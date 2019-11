Después de 22 años, la CDMX estrenará trolebuses

El gobierno de Ciudad de México (CDMX) anunció que 40 de los 63 nuevos trolebuses que fueron adquiridos para el Corredor Cero Emisiones de Eje Central ya iniciaron pruebas preoperativas.

De acuerdo con el gobierno de CDMX, hace más de 22 años que la ciudad no estrenaba trolebuses.

“40 de los nuevos 63 trolebuses que fueron adquiridos para el Corredor Cero Emisiones de Eje Central hoy inician pruebas preoperativas. Hace más de 22 años que la ciudad no estrenaba unidades. Con transporte sustentable, habrá”, dice un mensaje en Twitter.

¡En sus marcas, listos…! 🚎 40 de los nuevos 63 trolebuses que fueron adquiridos para el Corredor Cero Emisiones de Eje Central hoy inician pruebas preoperativas. Hace más de 22 años que la ciudad no estrenaba unidades. Con transporte sustentable, habrá #MásYMejorMovilidad. pic.twitter.com/lu6eWWi0TS — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 19, 2019

“Se pone de manifiesto el compromiso que ha establecido la doctora Sheinbaum con la ciudad, en cuanto a mejorar la movilidad, incorporar las mejores tecnologías, autobuses de alta especificación, 100 por ciento eléctricos. Hacía más de 22 años que no se adquiría un trolebús”, dijo en el banderzo de salida Guillermo Calderón Aguilera, director general de Transportes Eléctricos y representantes de la empresa Yutong Bus Co. Ltd.

“Los que vemos aquí son los primeros 40 de 63 autobuses que ya fueron adquiridos, el segundo lote estará arribando a mediados de diciembre con la intención de que, a finales de año, principios de enero estemos operando con esta nueva flota en nuestro corredor principal que es el Eje Central”, destacó.

Te recomendamos: Línea 1 del Metro tendrá 30 nuevos trenes: Sheinbaum