después de todo, el emirato no tiene ganancias de capital ni impuestos sobre la renta, lo que lo convierte en un lugar atractivo para que los inversores ricos guarden su efectivo. Las propiedades de lujo también son buenas inversiones: los precios de las viviendas en el emirato aumentaron casi un 30% en los últimos dos años, según Deloitte. El floreciente mercado también ha sido una bendición para los multimillonarios locales. Muchos de los barrios, islas y torres más codiciados de la ciudad fueron construidos por desarrolladores que se enriquecieron gracias a la afluencia de la demanda de bienes raíces locales.

Emaar Properties, el promotor detrás de Emirates Hills, fue fundado en 1997 por Mohamed Alabbar. Renunció como presidente en 2020 y ahora obtiene la mayor parte de su riqueza de una participación del 33% en el operador de restaurantes que cotiza en bolsa Americana Restaurants International, con un valor de 2.400 millones de dólares. DAMAC Properties, uno de los desarrolladores más grandes de Dubai, es propiedad del multimillonario Hussain Sajwani , cuyo patrimonio neto ha crecido casi un 90% a 5.100 millones de dólares en los últimos dos años a medida que los ingresos de su empresa se dispararon gracias al floreciente mercado inmobiliario de Dubai. Y Kabir Mulchandani , un recién llegado a la lista de multimillonarios del mundo de este año , es propietario de FIVE Holdings, que posee en gran medida hoteles pero también residencias de lujo en Palm Jumeirah.

El Burj Khalifa en el centro de Dubai, el edificio más alto del mundo. SER MARTIN WOLD

Algunos multimillonarios decidieron vender sus casas en los últimos dos años y cobraron cuando los precios subieron. Forbes encontró a 15 multimillonarios actuales y anteriores que vendieron 23 propiedades por más de 90 millones de dólares durante ese período, con ventas concentradas en Palm Jumeirah y sus alrededores, así como en Emirates Hills y el centro de Dubai. Entre los vendedores se encontraba la multimillonaria naviera griega Marianna Latsis , quien el mes pasado se deshizo de un apartamento de 4 dormitorios en Palm Jumeirah que había comprado en 2021 por 13,4 millones de dólares, ganando casi 5 millones de dólares. El magnate de seguros ruso y ex multimillonario Nikolai Sarkisov también se deshizo de tres apartamentos en Jumeirah Beach y el centro de Dubai por un total combinado de 17 millones de dólares el año pasado.

Dubai también tiene otros beneficios: hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países. Eso lo hizo atractivo para las personas ricas que han tenido problemas en sus países de origen. Isabel dos Santos , que alguna vez fue la mujer más rica de África hasta que fue acusada de malversación y lavado de dinero en su Angola natal en 2020, reside principalmente en Dubai desde 2017 y posee una propiedad en la playa de Jumeirah, según la investigación. (Ella niega los cargos).

“Los actores corruptos y las personas políticamente expuestas que evitan la rendición de cuentas pública utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, dijo Maria Giuditta Borselli, gestora de cartera de C4ADS.

Forbes y sus socios también descubrieron que Nirav Modi , otro ex multimillonario que fue arrestado en Londres en marzo de 2019 acusado de conspiración criminal, fraude y corrupción, era dueño de tres oficinas en la Torre Dorada de Dubai hasta que aparentemente las vendió entre 2020 y 2023. El multimillonario ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra , vivió en un exilio autoimpuesto en Dubai durante 15 años hasta que regresó a su país de origen en agosto pasado, donde fue detenido por condenas previas antes de ser liberado seis meses después. Su hermana Yingluck, otra ex primera ministra, todavía posee una casa en Meydan, una comunidad cerrada cerca del centro de Dubai, valorada en unos 10 millones de dólares.

Los multimillonarios de Dubai tienden a vivir en unos cuantos barrios exclusivos. La más popular es Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera con 17 “frondas”, cada una con aproximadamente 150 villas. Construido a principios de la década de 2000 por el desarrollador estatal Nakheel, el proyecto requirió 12 mil millones de dólares y 4,2 mil millones de pies cúbicos de arena para completarse. Es el hogar de las propiedades de Ambani, así como de oligarcas y celebridades rusas, incluida la leyenda del fútbol David Beckham y la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan. Las cercanas islas Jumeirah, un conjunto de islas interconectadas construidas sobre un lago artificial de agua salada, son el hogar del fundador de Telegram, Pavel Durov , quien alquila una casa de 15.000 pies cuadrados por alrededor de 1 millón de dólares al año.

