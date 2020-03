Fake news: Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, no compró el avión presidencial

Ante los rumores de que Mark Cuban habría comprado el avión presidencial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el empresario estadounidense confirmó a Forbes que dicha noticia es falsa.

Hayley Cuccinello, reportera de Forbes US, indicó en su cuenta de Twitter que el dueño del equipo de Dallas de la NBA le comunicó no compró dicha aeronave, como se había informado en redes sociales.

Asimismo, la periodista indicó que no desmentía la compra del avión, solo que el propio empresario negó ser el comprador.

Esto luego de que circularon supuestas fotografías de Mark Cuban a bordo del avión José María Morelos y Pavón –puesto a la la venta el presidente López Obrador-, además de afirmar que lo había adquirido por 126 millones de dólares.

La compañía Airplane Ben escribió en su cuenta de Twitter que se encontraba en negociaciones para comprar el avión, pero que Cuban se adelantó y lo compró.

“Mark Cuban acaba de comprar el 787 presidencial mexicano, estaba haciendo un trato. Gracias Mark, por nada!”, dice el mensaje.

Mark Cuban just bought the Mexican Presidential 787, I was making a deal on. Thanks Mark, for nothing! 🤬🤬 pic.twitter.com/DpqsUoYvWp

“Estábamos a punto de firmar un contrato para comprar el 787 presidencial mexicano. El precio mínimo se fijó en $126 millones. Mark Cuban entra y lo compra por unos millones menos. ¡Felicitaciones señor cubano! Usted compró una gran aeronave a muy buen precio”, dice el texto.

We were about to sign a contract to buy Mexican Presidential 787. The minimum price was set at $126 million. Mark Cuban swoops in and buys it for few Million less.

Congratulations Mr. Cuban! You bought a great aircraft at a very good price. pic.twitter.com/imGJOoo9ri

— Airplane Ben (@BenAirplane) March 2, 2020