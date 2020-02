No sé si hay una investigación contra Peña Nieto como dijo el WSJ; no lo defiendo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce si existe una investigación contra Enrique Peña Nieto, luego de la aprehensión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“No tengo información como lo sostuvo el Wall Street Journal, lo que existe es una denuncia contra el exdirector de Pemex. No hay una investigación, que yo sepa, contra el expresidente Peña. La Fiscalía (General de la República) es autónoma; esto significa que no me informan, no tienen por qué. Es una institución independiente, ante estaba subordinada al ejecutivo. No se hacía nada sin el aval del presidente, pero los tiempos han cambiado”, expresó el mandatario.

De acuerdo con el diario estadounidense, The Wall Street Journal, la justicia mexicana está investigando al expresidente Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años.

Las indagatorias son parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

“No tengo información sobre que exista investigación contra Peña Nieto por corrupción. El ejecutivo sólo presentará denuncia contra expresidentes si los ciudadanos lo piden”, declaró López Obrador.