Una serie de comunidades cerradas en el continente al este de Jumeirah, que se extienden desde Emirates Hills en el sur, con Arabian Ranches, Dubai Hills y Meydan más al norte, cuentan con campos de golf de campeonato y escuelas privadas de lujo, lo que las hace populares entre el club de las tres comas. . Una mansión de 70.000 pies cuadrados con temática de Versalles en Emirates Hills con 700.000 láminas de oro y un jacuzzi de oro de 24 quilates salió al mercado el verano pasado por 204 millones de dólares, lo que la convierte en la propiedad más cara de Dubái. Sunil Vaswani , una de las personas más ricas de Dubái, posee una opulenta mansión en Emirates Hills con un aviario interior, una discoteca, un lavadero automático de coches y un casino, además de una casa más pequeña en Arabian Ranches.

Luego está el horizonte del centro de Dubái, plagado de rascacielos y centros comerciales que rodean el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta con 2717 pies. Zhao es dueño de su apartamento en el lujoso rascacielos 118, compuesto por solo 26 apartamentos y cada unidad ocupa un piso completo. Andrew y Peggy Cherng , los multimillonarios detrás de la cadena de comida rápida Panda Express, poseen una unidad de oficinas en Boulevard Plaza Tower 1, un edificio de 37 pisos con fachadas de vidrio inclinadas frente al Burj Khalifa. Y el magnate turco Ferit Faik Sahenk posee una plataforma de 2.170 pies cuadrados valorada en 5 millones de dólares en el propio Burj Khalifa.

“Los Emiratos Árabes Unidos se toman muy en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero mundial. En febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares mundiales para las medidas de lucha contra el lavado de dinero, elogió el importante progreso de los EAU”, dijo un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU. “En su continua búsqueda de criminales globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita. Los Emiratos Árabes Unidos están comprometidos a continuar con estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

AQUÍ ESTÁN LOS 10 MULTIMILLONARIOS CON LAS PROPIEDADES MÁS VALIOSAS DE DUBAI:

Patrimonio neto: 110.200 millones de dólares

Fuente de riqueza: Diversificada

Ciudadanía: India

Valor total estimado de la propiedad: $240 millones

Barrios: Palma Jumeirah

Patrimonio neto: 7.800 millones de dólares

Fuente de riqueza: Diversificada

Ciudadanía: India

Valor total estimado de la propiedad: $70 millones

Barrios: Palm Jumeirah, Dubai Marina, Ciudad Internacional

Patrimonio neto: 3.500 millones de dólares

Fuente de riqueza: atención sanitaria

Ciudadanía: India

Valor total estimado de la propiedad: $68 millones

Barrios: Dubai Hills, Ciudad de producción de Dubai

Patrimonio neto: 1.900 millones de dólares

Fuente de riqueza: Diversificada

Ciudadanía: Omán

Valor total estimado de la propiedad: $45 millones

Barrios: Islas de la Bahía de Jumeirah, Meydan, Centro de Dubai

Patrimonio neto: 1.300 millones de dólares

Fuente de riqueza: Materiales de construcción.

Ciudadanía: Rusia

Valor total estimado de la propiedad: $23 millones

Barrios: Palma Jumeirah

Patrimonio neto: 22.200 millones de dólares

Fuente de riqueza: infraestructura, productos básicos.

Ciudadanía: Chipre

Valor total estimado de la propiedad: $20 millones

Barrios: Emirates Hills, Jumeirah Lake Towers, Jumeirah Park, centro de Dubai, Dubai Marina, International City, Dubai Silicon Oasis

Patrimonio neto: $ 33 mil millones

Fuente de riqueza: intercambio de criptomonedas

Ciudadanía: Canadá

Valor total estimado de la propiedad: $14 millones

Barrios: Centro de Dubái

Patrimonio neto: 1.500 millones de dólares

Fuente de riqueza: bienes de consumo.

Ciudadanía: Reino Unido

Valor total estimado de la propiedad: $14 millones

Barrios: Palma Jumeirah

Patrimonio neto: 2.100 millones de dólares

Fuente de riqueza: Inversiones

Ciudadanía: Chipre

Valor total estimado de la propiedad: $11 millones

Barrios: Palma Jumeirah

Patrimonio neto: $ 3.8 mil millones

Fuente de riqueza: Telecomunicaciones

Ciudadanía: Egipto

Valor total estimado de la propiedad: $10 millones

Barrios: Palma Jumeirah

