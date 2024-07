Detrás del boom del contenido en OnlyFans: acusaciones de violación, abuso y traición

Cuando una joven de 16 años de Florida desapareció en abril de 2023, sus padres buscaron en su teléfono desesperados por encontrar pistas. Lo que encontraron los sorprendió: durante meses, había enviado fotos y videos de ella desnuda a un hombre que ahora temían que la hubiera secuestrado.

“Un tipo acaba de llegar en avión desde Nueva Jersey”, le dijo su desconcertado padre a un operador del 911 después de leer sus mensajes. “Hay algún tipo de asunto sexual y fotos explícitas… Algo malo por el estilo”.

Al día siguiente, los agentes del sheriff encontraron a la niña, parcialmente desnuda, en una casa alquilada con el hombre, según los registros policiales. Una investigación reveló que había publicado docenas de videos e imágenes sexuales de la niña en OnlyFans, un mercado en auge en línea de pornografía casera. Un video, anunciado por $20, mostraba a la niña penetrándose a sí misma.

“Miren cómo me vuelvo súper salvaje”, decía el pie de foto. El hombre, Ethan Díaz, de 22 años, fue acusado posteriormente de tráfico de personas y otros delitos. Se declaró inocente.

OnlyFans hace promesas tranquilizadoras al público: es estrictamente solo para adultos, con medidas sofisticadas para monitorear a cada usuario, examinar todo el contenido y eliminar y denunciar rápidamente cualquier material de abuso sexual infantil. “Conocemos la edad y la identidad de todos los usuarios de nuestra plataforma”, dijo la directora ejecutiva Keily Blair en un discurso el año pasado. “No se permiten niños ni menores de 18 años en la plataforma”.

El caso de la niña de Florida, detallado en registros policiales, documentos judiciales y entrevistas con las autoridades, debilita las afirmaciones de OnlyFans. Y no es un ejemplo aislado.

Reuters documentó 30 denuncias en registros policiales y judiciales de Estados Unidos de que material de abuso sexual infantil apareció en el sitio entre diciembre de 2019 y junio de 2024. Los archivos de casos examinados por la organización de noticias citaban más de 200 videos e imágenes explícitas de niños, incluidos algunos adultos practicando sexo oral con niños pequeños. En un caso, varios videos de un menor permanecieron en OnlyFans durante más de un año, según un investigador de explotación infantil que los encontró mientras ayudaba a Reuters en su informe y alertó a las autoridades en junio.

El impacto en algunas víctimas fue devastador. “Después de enterarme del video, no podía salir sin tener miedo de que alguien viera mi cara”, dijo un joven a un tribunal de Massachusetts después de que una película de su encuentro sexual a los 15 años con un entrenador de fútbol voluntario terminara a la venta en OnlyFans.

Los padres expresaron su incredulidad e indignación. “Estas plataformas deben rendir cuentas”, dijo a Reuters el padre de un chico de 16 años de Kansas. La terrible experiencia de la familia dijo, es “una herida que nunca sanará”.

De los 30 casos revisados ​​por Reuters, más de la mitad terminaron en un arresto y al menos tres en condenas penales. La mayoría –incluido el de la niña desaparecida de Florida– involucraban a adultos acusados ​​de abusar de menores para crear contenido explícito y venderlo en el sitio. En otros casos, los menores lograron superar la verificación de OnlyFans para proporcionar su propio material sexualmente explícito, según muestran los registros policiales. En el caso de los niños pequeños, un hombre utilizó el sitio para enviar a otro hombre más de 100 archivos que mostraban el abuso de niños de todas las edades.

Los 30 casos casi con certeza subestiman la presencia de material de abuso sexual infantil en OnlyFans. Reuters utilizó leyes de registros públicos para obtener documentos que mencionaban a OnlyFans de más de 250 de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos. Si bien casi la mitad de las agencias proporcionaron registros, muchas los censuraron en gran medida o se negaron a revelar cualquier caso que involucrara a niños, citando leyes estatales para proteger las identidades de los menores.

En respuesta a preguntas detalladas de Reuters, un portavoz de la empresa dijo: “OnlyFans está orgulloso del trabajo que hacemos para apuntar, informar y apoyar agresivamente las investigaciones y el procesamiento de cualquiera que intente abusar de nuestra plataforma de esta manera”.

El portavoz dijo que OnlyFans tenía “rigurosos controles de seguridad” y denuncia voluntariamente todos los casos sospechosos de material de abuso sexual infantil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos designada por el Congreso para recopilar y difundir información a las fuerzas del orden. OnlyFans también trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, organizaciones benéficas, gobiernos y otros grupos para “garantizar que sigamos siendo un líder de la industria en este campo”, dijo el portavoz.

OnlyFans no respondió a la mayoría de las preguntas de Reuters sobre los casos de esta historia, incluyendo cómo el material de abuso infantil pudo evadir su monitoreo y si ha mantenido sus ingresos de cuentas que involucran a menores. Ninguno de los casos implicó cargos criminales contra el sitio web o su empresa matriz, Fenix ​​International. Reuters no encontró evidencia de que OnlyFans haya sido demandada o declarada penalmente responsable por contenido de abuso sexual infantil, según una búsqueda en bases de datos legales estadounidenses e internacionales.

