Desde Ivanka Trump a Kate del Castillo: el CES 2020 tiene piso para todos

LAS VEGAS, Nevada; Previo a horas para que comience la actividad en el Consumer Electronic Show (CES), la feria de tecnología más importante del mundo (que se lleva a cabo cada año en Las Vegas), las apariciones de personalidades sobresalientes sirven de aperitivo para los curiosos que acuden año con año de todas partes del mundo.

En esta edición, que según el mismo CES calcula habrá 4,500 expositores presentando más de 20,000 productos, la pasarela de empresarios, CEOs, políticos, desarrolladores, artistas, entre otros, no cesa.

Tal es el caso de Ivanka Trump (consejera de la Casa Blanca), hija del presidente Donald Trump quien realizará su arribo el martes 7 a debatir en el espacio denominado “El camino al futuro del trabajo” en el que compartirá el escenario con Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Tecnología del Consumidor, para escuchar cómo la administración del presidente Trump trabaja en estrategias dirigidas por el empleador que invierten en recapacitar a los trabajadores, crear aprendizajes y desarrollar K -12 programas de educación STEM.

Las innovaciones tecnológicas han desatado millones de empleos y la industria tiene la responsabilidad de capacitar a los trabajadores de los Estados Unidos, ahora más que nunca y es por eso que la tecnología ha tomado un rol primordial en estos escenarios.

Por su parte, el miércoles 8, la actriz mexicana Kate del Castillo, se presentará en una conferencia organizada por la compañía NBCUniversal en donde la empresa llevará a cabo la mesa “If TV Was Invented Today: NBCUniversal Reimagines the Future of Entertainment” (Si la televisión se inventó hoy: NBCUniversal reinventa el futuro del entretenimiento), en donde compartirá el piso del CES con Linda Yaccarino, presidente de publicidad y sociedades de NBCUniversal e invitados especiales como Terry Crews, Ester Dean, Mandy Moore y Natalie Morales.

CES es el evento de tecnología más grande y de mayor influencia en el mundo, en donde la totalidad del ecosistema tecnológico se reúne para llevar a cabo negocios, construir marcas y asociarse para resolver algunos de los temas más desafiantes del mundo.

Más de 4,500 expositores presentarán cerca de 20,000 productos nuevos de tecnologías transformadoras a más de 170,000 asistentes, abarcando conectividad 5G, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, ciudades inteligentes y resiliencia, deportes, robótica y más.

CES 2020 presentará áreas de exhibición nuevas y áreas más grandes, 300 sesiones de conferencia con 1,100 oradores y más de 1,200 ‘startups’ de más de 45 países.