Devaluación e incremento en costos de luz, el precio por rescatar el ENEE: expresidente de BCH

Para rescatar la estatal eléctrica, Honduras podría acceder a un acuerdo de “Stand by” por un máximo de 18 meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirma Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.

Sin embargo, esta acción demandaría un proyecto riguroso de recuperación de las finanzas, devaluación de la lempira y la elevación de costos en la electricidad, afirmó.

De acuerdo al ex funcionario, el Gabinete Económico es el que tiene un plan maestro de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que será presentado en abril al FMI.

No obstante, “se está buscando otro Stand By de 12 u 18 meses, vigente a partir del próximo año”, afirmó, lo significa que no excedería un tiempo más allá de la presente administración que termina el 27 de enero del 2022.

Para Pino, existen las condiciones para que Honduras acceda a un nuevo programa, tomando en cuenta que el último acuerdo fue por 36 meses y venció a finales del 2017.

“En la parte fiscal no se ven alteraciones, el déficit se mantiene bajo pese a lo que absorbe la deuda pública es extremadamente alto. Donde pondrán todo el peso va a ser en la ENEE y esto se va a traducir en aumentos de tarifas para el sector industrial y residencial”, afirmó.

Además, agregó que “eso va a ser una condición sumamente clara del FMI, otro tema que está pendiente es la flexibilización del tipo de cambio, porque el gobierno anterior decidió un calendario de dejar de comprar divisas al sistema financiero”.

El mercado interbancario de divisas se amplió al 20%, así se encuentra actualmente, consiste en que los bancos trasladan un 80% de las divisas que captan y el resto lo intercambian entre los miembros de la banca.

“La misión del Fondo vendrá por más, la política de ellos es que se liberalice el tipo de cambio”, concluyó.