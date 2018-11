Denver tendrá el primer sitio supervisado para consumir drogas en EU

Notimex.- El cabildo de la ciudad de Denver, Colorado, aprobó con 12 votos a favor y uno en contra un programa piloto que establecerá un sitio supervisado para la inyección de drogas como la heroína, que de ser ratificado por la legislatura estatal sería el primero de su tipo en Estados Unidos.

La iniciativa, aprobada la noche del lunes, permitiría a una organización sin fines de lucro operar durante dos años un centro en el que las personas podrían inyectarse heroína y usar otras drogas bajo la supervisión de un profesional médico, a fin de evitar riesgos de muerte por sobredosis.

La medida fue propuesta por el regidor Albus Brooks, debido al alto número de sobredosis fatales en Colorado, una quinta parte de las cuales ocurren en Denver.

When we view people as simply “addicts” we rob them of their humanity, and it becomes easy to stigmatize or ignore their pain. This bill isn’t about addicts.This is about our neighbors. Neighbors experiencing addiction. https://t.co/sttZcnAEI1

PUBLICIDAD

— Albus Brooks (@AlbusBrooksD9) November 27, 2018