Las protecciones federales a la libertad de expresión han inmunizado en gran medida a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad por el contenido abusivo publicado por sus usuarios. Pero a medida que aumentan las preocupaciones sobre los daños en línea, en particular los que involucran a los niños, el Congreso está tratando de endurecer las leyes federales para exigirles responsabilidades.

En una audiencia del Senado estadounidense celebrada en enero sobre los efectos de las redes sociales, los legisladores criticaron a Meta y a otras cuatro plataformas importantes por supuestamente no proteger lo suficiente a los niños. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió en la audiencia a hacerlo mejor.

OnlyFans, que no fue convocada a la audiencia del Senado, ha sido elogiada por las trabajadoras sexuales por hacer que la pornografía sea más segura y rentable. Celebridades e influencers de las redes sociales, profesores y madres se jactan de que la plataforma los ha hecho ricos. Sus 3,2 millones de creadores de contenido suelen vender imágenes y vídeos explícitos por una tarifa de suscripción mensual, más pagos únicos, y se quedan con el 80% de las ventas. OnlyFans se lleva el resto, una parte que generó casi 1.100 millones de dólares en ingresos en 2022, según muestran sus últimas declaraciones financieras.

Esas suscripciones (que en realidad son un muro de pago para casi todos los creadores de OnlyFans) hacen que el sitio sea difícil de analizar. La mayoría del contenido es inaccesible para quienes no son suscriptores y, por lo tanto, es más difícil encontrarlo y monitorearlo en comparación con plataformas como Facebook o X.

Esto puede dificultar las investigaciones de supuestos abusos infantiles en OnlyFans, dijo Matt WJ Richardson, investigador de explotación infantil de la Iniciativa de Inteligencia contra el Tráfico de Personas, una organización estadounidense sin fines de lucro cuyo trabajo incluye la identificación de contenido ilegal en línea. “Es realmente difícil saber específicamente o exactamente cuánto hay allí”, dijo.

Los visitantes de OnlyFans.com solo pueden buscar creadores por sus nombres de cuenta; no pueden buscar por categoría de interés. Esto hace que los creadores dependan en gran medida de los sitios de redes sociales populares para generar tráfico a sus cuentas de OnlyFans.

Algunos depredadores también utilizan estos sitios convencionales para encontrar menores para explotarlos en OnlyFans, según muestran los registros policiales.

Así fue como Díaz, el hombre de Nueva Jersey, supuestamente atrapó a la chica de Florida. Reuters rastreó su viaje a OnlyFans a partir de entrevistas con detectives, registros judiciales, informes policiales y grabaciones de cámaras corporales. Comenzó en Snapchat, un popular lugar de reunión en línea para adolescentes, donde llamó la atención de Díaz.

Comenzó con un engaño.

La chica había estado publicando fotos de ella desnuda en Snapchat. Díaz le envió un mensaje en febrero de 2023, haciéndose pasar por una mujer que, con la ayuda de un novio, había ganado mucho dinero vendiendo esas fotos. ¿La chica quería conocerlo?

Díaz se presentó entonces como su novio y le envió mensajes con su propio nombre. Se ganó su confianza. Le compró un teléfono móvil y le dijo que era hermosa, dijo el detective Edward Scoggins, del sheriff del condado de St. Johns, quien investigó el caso. Poco después, recordó el detective, Díaz le dijo que la amaba y que quería estar con ella para siempre.

Este tipo de tácticas suelen ser utilizadas por los “proxenetas Romeo” que utilizan el “bombardeo de amor” y los regalos para “manipular a alguien para que haga cosas que de otra manera no haría”, dijo Scoggins.

Díaz convenció a la niña para que hiciera videos de sexo hardcore en los que aparecía masturbación y juguetes sexuales y luego los vendió en una cuenta de OnlyFans que él controlaba, según la policía. La niña también publicó contenido sexual de ella misma en la cuenta, supuestamente bajo la dirección de Díaz.

El 30 de abril del año pasado, Díaz voló desde Nueva Jersey para filmarse teniendo sexo con ella. El porno con dos personas era “más deseable” en OnlyFans que los videos de ella sola, le dijo a la chica. La recogió en un Tesla blanco y la llevó a un Airbnb a 15 minutos de su casa. La llevó de compras y le compró lencería, joyas y zapatos, según Scoggins y las fotos de la policía de los artículos y los recibos.

Cuando los agentes del sheriff los descubrieron en el Airbnb, Díaz ya había filmado seis videos sexuales con la niña, dijeron los fiscales. Fue arrestado antes de que pudiera publicarlos en OnlyFans.

Aún así, durante aproximadamente tres meses en 2023, Díaz pudo publicar hasta 100 imágenes y videos de la niña en el sitio, dijo Scoggins.

Según Scoggins y una revisión de las políticas de OnlyFans, Díaz evadió los controles destinados a responsabilizar a los titulares de cuentas por su propio contenido. Según las reglas actuales de OnlyFans, los posibles creadores deben proporcionar al menos nueve datos y documentos de identificación personal, incluidos datos bancarios, una selfie sosteniendo una identificación oficial con foto y, en los Estados Unidos, un número de seguro social. Todo esto se verifica mediante el juicio humano y la tecnología de estimación de edad que analiza la selfie, dice la empresa.

