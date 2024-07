Deudas bajo control: 5 estrategias efectivas para manejarlas como experto

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, publicada por el Inegi, el 64% de los mexicanos presenta algún tipo de endeudamiento. Esta situación puede ser neutral en sí misma, ya que el financiamiento tiene la capacidad de hacer crecer nuestros negocios y proyectos; aunque también puede salirse de control y generar estrés financiero.

Conoce más de la ENSAFI aquí: Entre más estudios tengas y más dinero ganes menos estrés financiero tienes: la verdad detrás del mito

Ninguno de nosotros está exento de caer en una espiral de deudas. Recuerdo cuando mi familia creció, debía comprar todos los aditamentos para la habitación y los cuidados de nuestra nueva integrante. Era tanta mi emoción que adquirí todo con mi tarjeta de crédito (TDC). Además, el pago del hospital y los gastos no contemplados llevaron mi tarjeta a un nivel bastante elevado de deuda. Cuando me di cuenta, ya era una cifra considerable, lo que me quitaba el sueño sobre si sería capaz de pagarla en un plazo razonable sin tener que trabajar para pagar intereses de por vida. Así que tuve que ponerme las pilas para remediar la situación. Hoy te daré algunos consejos sobre cómo manejar tus deudas y evitar que te generen estrés financiero.

Esto te interesa: 5 acciones claves para reducir tu estrés financiero

1) Planifica tus finanzas

Haz un presupuesto personal o familiar con el fin de identificar tus fuentes de ingreso, los egresos y las deudas actuales. Realiza un listado de las deudas identificando montos y tasas de interés con el fin de comenzar a adelantar el capital de las más costosas (en muchos casos suelen ser las tarjetas de crédito y los créditos personales). La eliminación gradual de las deudas te permitirá tener mayor holgura para planes a mediano y largo plazo.

Un método que me ayudó en gran medida fue destinar el 50% de un pequeño excedente mensual al adelanto de capital de la deuda con mayor tasa, el 20% a la segunda más costosa y el restante 30% a comenzar a invertir en una plataforma como Cetes Directo. Esto me permitió disminuir mi nivel de deudas y construir un pequeño colchón financiero.

Ojo aquí: El mapa de tus finanzas: qué categorías debes considerar en tu presupuesto

2) Identifica deudas saludables y deudas malas

Comúnmente asociamos las deudas como algo negativo, pero no necesariamente es así. Existen deudas que tienen el potencial de aumentar nuestro patrimonio o el de nuestros proyectos.

Por ello, tomar deudas buenas, con condiciones que podamos absorber de acuerdo con nuestros ingresos en un mediano plazo, nos ayudará a cumplir nuestros objetivos.

Por ejemplo, si eres freelance y debes adquirir una nueva computadora para hacer tus proyectos en menos tiempo y con mayor profesionalismo, pero no tienes el capital para hacerlo, es saludable financiarte mediante tu tarjeta de crédito, ya que esta nueva computadora podría traer mayores ingresos en el futuro y, con una correcta administración, liquidarás tu deuda en un plazo razonable.

Otro imperdible: 8 consejos de oro para freelancers

Por el contrario, si nos vamos de vacaciones y nos endeudamos un año completo para disfrutar una semana vacacionando, eso podría ser contraproducente. Y créanme que aquí no aplica la famosa frase “lo bailado nadie te lo quita”. Los satisfactores inmediatos con pagos que no podamos hacer a corto plazo pueden traernos bastantes dolores de cabeza. No solo estaremos pagando el capital utilizado para las vacaciones, sino también los correspondientes intereses. Es mejor migrar a la frase “con atún, pero en Cancún”. La organización es el pilar para poder crear satisfactores como vacaciones sin la necesidad de endeudarnos.

Recuerda, no está mal consentirnos a nosotros mismos, pero la moderación jugará un papel fundamental en ello.

3) Las tarjetas de crédito no son un ingreso adicional

Psicológicamente solemos ver las tarjetas de crédito como una extensión de nuestro ingreso y no como lo que verdaderamente son: una deuda bastante costosa.

