Desprestigio de ‘Alito’ afecta a la coalición Va por México: Osorio Chong

Antes los constantes escándalos en torno al presidente del PRI, Alejandro Moreno, el coordinador de los priistas en el Senado, Miguel ángel Osorio Chong, señaló que esto daña la coalición Va por México, conformada también con el PAN y PRD.

“Sí, lo he manifestado, no me importan las críticas que me están haciendo, yo estoy hablando con mucha seriedad, porque pues también los números no mienten y las encuestas nos dicen que ya le está pegando a todo, para todos lados el desprestigio de ‘Alito’ ya es impresentable”, dijo el senador al ser cuestionado si la mala reputación de Moreno no arrastra a la coalición tanto en el Estado de México como para la elección presidencial.

En el homenaje luctuoso al exlíder priista René Cisneros, Osorio Chong enfatizó que él está a favor de la coalición con el PAN y el PRD, pero señaló que ésta se debe hacer con una dirigencia priista “que tenga la fortaleza necesaria”.

“Yo estoy por la alianza, no se equivoquen. Que nadie ni siquiera lo mencione, porque eso es lo que ellos quieren, que ese discurso que trae que yo estoy trabajando para el gobierno, cuando el que se reúne con el gobierno, hace acuerdos con el gobierno es él. Yo no me he reunido una sola vez, una sola ocasión, porque no vale la pena, por cierto”, dijo Osorio Chong.

El secretario de Gobernación del expresidente Enrique Peña Nieto lamentó que hasta el momento Alejandro Moreno no haya explicado los comentarios que hizo en contra de periodistas, empresarios y políticos —filtrados en audios de conversaciones suyas—, lo cual, dijo, lastima a quienes forman el PRI y hasta la alianza que tiene con el PAN y el PRD.