Pero Díaz creó una cuenta y otra mujer la verificó como suya, dijo Scoggins. Esa mujer, a quien la policía no identificó, abandonó más tarde OnlyFans. Pero su cuenta permaneció activa y accesible para Díaz. La llenó de videos de la niña y promocionó el contenido en Snapchat y Discord, un servicio de mensajería popular entre los jugadores, para atraer clientes a su página de OnlyFans. Ganó alrededor de $10,000 en las tres plataformas, dijo Scoggins, y le pagó a la niña $1,500.

Un portavoz de Snapchat dijo que las “sólidas medidas” de la plataforma hacen que “sea difícil que los adolescentes sean descubiertos y contactados por desconocidos”. Un portavoz de Discord dijo que el “contenido que daña a los niños” no tenía cabida en la plataforma. Ninguno de los dos hizo comentarios específicos sobre el caso.

Díaz está a la espera de juicio en un tribunal estatal, acusado de tráfico de personas, múltiples cargos de promover un espectáculo sexual por parte de un menor y otros delitos. En una declaración, James Hill, su abogado en Florida, señaló que Díaz tenía “solo 21 años” cuando fue arrestado. “Desde la fecha de su arresto, ha estado luchando agresivamente contra estos cargos en su contra”, agregó Hill. “Se presume que es inocente por ley”.

Si es declarado culpable de los cargos, Díaz enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Mientras tanto, la niña quedó marcada, según informó la familia a la oficina del fiscal del estado. “No hay lesiones físicas”, dijo un miembro de la familia en una declaración escrita, “pero sí trauma emocional”.

OnlyFans ha hecho de la seguridad en línea un elemento central de su imagen.

“Moderamos todo el contenido de nuestra plataforma. Cada texto, cada mensaje, cada clip de audio, cada transmisión en vivo, todo se modera. Vemos todo”, dijo el director ejecutivo Blair en una charla TEDx en 2023. “Lo hacemos para mantener segura a nuestra comunidad”.

El portavoz de la empresa afirmó que “la falta de anonimato y la ausencia de cifrado de extremo a extremo en OnlyFans” permiten a las autoridades investigar los informes de contenido ilegal en el sitio. El cifrado de extremo a extremo mantiene la privacidad total de los datos entre el remitente y el destinatario.

Algunos grupos de protección infantil han elogiado a OnlyFans. NCMEC, el centro de intercambio de información con sede en Estados Unidos, dijo que la empresa participa en iniciativas voluntarias para detectar y eliminar contenido abusivo y tiene medidas de seguridad, como controles de edad e identidad, que otros sitios no tienen. NCMEC, que recibe una importante financiación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que no recibe apoyo financiero de OnlyFans.

La Internet Watch Foundation, una organización británica sin fines de lucro dedicada a erradicar el abuso sexual infantil en línea, considera a OnlyFans “un líder de la industria en materia de seguridad en línea”. La fundación afirmó que OnlyFans paga 90.000 libras (114.000 dólares) al año por sus servicios diseñados para detectar imágenes de abuso infantil.

Sin embargo, una investigación de Reuters publicada en marzo encontró fallas en el proceso de moderación del sitio web para contenido para adultos. En más de 120 casos en Estados Unidos y 18 en Gran Bretaña, los adultos se quejaron de que se había publicado material sexualmente explícito sin su consentimiento, en violación de las reglas de OnlyFans y, en algunos casos, de estatutos penales. Un portavoz de OnlyFans dijo que el uso indebido de su plataforma es poco común.

Los usuarios menores de edad también pueden burlar la supervisión de OnlyFans y publicar su propio material explícito para su venta, según muestran los registros policiales y las entrevistas. Una mujer de Maryland de 19 años, Monie Graham, dijo a Reuters que creó dos cuentas cuando era menor de edad, y que en ambas ocasiones evadió el sistema de verificación de edad de la empresa.

Después de sobresalir en la escuela secundaria y graduarse un año antes en junio de 2022, Graham se rebeló, dijeron ella y su madre, Krystal McKeever. Graham llegaba tarde a casa por la noche, se peleaba y se negaba a conseguir un trabajo. McKeever la echó de la casa.

En septiembre de ese año, Graham dijo que recurrió a OnlyFans por desesperación. “Tenía miedo, no sabía qué hacer. Solo necesitaba una forma de ganar dinero. Entonces fue cuando pensé: “Está bien, déjame abrir un OnlyFans”.

Con la licencia de conducir de un conocido adulto, dijo, creó una cuenta en OnlyFans y comenzó a vender material sexualmente explícito de ella misma. Pronto comenzó a ganar dinero.

McKeever dijo que descubrió la cuenta en diciembre de 2022, avisada por amigos. Le enviaron una serie de mensajes de texto alarmantes con capturas de pantalla y grabaciones que habían descubierto en la cuenta OnlyFans de Graham que mostraban a la niña teniendo sexo con “hombres adultos”, según un informe policial que presentó la madre.

En ese momento, la página de perfil de OnlyFans de la chica tenía impresas las palabras “HORNY HOURS”, según una captura de pantalla vista por Reuters. McKeever dijo a la policía que ella utilizó Twitter (ahora llamada X) e Instagram para promocionar la página. “Tengo una promoción en marcha”, publicó la chica en Instagram. “Los próximos 5 suscriptores cuestan solo 5 dólares”.

Meta, la empresa matriz de Instagram, no hizo comentarios sobre el caso, pero dijo que no permite compartir ni solicitar contenido de explotación sexual infantil. X se negó a hacer comentarios.

