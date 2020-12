Laporta quiere reactivar economía del FC Barcelona con emisión de bonos

EFE.- Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona y precandidato a la presidencia de la entidad azulgrana, adelantó en una entrevista a EFE que piensa proponer una emisión de bonos para reactivar la maltrecha economía del club, una iniciativa dirigida a los más de 300 millones de barcelonistas de todo el mundo y que permitiría una liquidez inmediata.

Esta es una de las medidas que pretende implementar para paliar la elevada deuda. En el encuentro con EFE, Laporta también habla sobre el acuerdo alcanzado con el banco de inversiones Goldman Sachs para financiar el ‘Espai Barça’ o del potencial del conglomerado ‘Barça Corporate, una nueva unidad de negocio que aglutina el Barça Innovation Hub, Barça Academies, BLM y Barça Studios.

Pregunta: ¿Qué le preocupa de la situación económica?

Respuesta: Hay que tomar decisiones urgentes para revertir una situación muy mala de deuda, que se tendrá que reestructurar y de gastos que se deberán reducir para disminuir el déficit que existe en la cuenta de explotación. Y veremos en qué magnitud. Hasta que estemos dentro no podremos precisarlo.

P:¿Cómo piensa activar la economía del club?

R: Pensamos que las pérdidas serán muy elevadas. Seguramente superiores a las que se han insinuado que serán. Estamos ante unas cuentas que no han sido ratificadas ni auditadas, y no hemos tenido acceso a ellas. Por lo tanto, haremos una auditoría para determinar dónde estamos: cuál es el volumen de deuda que tenemos, la proyección de ingresos hasta final de temporada, etcétera. Nosotros hemos hecho una proyección de ingresos de 661 millones de euros y esto es muy poco teniendo en cuenta el nivel de gasto en el que se ha situado el club.

P: La deuda actual del Barça es de 820 millones de euros (999.4 millones de dólares)…

R: Esto nos preocupa mucho. Siempre se habla de deuda neta, pero se debe tener en cuenta también la calidad de lo que nos deben terceros. En cualquier caso, nosotros somos optimistas porque esto ya lo viví en 2003. Para afrontar esta situación la experiencia es un grado y los números que nos vamos a encontrar son perfectamente reconducibles hasta una situación de bonanza económica. Hay vías de negocio que se pueden explotar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora y viene una opción como la Superliga Europea que puede generar muchos ingresos para el club. Y si al ‘Barça Corporate’ le añades otras líneas de negocio que hay en el mercado y los ingresos del Espai Barça hay motivos para ser optimista.

P: ¿Se plantea otras opciones, como la posibilidad de crear unos bonos para poder financiar la deuda, que fuera el barcelonismo el que se implicara en esa especie de salvación económica del club?

R: Es una de las muchas acciones que podemos impulsar en nuestro plan de choque para reconducir lo más pronto posible la situación económica.

P: ¿Puede detallar en qué consistiría?

R: Estamos elaborando esta propuesta, que tiene dos ámbitos. El primero interpelará a todo el barcelonismo a nivel mundial con la intención de que se vincule voluntariamente y ayude a la entidad en la medida que cada socio, socia, aficionado y aficionada quiera.

El segundo, más elaborado profesionalmente, es una emisión de bonos, de la cual próximamente daremos los detalles, pero que consistirá en que quien quiera podrá suscribir estos bonos a cambio de un interés razonable. La idea es devolver el principal más el interés al cabo de cinco o seis años.

P: Esto garantizaría liquidez inmediata para el club…

R: Sí, y además será finalista para reconducir el déficit. La emisión de bonos la tendría que aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estará muy pautada y regulada.

P: Una fórmula innovadora…

R: Tenemos que ser imaginativos y consideramos que las dos modalidades son muy interesantes para revertir una situación como la actual. Durante la historia del Barça, quienes han respondido cuando el club ha sufrido, han sido los barcelonistas. Estas propuestas las vamos a explicar con toda claridad y transparencia. El barcelonismo lo entenderá y se sentirá partícipe de haber reconducido una situación muy mala para la economía del club. Espero que encontremos una respuesta multitudinaria y es un tema que se deberá hacer con mucha seriedad, entre otras cosas porque imagino que habrá entidades financieras y bancos que querrán colocar estos bonos también para reconducir la situación económica del club.

P: ¿Estas propuestas quedan al margen de la financiación del Espai Barça?

R: Sí, no servirán para financiarlo.

P: ¿Y qué le parece la propuesta de la junta de Bartomeu para que sea financiado por Goldman Sachs?