No te vayas sin ver: 10 errores al usar tarjeta de crédito y cuáles son las mejores prácticas

Adicionalmente, las instituciones financieras nos bombardean con promociones, líneas de crédito, diseños llamativos y colores que dan estatus como las famosas tarjetas gold, black y platinum. ¿Pero cómo sacar el mayor provecho sin morir en el intento?

Tener TDC no es pecado; incluso son muy prácticas y tienen bastantes beneficios si sabemos sacarles provecho. Mi primer consejo en este ámbito es no aceptar todas las tarjetas que te ofrezcan (en lo personal, únicamente tengo una, pero un número saludable podría ser hasta dos). Esto te permitirá tener un mayor control dentro de tus finanzas personales y será más fácil recordar una o dos fechas de corte y de pago, que siete u ocho (sí, en algunas mentorías he conocido a personas con hasta ocho TDC).

¿Te perdiste esto?: Cómo pagar 0% de intereses en tu tarjeta de crédito

Otro punto por considerar es que, si ya te encuentras en un plan para manejar las deudas de tu TDC, cuando comiences a disminuir tu deuda, aprovecha y disminuye la línea de crédito a un monto que sea más manejable, un monto que te permita pagar cosas como viajes, emergencias o gustos, pero que puedas cubrir en uno o dos meses.

Bajar la línea ayuda a limitarnos. Además, tener un manejo más eficiente de los créditos costosos podrá apoyar a mejorar nuestro score crediticio y a acceder a condiciones más atractivas en el futuro. Seamos honestos, a nadie le interesa si nuestra línea es de medio millón de pesos o de 15 mil. Disminuir la línea de crédito es tan fácil como levantar el teléfono, llamar a nuestro banco y solicitar la reducción de esta. Lo importante es no sobreendeudarnos, quitémonos ese tabú de apariencias financieras y empecemos a disfrutar más la vida.

Adicionalmente, si ya tienes una TDC o estás considerando adquirir la primera, busca toda la información sobre el producto y revisa las ventajas que esta tiene. En algunos casos puedes llevarte gratas sorpresas como puntos canjeables por productos y servicios, seguros contra robo y garantías extendidas a las compras realizadas con la TDC, seguros de viaje, salas lounge y taxis hacia aeropuertos, garantías de mejor precio o servicios de concierge (muy útiles en aniversarios y fechas importantes). Incluso si tu nómina la tienes en el banco donde quieres adquirir la TDC, podrías tener tasas preferenciales o exención del cobro de anualidad. Así que échate un clavado y revisa todos los beneficios.

¡Ojo con esto!: Costos de usar una tarjeta de crédito: anualidad, CAT y retiro de efectivo

4) Recurre al escuadrón F&F

Esta es una opción recomendable si eres disciplinado y constante. ¿Por qué? Porque recurrir a Family & Friends es un método de financiamiento recurrente entre startups, pero que también puede funcionarte en casos extremos de finanzas personales (donde los intereses son arenas movedizas). Son préstamos de amigos, conocidos o familiares a los que puedes acceder incluso sin intereses, pero cuidado, ya que hay una confianza de por medio en los recursos a los que accedes y esto es invaluable contra una tasa de interés. Por lo tanto, si accedes a ello debes ser sumamente cumplido con tu palabra y (por amor de Dios) no volver a caer en deudas impagables.

5) Consulta a los expertos

Así como cuando te sientes mal anímicamente es bueno ir a terapia o cuando hay alguna dolencia vas al médico, acostúmbrate a acercarte a los expertos financieros y tomar una mentoría. Esto te dará mucha claridad sobre el panorama en el que te encuentras y te permitirá dimensionar la magnitud de la situación. Además, podrás armar un plan de trabajo que te apoye a tomar mejores decisiones. Por lo regular, un mentor no deberá representar a una institución financiera, con el fin de ayudarte sin sesgos institucionales y ver en función total de tus intereses y necesidades.

Recuerda que solo un verdadero profesional te permitirá tomar mejores decisiones y lograr la plenitud financiera. ¡Mucho éxito y nos vemos en la próxima entrega!

Recuerda que “Contante y Sonante” es la sección de opinión de +Dinero. Consúltala aquí

*Juan Carlos Cruz Tapia es catedrático de licenciaturas y licenciaturas ejecutivas en la Escuela Bancaria y Comercial.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado