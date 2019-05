Detener autos con hologramas 0 y 00 es una medida insuficiente y laxa: expertos

Restringir la circulación de 20% de los vehículos con holograma Cero y Doble Cero durante las contingencias ambientales no es suficiente para disminuir la mala calidad en el aire de la Ciudad de México y la zona metropolitana, señala Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México (ICM).

Asimismo, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) señaló que si bien es un acierto incorporar la fase preventiva al programa de contingencias ambientales, los parámetros siguen siendo insuficientes para proteger la salud de la población.

De acuerdo con Fernández, un plan completo de calidad del aire debe de integrar medidas estrictas a la flota vehicular con el objetivo de reducir el tránsito, entre las que se encuentran medidas más estrictas para el otorgamiento de engomados.

El director de ICM dice en entrevista con Forbes México que la propuesta integrada a través de un documento, que firman diversos organismos enfocados en el cuidado del medio ambiente, señala que el engomado «00» se podrá otorgar únicamente a vehículos nuevos con rendimiento en ciudad de al menos 15 kilómetros por cada litro de gasolina y cumpliendo con estándares de contaminantes estrictos, además de aprobar la verificación.

Los autos que podrían contar con el engomado «0» serían los que están equipados con cuatro cilindros posteriores a 2009, seis cilindros posteriores a 2012; ocho cilindros posteriores a 2015: y siempre y cuando cuenten con un sistema de diagnóstico a bordo funcional de cinco sensores.

Asimismo, propone la creación de una “placa ambiental/ecológica” que se otorgaría a vehículos eléctricos e híbridos con motores de hasta cuatro cilindros que podrán circular todos los días, incluyendo días de contingencia.

El Nuevo Programa de Contingencias ambientales de la zona Metropolitana del Valle de México es un «buen primer paso», afirma, pero los esfuerzos de los gobiernos locales y federal por contener la contaminación en el aire serán insuficientes sin estás medidas.

“Cuando inició el programa de Contingencia se detenía a 20% de los vehículos circulantes ahora no sólo hay más del doble de vehículos, sino que se detiene únicamente a 7% de los vehículos cuando aplica el programa. Estos criterios que hoy se anunciaron es un paso muy bueno en la dirección correcta de incrementar lo estricto del Hoy No Circula en Contingencia porque va a aumentar el número de vehículos que deben detenerse, pero no es suficientemente estricto, se necesitan estos criterios adicionales”, señaló Fernández.

Estas nuevas medidas también integran límites en la acumulación de partículas ultrafinas PM2.5, que hasta hace poco no se tomaban en cuenta para declarar una contingencia ambiental, mismas que son más dañinas para la salud que las partículas de Ozono.

Mario Molina, premio Nobel de Química, reconoció durante la presentación de estas medidas la necesidad de reducir la circulación de automóviles para disminuir la contaminación.

“Hay que explicarle a la sociedad que tiene que haber limitaciones al uso de automóviles, porque si sigue creciendo todos vamos a salir perdiendo. Así es que, eso es algo que ojalá y se aprenda, pero claro puede favorecer mucho esa condición de que no siga aumentando la flota, si tenemos transporte público de primera”, dijo.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que estas medidas se complementaran con un Programa Integral de Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México que se presentará la próxima semana y en meses posteriores un programa de largo plazo.

En tanto, la OCCA y sus organizaciones, como Greenpeace México, El Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, llama a incluir «una visión megalopolitana y darle transparencia a la ejecución y fiscalización de las acciones propuestas».

La OCCA saluda la inclusión de los autos «0» y «00» en el programa Hoy no Circula para las contingencias porque «no incentiva la compra de vehículos nuevos. Sin embargo, falta endurecer los criterios que determinan el otorgamiento de los hologramas “00” y “0” para que reflejen de inmediato la eficiencia del vehículo, así como tomar medidas más contundentes para desincentivar el uso del auto».

Además, llaman a incluir en estas medidas, a todos los estados de la megalópolis (Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala), así como establecer un carácter vinculante en las determinaciones en pro de la calidad del aire.