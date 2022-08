Determinan: México ha vivido 6 recesiones en 40 años; descartan una en el corto plazo

El Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM) reveló que la economía nacional ha vivido seis recesiones económicas en los últimos 40 años, periodo en el que tuvo como gobernantes a políticos emanados del PRI, PAN y Morena, el primer gobierno de izquierda en la historia moderna del país.

El CFCEM es un cuerpo técnico colegiado de carácter independiente que opera bajo los auspicios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Partiendo del enfoque de ciclos clásico se analizó el periodo que va de 1980 a 2020 se identificaron seis recesiones y cinco expansiones, dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto”, indicó Luis Foncerrada Pascal, vocero del CFCEM.

Agregó que la economía mexicana se encuentra en expansión desde hace 2 años, sin tener información específica de la intensidad del mismo, y sin pronósticos de una posible recesión en los siguientes meses.

Las recesiones económicas se dieron en los sexenios de los priistas José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Ernesto Zedillo, de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, así como con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La crisis económica durante el gobierno de José López Portillo duró 19 meses, una de las mayores recesiones registradas en las últimas cuatro décadas.

El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado tuvo 15 meses de recesión económica, el mandato de Felipe Calderón registró 11 meses con crisis económica y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha tenido 12 meses con caídas del producto interno bruto (PIB).

El sexenio al frente de Carlos Salinas de Gortari no registró problemas económicos, pero a unos cuantos días de que terminara su mandato se desató una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera.

A Ernesto Zedillo y Vicente Fox les tocó iniciar su gobierno con crisis económica. Con el primero, el conocido como “error de diciembre” de 1994 duró 6 meses; además, los dos últimos meses del gobierno del priista también fueron de recesión económica. Por su parte, en los primeros 14 meses del gobierno de Vicente Fox se vivió una recesión económica.

El priista Enrique Peña Nieto logró sortear una crisis económica y la economía mexicana mostró siempre crecimiento de producto interno bruto (PIB).

“El CFCEM solo se pronuncia respecto de fases de ciclos para las cuales se tiene información suficiente y definitiva”, comentó Luis Foncerrada.

Tampoco, el CFCEM se pronuncia sobre temas de política económica ni sobre asuntos de coyuntura económica, apuntó el economista en una conferencia de prensa para presentar el “Reporte de puntos de giro, recesiones y expansiones de 1980 a 2020”.

La misión del CFCEM es la identificación de los puntos de giro que marcan el inicio y el final de las recesiones y expansiones que integran los ciclos de la economía de México.

Para ello, se basa en la evidencia estadística disponible y en la aplicación de diferentes métodos estadísticos a partir de lo cual se establecen acuerdos de consenso o mayor´ıa sobre los puntos de giro.

El Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México está integrado por Gabriel Casillas Olvera, doctor por la Texas A&M University, especialista en econometría, teoría monetaria y análisis macroeconómico; María de Lourdes Dieck Assad, doctora por la University of Texas in Austin, especialista en econometría, planeación y desarrollo económico, así como Graciela Gonzalez Farías, doctora por la North Carolina State University, especialista en Análisis Multivariado, Series de Tiempo y Estadística Espacial, SNI III.

Otros integrantes son Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, con estudios doctorales por la University of Pennsylvania, especialista en teoría monetaria y análisis macroeconómico; Gerardo Leyva Parra, doctor por la Cornell University, especialista en medición estadística, crecimiento y desarrollo económico, y por Pablo Mejía Reyes, doctor por la University of Manchester, especialista en macroeconomía aplicada, crecimiento y ciclos económicos, SNI III.