McKeever denunció los vídeos de sexo con menores de edad a OnlyFans y se ofreció a proporcionar el certificado de nacimiento de la niña, dijo. Recibió un mensaje de OnlyFans diciendo que investigarían y se pondrían en contacto con ella, dijo. La cuenta de OnlyFans de la niña permaneció activa en el sitio durante semanas.

“Lo revisaba todos los días y seguía ahí”, dijo McKeever. “Nunca volvieron a contactarme”.

McKeever dijo que quería presentar cargos contra OnlyFans por facilitar contenido ilegal que explotaba a su hijo. Pero cuando se comunicó con la policía del condado de Baltimore, Maryland, en diciembre de 2022, el oficial le dijo que no podía hacerlo, “porque ni siquiera sabría contra quién presentar la acusación”, recordó McKeever.

Un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Baltimore se negó a hacer comentarios sobre la declaración de McKeever. Reuters no pudo comunicarse con el oficial, quien, según el portavoz, ya no trabaja en el departamento.

Frustrada, McKeever dijo que llamó a la Oficina Federal de Investigaciones y pidió ayuda para que eliminaran los videos. Finalmente, un detective de la policía del condado logró que los eliminaran, según el portavoz de la policía. En pocas semanas, la cuenta de la adolescente fue cerrada por completo, dijo McKeever.

Pero Graham encontró otra forma de entrar a OnlyFans. Preguntó a sus seguidores de Instagram si alguien tenía una cuenta de OnlyFans que no estuvieran usando y una mujer “me la dio”, dijo a Reuters. Mientras aún era menor de edad, dijo Graham, comenzó a publicar contenido en la nueva cuenta.

“No me gustaría que un menor de edad hiciera lo que yo hice”, dijo. “Pero al mismo tiempo, tenía que hacer lo que tenía que hacer”.

Reuters recibió la ayuda de Richardson, el investigador de explotación infantil, para rastrear la actividad de Graham en OnlyFans. Confirmó haber encontrado varios videos sexualmente explícitos de Graham que se habían publicado en la cuenta más nueva el 4 de enero de 2023, meses antes del cumpleaños número 18 de Graham.

Los videos tenían una marca de agua con el nombre de la cuenta de OnlyFans cerrada de Graham y simplemente habían sido publicados nuevamente en la cuenta más nueva. Habían estado en esa cuenta, aparentemente sin que OnlyFans los detectara, durante 16 meses. Richardson informó sobre los videos en junio al NCMEC y la cuenta fue cerrada en cuestión de días.

El NCMEC se negó a hacer comentarios sobre el caso, pero dijo que todos los informes de CyberTipline se comparten con las fuerzas del orden para una posible investigación.

OnlyFans se negó a explicar cómo los videos evadieron su detección durante tanto tiempo.

Para algunos niños, eludir los controles de edad es una puerta de entrada a un mundo atractivo.

OnlyFans “se presenta como una plataforma que brinda un acceso inigualable a influencers, celebridades y modelos”, dijo Elly Hanson, psicóloga clínica e investigadora que se enfoca en prevenir el abuso sexual y reducir su impacto. “Esta es una combinación atractiva para muchos adolescentes, que se ven arrastrados a su mundo de sexo mercantilizado sin estar preparados para lo que esto implica”.

Además de las 30 denuncias policiales por contenido sexual infantil en OnlyFans, Reuters encontró otros 17 casos en los que los menores supuestamente tenían cuentas en OnlyFans pero no mostraban indicios de haber publicado contenido sexual de ellos mismos. En algunos de esos casos, los archivos policiales dejaban claro que no se había publicado ningún contenido sexual de un niño; en otros, fue imposible establecerlo debido a las redacciones y la información limitada.

Aun así, que un niño posea una cuenta viola la política básica de OnlyFans de solo adultos.

En un caso en Riverview, Florida, la policía se enteró de la cuenta de OnlyFans de una niña de 15 años en marzo de 2023 después de que sus compañeros de clase informaran a las autoridades escolares que la estaba promocionando en chats grupales con otros estudiantes.

El padre de la niña dijo a la policía que ella admitió haber creado la cuenta para “explotar a los hombres” y ganar dinero publicando imágenes de mujeres desnudas tomadas de Internet, haciéndolas pasar por suyas, según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El padre dijo a Reuters que no sabe cómo su hija pudo crear la cuenta de OnlyFans y dijo que la compañía debería mantener a los niños fuera del sitio.

“Un niño puede que solo vea signos de dólar”, dijo. “Pero no entiende los peligros”.

Algunos niños hacen sonar su propia alarma.

En abril de 2021, un joven de 17 años ingresó al Departamento de Policía de Boston para denunciar que un entrenador de fútbol americano voluntario de una escuela secundaria que tenía casi el doble de su edad estaba vendiendo un video sexualmente explícito del adolescente en OnlyFans.

Los detalles del caso provienen de documentos judiciales no publicados anteriormente, incluidas capturas de pantalla de mensajes entre ambos, una entrevista con el fiscal principal del caso y una declaración emotiva que la víctima leyó en el tribunal en diciembre pasado.

El niño tenía 15 años, pero dijo tener 18 años cuando conoció al entrenador, Kharee Louis-Jeune, en una aplicación de citas en 2019.

