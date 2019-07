Deportaciones de migrantes empezarán en 10 ciudades de EU, confirma Trump

Las autoridades estadounidenses tienen planes de arrestar a migrantes elegibles para ser deportados en 10 ciudades del país este fin de semana, dijo a periodistas este viernes el presidente Donald Trump.

“Tengo la obligación de hacerlo”, dijo el mandatario. “Los sacaremos por miles”.

Agregó, de acuerdo con el diario Reforma, que las redadas afectarán a cerca de 2,000 migrantes que fueron ya notificados de su expulsión, pero permanecen ilegalmente en el país.

Las redadas se concentrarán en ciudades con grandes poblaciones migrantes como Los Ángeles, Miami y Chicago.

La declaración del mandatario confirma la información que publicó ayer el diario The New York Times, el cual adelantó también que las operaciones serán llevadas a cabo por personal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, de acuerdo con funcionarios del gobierno no identificados.

“En esas deportaciones, las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aún cuando ellos no fueran los buscados”, indicó el periódico.

