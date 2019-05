Descubren dibujo de Miguel Ángel que pertenecería a su adolescencia

Sir Timothy Clifford, erudito italiano del Renacimiento, confía en que Miguel Angel realizó un dibujo de un hombre con una túnica sentado en una silla, cristalizado posteriormente por su estatua de David y los trazados en el techo de la Capilla Sixtina, cuando tenía solo 12 años.

Clifford le dijo al Telegraph que Michelangelo tenía un estilo de dibujo «idiosincrásico» con barbillas redondeadas y «una línea muy dura» debajo de la nariz, que apareció en una obra posterior. «Ningún otro» alumno de Domenico Ghirlandaio dibujó como él, agregó.

Aparte de la edad estimada de Miguel Ángel desde que se completó su primera imagen conocida, el significado del descubrimiento también se debe al hecho de que se creía que el artista había quemado varias de sus creaciones para que las personas no pudieran observar sus pruebas y errores.

Tenía miedo de ser visto como «menos que perfecto», escribió el biógrafo del siglo XVI, Giorgio Vasari.

El genio de Miguel Ángel superó a los «niños de su edad», y no solo superó los talentos y la madurez de sus compañeros de estudios, sino que también rivalizó con los de su maestro, describió Vasari.

El boceto de dos tintas marrones, no identificadas anteriormente, se vendió a un comprador británico en 1989 en una subasta francesa.

#Michelangelo’s ‘first ever’ work of art discovered which was drawn when he was a young boy https://t.co/J1TwiSyyL7 Daily Star pic.twitter.com/R1tm92A55T

— 🇬🇧 MyAmigo #LetsGoWTO (@my_amigouk) May 19, 2019