Louis-Jeune, de Brockton, Massachusetts, convenció al adolescente para que le permitiera grabar a los dos teniendo sexo oral en un aparcamiento de Boston, insistiendo en que no compartiría el vídeo con nadie. Poco después, el chico le dijo a Louis-Jeune su verdadera edad. Pero la relación sexual continuó, intermitentemente, durante al menos otros seis meses.

A finales de 2019, el chico descubrió que el vídeo había sido publicado en OnlyFans. Se cortó y tiñó el pelo, aterrorizado de que alguien lo reconociera, pero pronto el vídeo empezó a circular en su instituto. Un compañero de clase le preguntó “si había estado chupando penes en los coches”, recordó en su declaración ante el tribunal. “Se me cayó el alma a los pies y acabó mostrándome el vídeo”.

En marzo de 2021, el chico tuvo una última reunión con Louis-Jeune y le dijo que no quería que lo tocasen. Anotó en secreto el número de matrícula del hombre por si lo necesitaba para un informe policial.

Dos semanas después, Louis-Jeune le envió un mensaje al adolescente: “A la gente le encanta tu video”. Louis-Jeune le envió un enlace al sitio OnlyFans, donde vendía el video del estacionamiento por $6.

Más tarde ese día, el chico lo denunció ante la policía de Boston. Las autoridades utilizaron una orden de registro para obtener el video de OnlyFans. Parte del subtítulo del metraje de 36 segundos decía: “A este chico jamaiquino le encantan los hombres mayores”.

Detrás del boom del contenido en OnlyFans: acusaciones de violación, abuso y traición

SAMMY recuerda casi todos los detalles de la noche de abril de 2022 cuando dice que dos hombres la violaron.

El apartamento de Miami, desolado y vacío, donde ocurrió todo. La música a todo volumen mientras ella gritaba y les pedía que pararan. El miedo y el dolor, la abrumadora sensación de impotencia.

Sammy, al recordar esa noche en una entrevista, también recuerda haber visto un teléfono sobre un tocador y pensar: ¿Me están filmando?

Dos meses después, el 30 de junio, una grabación editada de la supuesta agresión de Sammy fue publicada en OnlyFans, un sitio web donde la gente puede crear pornografía y cobrar por ella. El video fue promocionado por uno de sus presuntos agresores como sexo en tren, una jerga que se usa para referirse a varios hombres teniendo sexo con una mujer, según capturas de pantalla obtenidas por Reuters.

“El vídeo completo del tren está aquí, muchachos”, dijo en OnlyFans. “¿Quién lo quiere?”

OnlyFans es un sitio web exclusivo para adultos en el que cualquier persona (celebridades, estrellas porno, madres con problemas económicos y aspirantes a influencers) puede vender videos sexualmente explícitos de sí mismos. Los que más dinero ganan ganan millones de dólares al año. Creado en 2016, OnlyFans ahora cuenta con casi 240 millones de usuarios y ha alcanzado la fama. Beyoncé lo mencionó en la letra de una canción. La rapera Iggy Azalea dijo que le había traído una pequeña fortuna.

Pero otras personas han sufrido, no han obtenido beneficios. Describen cómo sus vidas se vieron trastocadas después de que se publicara y vendiera contenido sexual explícito en el que aparecían sin su consentimiento en OnlyFans. Algunos vídeos, como el de Sammy, implican una supuesta agresión sexual. Las autoridades han tenido dificultades para controlar esa pornografía no consentida en el sitio web, mientras que las víctimas suelen tener recursos legales limitados.

OnlyFans dice que está construyendo “la plataforma de redes sociales más segura del mundo”. Pero una investigación de Reuters identificó 128 casos en los que mujeres y hombres se quejaron ante las fuerzas de seguridad estadounidenses de que contenido sexual en el que aparecían había terminado en OnlyFans sin su permiso (y a menudo se vendía con fines de lucro) entre enero de 2019 y noviembre de 2023.

En virtud de las leyes de registros públicos, Reuters solicitó documentos sobre casos relacionados con OnlyFans a más de 250 de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos, el mayor mercado de la plataforma. Cincuenta y seis de ellas presentaron registros en los que las personas se quejaban de publicaciones explícitas y no consensuales en OnlyFans. Reuters también entrevistó a agentes de policía, fiscales, expertos legales y nueve personas que dijeron que sus imágenes sexuales aparecieron sin su consentimiento.

La mayoría de las 128 denuncias policiales fueron presentadas por mujeres contra hombres que habían sido sus parejas sexuales. A menudo, afirmaban que el contenido se había producido de forma consensuada, pero que se había publicado sin su permiso (o incluso sin su conocimiento). En aproximadamente el 40% de las denuncias, los vídeos también aparecían en otros sitios populares de redes sociales, normalmente como fragmentos para promocionar material más extenso y explícito para su venta en OnlyFans.

Los casos ponen de relieve cómo la tecnología ha transformado las relaciones modernas y la industria del porno. Hoy en día, cualquiera con un teléfono móvil y una conexión a Internet puede crear y distribuir vídeos e imágenes sexuales. Filmarlos y compartirlos es ahora una parte aceptada de muchos encuentros íntimos, siempre que se trate de un secreto entre amantes. Sin embargo, publicar esos vídeos en Internet puede parecer una gran traición. También puede ser ilegal.

