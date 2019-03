Desalojan dos edificios de BBVA Bancomer por amenaza de bomba

Personal de Torre Bancomer y Parques Bancomer fue desalojado al mediodía tras recibir una amenaza de bomba.

A través de un comunicado, BBVA Bancomer confirmó el desalojo en sus inmuebles en Paseo de la Reforma y Mariano Escobedo tras recibir “correos anónimos que comprometen a sus dos sedes corporativas en la Ciudad de México con actos violentos”, por lo que procedió con los protocolos de seguridad.

“La institución desestima la veracidad de los mismos. No obstante, y para salvaguardar en lo absoluto la integridad física de todos sus colaboradores, ha decidido evacuar sus instalaciones ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 510 y Avenida Mariano Escobedo No. 303, en la capital del país”.

En medio de una movilización policia, las personas fueron desalojadas y los elementos de seguridad comenzaron a tratar de localizar el presunto artefacto explosivo.

Bancomer informa que el día de hoy recibió correos anónimos que comprometían a sus dos sedes corporativas en la Ciudad de México. Por protocolo de seguridad y de forma preventiva, se realizó la evacuación de Torre Bancomer y Parques Bancomer. — BBVA Bancomer (@BBVABancomer) March 13, 2019

El banco agregó que su red de sucursales, tanto en CDMX como en todo el país, no se verá afectada y operará en sus horarios habituales.

“Nuestros protocolos de contingencia ante este tipo de situaciones operativas, garantizan que ninguno de los empleados de la institución, clientes y usuarios, tendrán ningún tipo de afectación ni en su integridad física ni en el patrimonio confiado a Bancomer”, añadió.

En redes sociales, usuarios y trabajadores de BBVA Bancomer dieron a conocer el desalojo, que durante varios minutos se atribuía a una amenaza de bomba, lo cual fue confirmado después por el banco.

