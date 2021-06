Desde prisión, Joe Exotic de “Tiger King” se une a la tendencia de NFT

Joseph Maldonado-Passage, mejor conocido como Joe Exotic, la estrella de la serie documental “Tiger King” de Netflix, es la última sensación viral en sacar provecho de la locura de los tokens no fungibles (NFT), subastando un conjunto de activos digitales y físicos desde su confinamiento en la prisión federal, incluidas fotos autografiadas, el bikini de una estrella de cine para adultos y su pistola Smith & Weston.

HECHOS CLAVE

Exotic, un ex operador de zoológico y coleccionista de grandes felinos que cumple una sentencia de 22 años por numerosas violaciones de vida silvestre y por haber conspirando para matar a su rival Carole Baskin, está lanzando su primera colección de NFT desde su celda en Fort Worth, Texas.

Los tokens digitales estarán bajo el martillo de la subasta el viernes en el mercado de NFT Mintable, y los ganadores de algunas subastas recibirán artículos físicos junto con la obra de arte digital.

La pistola de Exotic, una chaqueta de cuero con flecos y un bikini que usó la actriz de cine para adultos Rachel Starr, todos objetos que salieron en el programa “Tiger King” están listos para ser enviados al ganador de la subasta.

Algunas NFT también incluirán grabaciones de audio de Exotic desde la prisión.

En un comunicado de prensa, Exotic dijo que poder subastar sus objetos de colección lo hace “sentirse conectado con el mundo exterior, especialmente sin mis gatos a mi lado”.

CITA CLAVE

“Ya sea que me ames o me odies por lo que crees que he hecho, ¡no hay duda de que todos quieren una parte de El Rey Tigre!”, dijo Joe Exotic.

ANTECEDENTES CLAVE

Las NFT se han disparado en popularidad en los últimos años y se han convertido en una lucrativa fuente de ingresos para las estrellas virales. “Tiger King”, protagonizada por Exotic, fue sin duda uno de los mayores éxitos de la primera pandemia, y atrajo a millones de espectadores confinados a sus casas en todo el mundo. Exotic no es la única estrella de “Tiger King” que se beneficia de la fama: Carole Baskin, la rival en la serie documental por la que Exotic está en prisión por conspirar para matarla, apareció en Dancing With The Stars y lanzó su propia criptomoneda y NFT.

HECHO SORPRENDENTE

Según los informes, Exotic envió a Jeff Lowe, otra persona que apareció en “Tiger King”, una carta de cese y desistimiento sobre los planes de organizar una subasta NFT “oficial” de “Tiger King”.

NÚMERO GRANDE

$4 millones de dólares. Este es el precio por el que se vendió en junio un NFT del meme del perro Shiba Inu, el Doge original y la inspiración para la criptomoneda que lleva su nombre. Una de las obras de arte digitales que subastará Exotic lo representa con una versión en dibujos animados de este tipo de perro.