Algunas mujeres dijeron que su aparición no deseada en OnlyFans casi había destruido sus vidas.

“Toda una empresa ha ganado dinero gracias a mi mayor trauma”, dijo Sammy, de 21 años, en sus primeros comentarios públicos sobre el caso. Pidió que no se revelara su nombre completo.

En Texas, una mujer describió cómo la obligaron a instalar un sistema de seguridad en su casa después de que unos acosadores la acosaran porque vieron un video de ella en OnlyFans que se volvió viral. Una mujer de Nebraska dijo que le costaba salir en público, aterrorizada de que la gente pudiera reconocerla por un video sexual que su exnovio estaba vendiendo en OnlyFans por $15. Una mujer de Illinois dijo que se enteró de que circulaban imágenes de ella desnuda por su hija adolescente, que las vio en línea.

En respuesta a un relato detallado de los hallazgos de Reuters, un portavoz de OnlyFans dijo que “en los pocos ejemplos en los que malos actores han hecho un mal uso de nuestra plataforma”, OnlyFans “eliminó el contenido rápidamente, baneó al usuario y apoyó activamente las investigaciones y los enjuiciamientos”.

El portavoz dijo que OnlyFans había revisado los casos de Sammy y otras personas descritas en este informe y descubrió que esas cuentas fueron eliminadas por los moderadores de OnlyFans o por los propios creadores. Esas eliminaciones a veces ocurrieron un año o más después de que las mujeres se quejaran a la policía, según descubrió una revisión de Reuters de los registros policiales y la información de las cuentas de OnlyFans.

La portavoz no dio más detalles sobre los casos, pero dijo que OnlyFans endureció sus procedimientos de verificación del consentimiento a fines de 2022. La empresa requiere “prueba de identificación y consentimiento de todas las personas que aparecen en cualquier contenido explícito subido a nuestra plataforma, y ​​moderamos todo el contenido subido”, dijo.

Ella se negó a responder preguntas sobre cómo el contenido explícito de adultos sin consentimiento pudo haber terminado en el sitio cuando OnlyFans dice que modera todo.

Al combinar el glamour de las redes sociales con el negocio del sexo, OnlyFans se presenta como una nueva generación de sitios web para adultos. La mayoría de los sitios pornográficos más importantes ofrecen contenido gratis y ganan dinero principalmente con la publicidad. En OnlyFans, los ingresos son generados por sus 3,2 millones de creadores, la mayoría de ellos amateurs. Venden contenido a sus suscriptores, o “fanáticos”, generalmente por una tarifa mensual de entre $4,99 y $50. Las ventas puntuales de videos e imágenes a través de la función de mensajería directa del sitio pueden ser aún más lucrativas.

Las condiciones son atractivas para los creadores de OnlyFans: se quedan con el 80% de los pagos de sus fans. Para OnlyFans, que se queda con el resto, es una mina de oro. Según la última declaración de su empresa matriz británica, Fenix ​​International, el beneficio antes de impuestos de OnlyFans en 2022 alcanzó los 525 millones de dólares, un aumento de casi cien veces en solo tres años. Los ingresos se multiplicaron por veinte, hasta superar los 1,000 millones de dólares.

OnlyFans no sabe cuántos de sus creadores están haciendo “contenido para adultos”, dijo el portavoz. La plataforma dice que también ofrece deportes, música y otro material no explícito.

Más allá de Estados Unidos, OnlyFans también ha experimentado un crecimiento explosivo, junto con acusaciones de abuso contra celebridades y otros creadores de contenido.

En Australia, un hombre de Queensland se enfrenta a un juicio tras ser acusado de filmarse a sí mismo violando a su novia inconsciente en 2021 y de subir el vídeo a OnlyFans, según los registros judiciales. El hombre no se ha declarado culpable, dijo un funcionario judicial. En Tailandia, un matrimonio fue detenido en octubre bajo sospecha de drogar y violar a cuatro mujeres y a una chica de 17 años, y luego vender vídeos de los actos en OnlyFans, dijo la policía tailandesa. La pareja no se ha declarado culpable, pero ha negado los cargos de violación, dijo la policía.

En Rumania, el ex kickboxer Andrew Tate está a la espera de juicio por cargos de violación y tráfico sexual relacionados con la dirección de una operación que supuestamente obligaba a las mujeres a crear pornografía para OnlyFans, según informaron los fiscales rumanos. Tate niega los cargos.

En Gran Bretaña, Stephen Bear, un exconcursante de un reality show, fue sentenciado en marzo de 2022 a 21 meses de cárcel tras publicar un vídeo sexual de su exnovia en OnlyFans sin su permiso. Bear, que negó todos los cargos, fue puesto en libertad en enero tras cumplir la mitad de su condena. No respondió a una solicitud de comentarios. Reuters documentó otros 17 casos en Gran Bretaña en los que la gente se había quejado a las autoridades británicas de que aparecía pornografía no consentida en OnlyFans, según los registros públicos obtenidos de las fuerzas policiales del país.

A pesar de la atención que han generado los casos de alto perfil, las autoridades policiales afirman que el gran tamaño de OnlyFans y los muros de pago que rodean a sus creadores individuales han hecho que sea casi imposible monitorearlo sistemáticamente. OnlyFans es en gran medida una caja negra para los forasteros, mucho menos accesible que sitios de redes sociales como Instagram, X y Facebook.

