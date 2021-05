El secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jesús Urbán Puerto, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, por el accidente del pasado lunes en la Línea 12, que hasta el momento ha dejado 25 personas sin vida, 35 todavía hospitalizadas y 53 con alta médica.

Afuera de la sede de la FGJ, en la colonia Doctores, Urbán Puerto comentó en entrevista con medios que la denuncia se interpuso por los delitos de homicidio y lesiones culposas, sí como corrupción, además de que se hizo extensiva en contra del subdirector general de Mantenimiento, Nahúm Leal Barroso; la Gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores Saldívar y del subdirector General de Operación, Alberto García Lucio.

“Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables, no es posible que el gobierno de la Ciudad de México haya encargado un peritaje en el que está participando la misma directora del Metro, nos vamos a dar cuenta que en el dictamen va a salir culpable un trabajador, como están acostumbrados, o que fue un accidente fortuito”, señaló.

Por la accidentada administración que ha tenido Serranía Soto en el Metro, donde suma un alcance de trenes en la estación Tacubaya, con saldo de una persona usuaria muerta; el incendio en el Puesto Centra de Control, con una mujer policía fallecida y el colapso de una trabe con dos vagones en la Línea 12, que quitó la vida a 25 personas, Urbán Puerto dijo que la funcionaria “no debe renunciar, debe ser separada del cargo”.

“Son tres incidentes graves y otros graves también que no han costado la vida de personas, pero que si hubiera habido usuarios o trabajadores del Metro en ese momento hubieran sido hechos trágicos. En la feria de Chapultepec hubo un muerto y se cerró la feria, y los propietarios siguen vinculados a proceso, el día que se activó la alerta sísmica de manera accidental fueron cesados dos trabajadores. Llevamos más de 31 muertos en esta administración y no pasa nada”, criticó.

Urbán Puerto denunció ante los medios que el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales presionó a integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Unidos de México “para que desistan de venir a acompañarnos y así serán atendidas sus problemáticas. Despidieron a un compañero de Bomberos hace 15 días, no pasaba nada, y ahora el subsecretario le dice no vayas (con nosotros) y te reinstalo”.

“Nosotros no somos enemigos del gobierno, somos trabajadores, lo único que queremos es trabajar, pero que se nos garantice la seguridad y se nos garanticen los equipos e insumos requeridos, y que los usuarios tengan garantías de seguridad”, subrayó el líder sindical.

Finalmente aclaró que recularon en el llamado al paro de labores: “trabajadores se acercaron a nosotros para ser la voz, ya que al sindicato al que pertenecen (de Fernando Espino Arévalo) los reprime, los castiga y los sanciona, entonces no pueden levantar la voz. Se acercaron a nosotros, me atrevo a decirlo fueron más de siete mil trabajadores, de los cuales el 70% sí quieren realizar el paro”.

Sin embargo, puntualizó, se llegó a la decisión de no realizar tal paro de labores por dos motivos: “por respeto a la memoria de las víctimas y a los familiares y porque no queremos que (el gobierno) nos ponga de pretexto para no ayudar a las víctimas. Mis compañeros tomaron la decisión de que por el momento no vamos a tener ningún paro”.