R: Tal como está conceptualizado permite una línea de crecimiento que dependerá mucho de cómo se trabaje. En base a la información que tengo, aunque quiero ver los documentos, si se reconducen algunos aspectos con Goldman Sachs creo que es una propuesta que permite la financiación del nuevo estadio, del Palau Blaugrana y de todo lo que representa el Espai Barça. El planteamiento no ha sido el de una financiación inmobiliaria pura y dura. Conceptualmente es una financiación para un producto de entretenimiento y ocio. Esto es interesante a la hora de valorarlo. Si bien lo que hacen es un crédito de 825 millones que se debe devolver en 25 años, la garantía para retornar este dinero no es con activos del club, sino con el incremento de ingresos que genere el Espai Barça por diversos conceptos.

Y se detallan los conceptos. Todo lo que sea ‘ticketing’, ‘marketing’, museo, cátering, etcétera, pertenece al Barça hasta una cantidad que es la que está facturando hoy en día por estos conceptos.

P: ¿Y qué capacidad de ingresos tendría el club por esos conceptos?

R: Unos 150 millones anuales (183mdd). A partir de esa cantidad, todo el exceso va a devolver la cuota anual de este préstamo de Goldman Sachs que es de 50 millones (61mdd). El exceso de 50 millones, más lo que se obtenga por los ‘naming rights’, por las cuatro torres previstas en el nuevo estadio y por los asientos vip volverá a ser del Barça. Lo importante es que no limita la capacidad de crecimiento económico del club.

P:¿Cuál es el papel de Goldman Sachs?

R: Goldman Sachs lo que hace es dar el dinero para financiar este proyecto, pero la decisión de cómo tiene que ser el estadio la tiene el Barça. No perdemos capacidad de gestión…

Necesito tenerlo todo muy pautado y muy decidido para llevarlo a la asamblea y defenderlo. Si no es así, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Mi planteamiento es que el Barça no pierda capacidad de gestión, que no se nos impongan unos límites al crecimiento, salvo que sean razonables. Y a partir de aquí creo que podemos hacer realidad la reforma o la construcción de un estadio nuevo y del Espai Barça.

P: ¿Pero no hay dudas sobre el crédito puente otorgado por Goldman Sachs (90 millones para pagar una serie de inversiones en el Camp Nou y en el Palau Blaugrana)?

R: No quiero ninguna condición para llevar el contrato a la asamblea. ¿Si no lo ratificamos que supondría? Habría que devolver el préstamo de 90 millones de euros que hizo Goldman Sachs para construir el estadio Johan Cruyff y por otros conceptos que ya determinará una auditoría. Ese préstamo de 90 millones (109mdd) tiene un vencimiento que es agosto de 2021 y tengo el convencimiento de que Goldman Sachs está en disposición de renegociar este préstamo. No será una condición, son dos ámbitos totalmente separados. Aclaro, todo ello es con la reserva de ver los documentos originales.

P: Y el proyecto Barça Corporate, que supone juntar diferentes activos en un único paquete, qué le parece?

R: Todos estos activos tienen distinto valor. El Barça Academies tiene un EBITDA de un millón de euros, el Barça Innovation Hub (BiH) está también en esas cifras… El Barça Studios tiene un EBITDA de casi 18 millones de euros (22mdd) y el Barça Licensing y Merchandising (BLM) es del orden de los siete millones (8.5mdd). Son líneas de negocios con resultados distintos. No sé si nos va a condicionar el encapsulado del Barça Corporate con un socio de referencia, yo querría que no se extralimitara nadie en sus funciones y que dejen que el nuevo presidente que entre tome la decisión adecuada.

Todos los activos son mejorables y estoy de acuerdo en que tendríamos que buscar socios en cada uno de los sectores, pero que no nos condicionen nada porque es importante para el crecimiento de la entidad.

P: El proyecto más potente es el de Barça Studios (El ente que centraliza la creación, producción y comercialización de toda la oferta audiovisual del FC Barcelona, e incluye en su gestión Barça TV, el canal de televisión del Club). ¿Qué capacidad de crecimiento tiene?

R: Tiene una enorme capacidad de crecimiento y más sabiendo que empresas líderes de este sector están entrando en el fútbol. Ahí vamos a trabajar bien para que tengamos unos buenos resultados.

P: Visualice su primer día de vuelta a la presidencia… ¿Qué es la primera cosa que haría?

R: Después de tomar posesión -hay diez días para ello-, lo primero que haré es hablar con el staff técnico, con los jugadores y con la secretaría técnica. También tendré una reunión con el comité de empresa, creo que es fundamental porque los 545 trabajadores del club están haciendo un trabajo extraordinario ante una situación muy complicada. Están haciendo que la entidad funcione lo mejor que pueden, porque sin liderazgo cuesta más, sobre todo en una situación de este tipo que puede provocar cambios. Estoy muy orgulloso de los empleados del FC Barcelona.