El muro de pago “agrega una barrera absoluta e inequívoca”, dijo Joseph Scaramucci, un alguacil adjunto en Texas que anteriormente trabajó en un grupo de trabajo contra la trata de personas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Algunas agencias de aplicación de la ley no se suscriben a cuentas de OnlyFans debido a restricciones presupuestarias, dijo.

Reuters ha descubierto que existen otras razones por las que los autores de pornografía no consentida no son llevados ante la justicia. Algunas personas se muestran reacias a presentar cargos contra sus ex amantes. La policía suele carecer de experiencia en la recopilación de pruebas técnicas de delitos cibernéticos o considera los casos como delitos menores de baja prioridad. Las mujeres pueden mostrarse reacias a compartir imágenes explícitas con policías y fiscales masculinos.

Ninguna ley federal penaliza específicamente la pornografía no consentida. Se ha procesado en virtud de las leyes federales contra la trata de personas en al menos tres casos, ninguno de los cuales involucraba a OnlyFans. Las denuncias suelen ser manejadas por las autoridades locales que aplican un mosaico de leyes estatales y, por lo general, se centran en las personas que publican contenido abusivo, no en los sitios que lo alojan.

La directora ejecutiva de OnlyFans, Keily Blair, ha dicho que el “100 por ciento” del contenido es revisado por moderadores humanos con la ayuda de inteligencia artificial. Pero los casos documentados por Reuters, incluido el video de la supuesta violación de Sammy, apuntan a importantes lagunas en este sistema.

“La víctima claramente dice que no” en el video, dijo Todd Falzone, abogado de Sammy. “Así que si realmente estuvieran moderando ese video, lo habrían visto y oído”.

Sus presuntos agresores, Michelson Romelus y Bendjy Charles, enfrentan cargos de agresión sexual y distribución de material obsceno. Se han declarado inocentes.

Por otra parte, en un tribunal federal de Florida, Sammy ha demandado a los dos hombres y a OnlyFans. Su demanda es la primera que se dirige contra la propia plataforma en virtud de una ley federal contra el tráfico sexual que prohíbe a las empresas beneficiarse económicamente de los abusos sexuales comerciales, según una revisión de Reuters de los documentos judiciales y las entrevistas con expertos legales.

La denuncia de Sammy por tráfico sexual forma parte de un creciente número de demandas presentadas por personas que acusan a los sitios de redes sociales de lucrarse con contenido sexual abusivo. Las demandas podrían indicar un ajuste de cuentas para OnlyFans y otros en la industria, dijeron cinco abogados que se especializan en casos de pornografía y tráfico sexual.

“El panorama legal ha cambiado”, dijo Julie Dahlstrom, experta en trata de personas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. “Se ha visto a los jueces interpretar las leyes sobre trata de personas de manera más amplia” y “los abogados y las sobrevivientes han comprendido que pueden presentar esos casos”.

Para algunas personas, el shock de ver sus imágenes desnudas en OnlyFans fue seguido de una lucha inútil por la justicia.

La batalla de Amanda Dicrosta comenzó en Florida en febrero de 2022, cuando acudió al Departamento de Policía de Tampa para presentar una denuncia por acoso cibernético sexual contra su exnovio, Mike McFarland, exjugador de los Indianapolis Colts de la Liga Nacional de Fútbol Americano. “Solo esperaba que me tomaran en serio”, dijo.

Los dos habían estado saliendo durante aproximadamente un año y luego se separaron. McFarland luego publicó videos de ellos teniendo sexo en sus cuentas de OnlyFans y Twitter sin su permiso, dijo ella a la policía.

Dicrosta, de 28 años, dijo a la policía que McFarland grabó algunos de los videos sexuales sin su conocimiento ni consentimiento. Sabía que existían otros videos, pero dijo que la pareja tenía entendido que eran privados.

Cuando Dicrosta se enteró en junio de 2020 de que McFarland, de 32 años, había publicado los vídeos en OnlyFans, lo confrontó y él inicialmente eliminó los vídeos, escribió en una declaración jurada ante la policía. Pero en agosto de 2021, cuando volvió a visitar la cuenta de OnlyFans de McFarland, descubrió no solo esos vídeos sino también otros nuevos grabados sin su conocimiento, dijo a la policía.

Cuando vio videos de ella anunciados en OnlyFans por 5 dólares cada uno, se sintió mal. McFarland había “expuesto todo mi cuerpo por 5 dólares”, dijo Dicrosta a Reuters. “Ni siquiera puedo comprar una comida completa en McDonald’s por 5 dólares”.

Dicrosta dijo que se comunicó nuevamente con McFarland. Esta vez, él se negó a retirar los videos, dijo a la policía.

En Twitter, McFarland publicó fragmentos de los videos con enlaces a su cuenta de OnlyFans, según capturas de pantalla que Dicrosta proporcionó a Reuters y a la policía. Otro exnovio reconoció su cuerpo en los videos y los compartió con amigos, algunos de los cuales asumieron que ahora se dedicaba a “hacer porno”, dijo.

McFarland dijo a la policía que Dicrosta sabía que las grabaciones se publicarían en OnlyFans y Twitter. “Fue con su consentimiento”, dijo a Reuters. “No tengo nada sobre lo que mentir”.

