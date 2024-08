Desafíos en las agendas de las empresas familiares

Jesús Luna, Socio Líder de Private Enterprise de KPMG México

Las empresas familiares en México y en el mundo enfrentan cambios constantes en los ámbitos económico, político y social, además de los relacionados con el cambio climático. Esto ha generado una disrupción sin precedentes que, en conjunto con la Alta Dirección y los órganos de gobierno, las impulsa a actuar oportunamente ante posibles riesgos y desafíos.

Adicionalmente, el surgimiento de nuevas regulaciones, la generación de datos, el comportamiento dinámico de los clientes y las expectativas de la fuerza laboral impulsa a las organizaciones a ajustar sus operaciones y acelerar su transformación digital para incrementar su agilidad ante las continuas demandas del mercado, por lo que es fundamental contar con el talento adecuado, así como con una Función de Auditoría Interna (FAI) que aporte valor y genere confianza.

En este sentido, es crucial que el nivel C de las empresas familiares preste atención a los siguientes temas:

Emisión de información financiera y riesgos de control interno relacionados

Ante los múltiples cambios que enfrentan las compañías en México, es crucial preguntarse si su control interno ha evolucionado al mismo ritmo que el modelo de negocio.

Contar con un control interno sólido, respaldado por herramientas tecnológicas, provee certeza a la Alta Dirección y al Comité de Auditoría de que la información financiera se genera en tiempo y forma, a fin de garantizar una adecuada toma de decisiones; sin embargo, aún se observan procesos de reporte financiero basados en hojas de cálculo, lo que conlleva el riesgo de cometer errores involuntarios en la generación de información.

Incorporar los temas ASG en la estrategia y gestión de riesgos

Actualmente, los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son un tema crítico para las organizaciones; no obstante, las empresas familiares en nuestro país enfrentan realidades distintas en la materia. Esto no solo por el sector o la industria en los que operan, sino por las características únicas de cada entidad, así como por la visión particular de su liderazgo.

En este contexto, algunas compañías han desarrollado un análisis de materialidad que les permite identificar los aspectos críticos para implementar acciones específicas de forma transversal, gestionando los temas clave y, paralelamente, generando información de calidad, la cual debe incluir la preparación y emisión de reportes de sostenibilidad; sin embargo, hay otras organizaciones que están lejos de esta realidad, ya que, de origen, carecen de una agenda estratégica en materia de sostenibilidad.

De igual forma, es importante destacar que, si bien los temas ambientales son los que acaparan la atención del nivel C, también existen asuntos críticos en los pilares sociales y de gobernanza que requieren seguimiento y acciones por parte del liderazgo de la empresa familiar.

Garantizar que la FAI se centre en los riesgos críticos del negocio

Una gestión de riesgos efectiva es fundamental para las empresas familiares en México. En otras palabras, este tipo de compañías deben realizar una evaluación constante de la estrategia y los riesgos que enfrentan para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, implementar un programa de gestión de riesgos genera contenido valioso sobre aquellos factores que afectan los planes estratégicos y de crecimiento mediante un proceso que analiza, evalúa, informa y controla los impactos potenciales, así como las oportunidades (incluyendo el enfoque de la compañía ante estos desafíos).

Este programa tiene que ser práctico para integrarse en el curso habitual de las operaciones, por lo que es relevante que la FAI, como tercera línea de defensa, y el Comité de Auditoría tengan visibilidad de los retos para definir el plan anual de auditoría, enfocándose en los riesgos estratégicos y los procesos clave del negocio.

Al respecto, un objetivo esencial del programa de gestión de riesgos es comprender a profundidad aquellos que se asocian con las estrategias de la compañía, por lo que este se convierte en una herramienta clave que permite al nivel C anticiparse a los desafíos potenciales y aprovechar las oportunidades.

Además, dentro del marco de gestión se debe evaluar el impacto de eventos inesperados en las cifras financieras, así como verificar si este coincide con el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir, incluyendo la tolerancia a las pérdidas. Con estos resultados la organización puede ajustar su estructura para manejar efectivamente los riesgos.

Profundizar el enfoque de la empresa en temas de ética, cumplimiento y cultura

Derivado de los múltiples cambios y el acelerado avance tecnológico, se ha observado un incremento en las actividades de control en las compañías para evitar actividades fraudulentas, alcanzar los objetivos financieros y proteger su vulnerabilidad ante ciberataques.

En este sentido, un programa de cumplimiento efectivo puede ser determinante y puede, además, centrarse en actividades como las siguientes:

Fortalecer la cultura organizacional

Es crucial mejorar la cultura desde los niveles más altos de la organización, destacando el código de conducta, los valores y el cumplimiento regulatorio.

Implementar canales de denuncia y procesos de investigación

Robustecer la ética, el cumplimiento y la cultura, asegurando que existan canales de denuncia para que el personal pueda reportar hechos o situaciones que no cumplan con el código de conducta y los valores de la empresa, es crucial.

Estos canales proporcionan información relevante que permite generar estadísticas sobre los tipos de denuncias, sirviendo como base para el desarrollo y la implementación de capacitaciones; no obstante, la falta de seguimiento puede debilitar significativamente los controles, así como enviar mensajes equivocados a los colaboradores.

Actualización continua al personal y los proveedores

Las denuncias anónimas son materia relevante para desarrollar e implementar capacitaciones para el talento y los proveedores de la cadena de suministro, incluyendo potenciales auditorías a terceros para verificar el cumplimiento de adhesión a los códigos de ética y otros temas relacionados.

Visitar las instalaciones, recorrer pasillos y conversar con la gente

Mantener contacto directo con el personal proporciona información valiosa que de otro modo sería difícil obtener. Es importante observar cómo opera la empresa y mantener conversaciones con el personal para comprender mejor su experiencia y preocupaciones, así como motivarles para reportar cualquier situación que no se alinee con los valores de la organización.

