El internet nos ha llenado de premura, antes (aunque en realidad no ha pasado mucho tiempo como parece) los cinéfilos debían esperar la llegada del fin de semana para leer sobre las películas que se estrenaban el fin de semana. Además de guardar los recortes de revistas y periódicos si deseaban consultar el texto después. No se diga de los casetes llenos de programas dedicados al tema.

Los nuevos libros sobre cine necesitan encontrar caminos diferentes. Formas de acercarse al lector y ofrecer al público la profundidad que el mundo digital no puede. Es en espacio donde aparece Misterios de la sala oscura: Ensayos sobre el cine y su tiempo, “el único, el primero, quizá el último” libro, como gusta decir su autora, Fernanda Solórzano.

El volumen cuenta con textos dedicados a El Padrino, El último tango en París, Tiburón, The Matrix, Forrest Gump, entre otras, donde se reflexiona sobre la historia de sus directores y guionistas, al mismo tiempo de expandir su contexto histórico para saber cómo estos largometrajes causaron el impacto que tuvieron en su estreno.

Tuvimos oportunidad de sentarnos con su autora unos días antes de la presentación del libro en la Feria del Libro de Minería. Esto fue lo que nos comentó:

PUBLICIDAD

Terminar el libro fue un proceso largo, ¿no?

Cada vez que me preguntaban algo, hablaba del libro. Es como esos embarazos fantasmas. Yo estaba segura de que los demás decían “eso es algo que sólo existe en su mente”. Me tardé muchísimo en escribirlo porque el proceso de investigación fue largo. También, debo decirlo, lo tomaba, lo retomaba y lo dejaba como suele suceder con los proyectos que son de uno, los no remunerados. Siempre le das prioridad al que tienes que entregar día con día. Entonces este libro padeció de eso. Finalmente llegó.

¿Cómo decidiste qué películas abordaría el libro? La mayoría son de los años 70…

Sí, fue una época prolífica del cine estadunidense que a fin de cuentas es el cine que informa mucha de nuestra sensibilidad, tanto como cinéfilos como para aquellos que se dedican a hacer cine.

Casi todo mundo empieza por el cine estadunidense, es lo más sencillo.

Es una época en la que hubo un cine contestatario, un cine independiente. De pronto también comenzó a gestarse el cine que conocemos como blockbuster. Es en esos años en que surgieron estas películas diseñadas para reventar las taquillas. Diseñadas, casi específicamente, para eso. Eso no anula que puedan ser buenas películas, se cree que son categorías excluyentes y yo no lo creo.

¿Cómo decidiste la estructura de Misterios de la sala oscura?

De entrada, quería hacer algo en lo que me pudiera involucrar con tiempos más largos. Tiempos para poder pensar una película con más detenimiento de lo que te permite una reseña, un ensayo por más largo que sea tiene ciertas limitaciones. Quería jugar con esa forma del ensayo largo y que mi primer libro no fuera una compilación de reseñas ya publicadas. Es lo más común que se hace. Es una forma fácil de tener un libro. Aunque, es mi opinión y no quiero juzgar el trabajo de nadie, pero difícilmente genera tanto interés en tanto que son películas que ya se vieron. A menos que estés cubriendo una época que te permita un orden, es muy arbitrario simplemente recopilar reseñas. A menos de que sea el final de tu vida y quieras hacer… tampoco creía que fuera el caso. También creía que era un poco pretencioso publicar reseñas compiladas. No creo que, todavía, valga la pena hacer eso.

Es un lugar común.

Te confieso que tengo muchas antologías de ese tipo que realmente no consulto. A menos de que se trate de décadas anteriores. ¿Recientes? Ahora con el internet puedes fácilmente rastrear archivos, hasta de revistas. En algún momento tenía mucho sentido, no todo el mundo guarda periódicos y si querías tener el registro de lo que escribió determinado crítico, el libro es un formato más conveniente. Ahora es mucho más fácil rastrearlo.

Quería que mi primer proyecto fueran ejercicios de ensayo en lo que yo me comprometía, por primera vez, a pensar en algo. Que fuera un reto para mi recorrer ese camino. Lo primero que pensé fue, ¿cómo llevar lo que hago todo el tiempo en una nota y una película? ¿Cómo llevarlo a películas con una huella mucho más grande? No sólo de las que hablamos y se ven beneficiadas por la coyuntura, sino películas que tangiblemente hubieran marcado a una o dos generaciones.

En efecto son películas de las que se ha hablado mucho, pero siempre hay nuevas formas de acercarse. Los clásicos siempre permiten eso.

Eso también fue un reto. ¿Cómo vuelves a escribir de El Padrino? O de cualquiera de estas películas. Uno de los requerimientos era que fueran películas conocidas por la mayoría de los lectores. A la vez, ¿cómo evitar decir lo mismo? No todo puede ser nuevo, quise plantearme en cada ensayo caminos que no eran los predecibles o los ortodoxos. Incluso que se salieran del tema del cine para poder mirar las películas de otra manera.

Son ensayos especulativos, no es una ciencia dura. Los lectores pueden refutar todo lo que dice ahí. Es un ejercicio lúdico, las relaciones que hago entre la biografía de los directores y las películas con las ideas del movimiento. Son arbitrarias y no hay nada que lo compruebe empíricamente.

El libro aparece en un contexto oportuno, la inmediatez no nos permite sentarnos a pensar cuál es el contexto histórico, la historia del director. No es casual que las películas salgan así. Ensayos como éste se vuelven necesarios.

Quiero pensar que además le vuelve a dar un lugar al guionista y al director. No es que lo haya dejado de tener, pero lo que dices, finalmente ya se habla de las películas más por los valores que puedan tener con respecto a cierta ideología o agenda cultural que como parte de la obra de un director. A mí siempre me ha interesado eso.

Estos son fragmentos de una entrevista transmitida en Derretinas de Resistencia Modulada, parte de la barra nocturna de Radio UNAM.

Pueden escuchar la entrevista completa, aquí.

Contacto:

Twitter: @pazespa

Tumblr: pazespa

Página web: Butacaancha.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.