X, como se renombró Twitter, se negó a hacer comentarios sobre el caso de Dicrosta, pero dijo que trabaja para limitar que se comparta contenido sensible para adultos.

Tras consultar con la fiscalía del estado, la policía le dijo a Dicrosta que el caso no podía procesarse. Los videos mostraban sus partes íntimas, ropa interior y un traje de baño, pero no su rostro. Para que el caso pudiera proceder en los tribunales, según el informe policial, los videos tenían que incluir información que la identificara más específicamente.

La policía cerró el caso de Discrosta en julio de 2022 y le dijo que lo reabrirían si encontraba alguno de esos videos.

“Me sentí desesperanzada”, dijo. “¿Necesito desnudarme y mostrarte mi cuerpo desnudo para que me creas? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que debo demostrarte que soy yo?”

Para violar la ley de Florida, las imágenes explícitas compartidas sin consentimiento deben contener “información de identificación personal”, como atributos físicos únicos.

Mary Anne Franks, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en Washington DC, estudia el tema de la pornografía no consentida y está familiarizada con la ley de Florida. Después de revisar el caso de Dicrosta a pedido de Reuters, dijo que el caso podría haber sido procesado porque había suficiente contexto de Dicrosta en el video para permitir que alguien, en este caso, un ex novio, la reconociera.

El caso habla de un problema más amplio, dijo Franks: no todos los departamentos de policía están familiarizados con los matices de las leyes sobre pornografía no consensuada, especialmente porque algunas leyes son relativamente nuevas.

Un portavoz de la policía de Tampa dijo que los detectives “dedicaron más de cinco meses a la investigación”, pero que la evidencia “no cumplió con los criterios para establecer una violación criminal”.

Dicrosta se sintió enojada y decepcionada. Pensó en la “información de identificación personal” que exige la ley de Florida y se le ocurrió otra forma de protegerse en caso de que una pareja sexual la filmara en secreto en el futuro.

Entró en un salón de tatuajes y se grabó en el trasero las palabras “no es tuyo”.

Reuters utilizó las leyes de registros públicos para buscar documentos sobre casos abiertos desde 2016 que involucraban a OnlyFans en más de 250 de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos. Más de la mitad proporcionó registros que, como mínimo, mencionaban a OnlyFans en relación con una denuncia penal o información proporcionada a la policía.

Cincuenta y seis agencias proporcionaron registros en los que los adultos alegaron que se habían publicado fotos y videos sexualmente explícitos en OnlyFans sin su consentimiento. Cincuenta agencias se negaron a proporcionar registros, citando leyes de privacidad, limitaciones técnicas y otros factores. Otras no respondieron, dijeron que no tenían registros relevantes o proporcionaron registros que no eran relevantes para esta historia.

Utilizando los archivos de las fuerzas de seguridad, junto con algunos casos judiciales estatales y federales, los periodistas identificaron 128 casos de mujeres y hombres que denunciaron a la policía que se habían publicado imágenes o vídeos sexualmente explícitos de ellos mismos en OnlyFans sin su permiso. Los periodistas realizaron entrevistas detalladas a nueve personas que hicieron esas acusaciones.

Además, Reuters revisó las páginas de perfil de OnlyFans; el contenido explícito que las acusadoras proporcionaron a la policía, los fiscales o los periodistas; las entrevistas policiales grabadas y las imágenes de las cámaras corporales de las investigaciones; las llamadas al 911 realizadas por las acusadoras; los casos judiciales relacionados con las investigaciones policiales; y los mensajes intercambiados entre los creadores y los suscriptores sobre la supuesta publicación del contenido. Los periodistas no pagaron para suscribirse a ninguna cuenta individual.

En muchos de los registros policiales y casos judiciales, OnlyFans apareció como parte de denuncias más amplias, que incluían abuso doméstico, acoso y acecho. Las autoridades censuraron la mayoría de los documentos para proteger la privacidad de los denunciantes y los testigos. Algunos tenían unas pocas frases y otros varias páginas.

Reuters intentó rastrear los casos desde su inicio hasta el proceso legal y corroborar de forma independiente las acusaciones cuando había información identificable sobre los acusadores o sospechosos. La organización de noticias no tenía suficiente información para investigar o corroborar cada acusación. Reuters determinó el estado de los casos, como arrestos y condenas, a partir de registros y entrevistas en 2023 y principios de 2024. El análisis no refleja los acontecimientos posteriores.

En el pequeño número de casos en que un individuo fue acusado de publicar pornografía no consentida que involucraba a varias personas, Reuters contabilizó a cada presunta víctima como un caso separado.

Al evaluar los informes de casos, Reuters estableció criterios para incluir ejemplos en su recuento. Los periodistas no incluyeron casos de personas que simplemente escucharon de amigos o familiares que se había visto pornografía que las involucraba en OnlyFans, a menos que la persona proporcionara a la policía información de respaldo, como un nombre de cuenta de OnlyFans u otros detalles específicos de la presunta pornografía no consentida. Los periodistas excluyeron los casos en los que los presuntos perpetradores simplemente amenazaron con publicar contenido explícito en OnlyFans. Y Reuters eliminó los casos en los que los acusadores previamente dieron su consentimiento para aparecer en OnlyFans, a menos que los denunciantes le dijeran a la policía que habían retirado el consentimiento y el creador de OnlyFans se negara a eliminar el contenido.

Con información de Reuters.

