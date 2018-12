Desbloquear agilidad e innovar a gran velocidad

Por Augusto Hintze*

La agilidad en las empresas es clave para potenciar las tecnologías de información, ya que te permite responder rápidamente al cambio, aprovechar nuevas oportunidades, crear nuevos ingresos y reducir costos. A esto lo conocemos como TI Exponencial, un enfoque escalable, flexible y resistente, donde la estrategia tecnológica y de negocios se combinan para impulsar la innovación de industrias líderes a una velocidad incomparable. Este proceso de TI ágiles y con enfoques vanguardistas dan paso a una mejor innovación y a una respuesta más rápida de las necesidades inmediatas de las empresas mientras evolucionan constantemente hacia el futuro.

De acuerdo con el reporte Exponential IT: Unlock agility, innovate at speed, incrementar la agilidad en los sistemas de IT empresariales es fundamental para satisfacer las demandas tan cambiantes de los negocios. Al dominar las tecnologías de vanguardia, lograrán innovar sin precedentes. Pero al paso que la naturaleza de la tecnología cambia, también crece exponencialmente su velocidad, escalabilidad y capacidades para potencializar la innovación, aumentando el costo y la funcionabilidad de las TI hasta 2, 5 o 10 veces más, a comparación de generaciones anteriores.

Estos cambios exponenciales son el por qué el 62% de los CEO’s encuestados afirman que la tecnología está teniendo un impacto revolucionario en su compañía. Y no sólo está cambiando la naturaleza de la tecnología, también la de la innovación enfrenta una transformación significativa debido a la tecnología. Hoy en día, en el mercado dominan las compañías conocidas como “aletas de tiburón”, donde las empresas crean nuevos modelos de negocios, productos y servicios rápidamente y adoptan estas tecnologías exponenciales para sobrevivir. Al menos tres cuartas partes de los ejecutivos entrevistados creen que sus organizaciones estarán amenazadas de supervivencia si no actualizan su tecnología.

Así como la innovación es pieza clave para crear valor, la agilidad también juega un papel importante en las TI, convirtiéndose en un elemento esencial para despegar la innovación en las compañías. En el más reciente análisis económico que realizó Accenture a las Fortune 500, encontró que la agilidad de las TI está sumamente relacionada con la innovación y que en los últimos 5 años las empresas más innovadoras han entregado 64% más de margen en ganancias y un 42% mayor rentabilidad para los accionistas.

Para sobrevivir en esta nueva era donde la tecnología está cambiando más rápido que nunca, las compañías deben estar conscientes que cada camino para alcanzar el valor exponencial de sus TI es único de acuerdo con su visión y el estado actual de la compañía.

Todos queremos lo mismo: aumentar la agilidad en el menor tiempo posible para liderar empresas con innovación, y quienes comiencen hoy mismo ese camino de transformación para alcanzar las TI exponenciales serán quienes podrán potencializar su valor.

*Líder del Centro de Tecnología Avanzada de Accenture México.



Correo: [email protected]

