Detiene Marina a Caro Quintero, acusado de asesinar a agente DEA

El narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por la DEA que lo acusa del asesinato de uno de sus agentes en la década de 1980, fue detenido en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, dijeron este viernes dos fuentes del gobierno federal que solicitaron el anonimato.

“Es afirmativo”, dijo un funcionario de la Marina mexicana que solicitó mantener su nombre en reserva. “No tenemos mayor información”, agregó.

Tras ser detenido en 1985, Caro Quintero consiguió su libertad en 2013, antes de cumplir los 12 años que le faltaban de cárcel gracias a un amparo de un tribunal federal, el cual fue revocado en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El capo de 69 años, miembro de la llamada “vieja escuela” y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, estaba prófugo desde enero de 2015 cuando un tribunal mexicano ordenó su recaptura y lo volvió a acusar del homicidio del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena, año y medio después de haber sido liberado.

En una entrevista que dio a la periodista Anabel Hernández en 2016, publicada por la revista Proceso, Caro Quintero negó dedicarse más al narcotráfico y se deslindó de todos los cárteles.

“No conozco a la familia Beltrán Leyva y no tengo ningún problema con ellos. Y con la familia Guzmán tampoco. Si ellos traen algún problema, es de ellos, mis respetos tanto a los Beltrán como a la familia Guzmán, mis respetos para ambas familias, y no sé cuál fue el motivo, por qué me sacaron a mí ahí. Yo no estoy relacionado con ningún problema de esta índole y menos estoy involucrado en una guerra. Si ando batallando para arreglar mi problema… Imagínese, con casi 29 años que estuve preso, ¿tendría ganas de más problemas”, expresó el prófugo.

De momento, fue imposible obtener más detalles sobre cuándo se dio la detención y si el narco sería extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia.

Recientemente, la a Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colocó al capo como uno de sus principales objetivos y hasta le puso precio: 20 millones de dólares por información que lleve a su captura.

La inusual cifra duplica la recompensa que la DEA ofrece por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “El Mencho” Oseguera, acusado de inundar ese país de drogas sintéticas como el mortal fentanilo.

