Denunciaron a Anaya sus mismos compañeros del PAN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que las acusaciones por corrupción contra Ricardo Anaya provienen de sus mismos compañeros del PAN, cuando pretendía competir por la Presidencia de la República en 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) indaga al excandidato presidencial por presuntamente haber recibido sobornos por parte de Emilio Lozoya, director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para aprobar la reforma energética.

En junio de 2018, Ernesto Cordero denunció ante la FGR a Anaya por lavado de dinero por presuntamente haber vendido una nave industrial a través de una empresa fantasma.

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario federal rechazó que el origen de las indagatorias vengan de su administración y calificó como un “mal proceder” que el panista argumente la persecución política para no enfrentar a la justicia.

“Se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Se le hizo fácil decir ‘me esta persiguiendo Andrés Manuel’; como decía su camarada del bloque conservador, ‘¿y yo por qué?'”, dijo López Obrador en referencia a Vicente Fox.

“No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar y pues muy mal ese proceder”, añadió López Obrador.

La FGR sustenta la acusación contra Anaya a través de los dichos de Rafael Caraveo, quien era secretario particular del senador panista Jorge Luis Lavalle, y quien confirmó que los panistas recibieron sobornos por parte del gobierno de Peña Nieto.

En este caso también estarían implicados Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, además de Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y Osiris Hernández.

“Este joven (Anaya) empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros, a dirigentes importantes, creo que hasta a Calderón lo hizo a un lado, no estoy tan seguro, pero en ese tiempo abandonaron el PAN muchos dirigentes y lo culpaban de estar muy cercano al presidente Peña, mucho muy cercano, que iba a Los Pinos y que se ayudaron mutuamente” expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Ante el señalamiento de Anaya sobre que López Obrador no quiere que sea candidato presidencial en 2024, el mandatario federal negó esta imputación y lo llamó a no huir de México y demostrar su inocencia con pruebas.

“Yo no le impido a nadie que sea candidato”, sostuvo.

En un nuevo video publicado esta mañana, Ricardo Anaya notificó que la FGR lo mandó citar para rendir declaración, acción que volvió a imputar al presidente; además, reiteró que se autoexiliará para evitar la cárcel.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

“Que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara, y me exilió con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando: no te vas a deshacer de mí, y cada vez somos más los que no te tenemos miedo”, dijo.

Sobre la recomendación de López Obrador de presentarse y no preocuparse si es inocente, Anaya respondió: “Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”.

El panista reiteró que el proceso judicial que hay en su contra fue ordenado por el presidente López Obrador para encarcelarlo con el fin de que no pueda ser candidato en 2024 y así evitar que siga criticando el desempeño del mandatario y de su gobierno.

“Así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la Línea 12, (Manuel) Bartlett, Irma Eréndira y hasta soltó a Ovidio (Guzmán), el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel”, comentó.

