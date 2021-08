Seleccionamos algunas de la mejores fotos históricas que ganaron el concurso internacional World Press Photo para festejar el día mundial de la fotografía.

Un día como hoy pero de 1839, el inventor y artista francés Louis-Jacques Daguerre, presentó a la Academia de Ciencias de Francia un nuevo invento para captar y reproducir una imagen: el daguerrotipo.

Si bien este método se convertía en el detonante definitivo de la expansión de la técnica fotográfica, y abría el camino a la universalización de la fotografía, el daguerrotipo, fue un sistema perfeccionado de las experiencias previas desarrolladas por Joseph Nicéphore Niépce, en 1826, a partir de su técnica bautizada como heliografía.

Y fue con este método que Niépce logró capturar la fotografía más antigua que se conoce.

Al comprar la patente del daguerrotipo Francia abría la fotografía al uso libre de todo el mundo. Pero fue a través de una iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara, que se oficializaba el 19 de agosto como el World Photo Day o Día Mundial de la Fotografía que gestó en 2009.

El primer Día Mundial de la Fotografía se celebró por primera vez el 19 de agosto de 2010, a través de un evento internacional de fotografía en el que podía participar cualquier persona y cuya recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia.

WPP 2016

28 de agosto de 2015. Foto: © Warren Richardson

Un bebé es entregado a través de un agujero en una barrera de alambre de púas, a un refugiado sirio que logró cruzar la frontera de Serbia a Hungría, cerca de Röszke.

Hungría estaba endureciendo su postura hacia los refugiados que intentaban ingresar al país. En julio, Hungría comenzó la construcción de una valla de barrera de cuatro metros de altura a lo largo de toda la frontera con Serbia, para cerrar los cruces fronterizos a través de todas las rutas excepto las oficiales.

WPP 2015

18 de mayo de 2014. Foto: © Mads Nissen / Berlingske/Scanpix

Jon, 21, y Alex, 25 son pareja. Ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero (LGBT) se está volviendo cada vez más difícil en Rusia.

WPP 2014

26 de febrero de 2013. Foto: © John Stanmeyer / VII para National Geographic

Los migrantes africanos en la costa de la ciudad de Djibouti durante la noche levantan sus teléfonos en un intento de captar una señal barata de la vecina Somalia, un vínculo tenue con familiares en el extranjero.

WPP 2001

2001. Foto: © Lara Jo Regan para Life

La familia Sánchez viven en una de las muchas colonias del estado de Texas: áreas residenciales no incorporadas sin infraestructura básica cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. La madre, una inmigrante de México, hace piñatas de papel maché para ayudar a mantener a sus hijos. Su familia se cuenta entre los millones de estadounidenses no contabilizados por el censo nacional. Oficialmente, no existen en los registros de población que determinan no sólo la representación política de Texas en el Congreso de los Estados Unidos, sino también dónde se necesitan nuevas escuelas, hospitales, estaciones de bomberos y servicios sociales críticos.

WPP 1997

01 de abril de 1996. Foto: © Francesco Zizola / Contrasto

Víctimas de minas terrestres en un centro para niños que sufren traumas de guerra.

Después de décadas de guerra, Angola era uno de los países más minados del mundo. Se estimó que las minas plantadas ascendían a entre nueve y 15 millones, aproximadamente una mina por cada hombre, mujer y niño del país. Hasta la fecha, unos 70.000 angoleños, 8.000 de ellos niños, han quedado discapacitados por la explosión de minas.

WPP 1996

01 de mayo de 1995. Foto: © Lucian Perkins / Washingtonpost

Chechenia, Rusia. Un autobús en la carretera a Grozni durante los combates entre los combatientes por la independencia chechenos y las tropas rusas. La Primera Guerra Chechena, que estalló cuando el presidente Boris Yeltsin envió tropas a la provincia rebelde en diciembre de 1994, todavía se prolongaba meses después. Cuando los combatientes chechenos huyeron de Grozni, la capital, donde la guerra se había cobrado un terrible costo humano y material, las tropas rusas los persiguieron por el campo hacia el sur y el este.

WPP 1995

01 de junio de 1994. Foto: © James Nachtwey / Magnum Photos para Time

Un hombre hutu en un hospital de la Cruz Roja en Nyanza, Ruanda. Su rostro fue mutilado por la milicia hutu ‘Interahamwe’, que sospechaba que simpatizaba con los rebeldes tutsi.

Liberado de un campamento hutu cercano, donde principalmente tutsis fueron encarcelados, muertos de hambre, golpeados y asesinados, este hombre no apoyó el genocidio y, por lo tanto, fue sometido al mismo trato. Muerto de hambre y atacado con machetes, había logrado sobrevivir, aunque no podía hablar y apenas podía caminar o tragar cuando se tomó esta foto.

La animosidad entre los grupos de población hutu y tutsi en Ruanda había estado hirviendo durante décadas. En abril de 1994, la muerte del presidente hutu Juvénal Habyarimana en un accidente de avión cerca de la capital de Kigali provocó ataques asesinos contra la minoría tutsi y los moderados hutu. La situación se deterioró aún más cuando los rebeldes principalmente tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR) comenzaron a avanzar hacia el sur desde su bastión en el norte de Ruanda. En julio se estaba produciendo un éxodo masivo de personas que intentaban escapar de la violencia excesiva.

WPP 1990

05 de junio de 1989. Foto: © Charlie Cole / Newsweek

Un manifestante se enfrenta a una línea de tanques del Ejército Popular de Liberación en la Avenida Chang’an, Beijing, durante las protestas por la reforma democrática en la Plaza de Tiananmen.

WPP 1982

23 de febrero de 1981. Foto: © Manuel Pérez Barriopedro / EFE

Madrid, España. El teniente coronel Antonio Tejero Molina ordena que todos permanezcan sentados y en silencio después de que 200 soldados armados de la Guardia Civil irrumpieran en el Salón de Actos del Parlamento español. Trescientos cincuenta diputados y miembros del gabinete se reunieron para votar la sucesión del primer ministro Adolfo Suárez. Fueron liberados al día siguiente después de haber estado retenidos como rehenes durante casi 18 horas. El golpe fue un fracaso.

WPP 1968

01 de febrero de 1968. Foto: © Eddie Adams / The Associated Press

El jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, Nguyen Ngoc Loan, ejecuta al presunto miembro del Viet Cong, Nguyen Van Lem, en el segundo día de la Ofensiva Tet durante la Guerra de Vietnam.

El 31 de enero de 1968, el ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong lanzaron una ofensiva a gran escala que atacó simultáneamente a la mayoría de las principales ciudades de Vietnam del Sur. Los ataques fueron una completa sorpresa tanto para el Ejército de Vietnam del Sur como para el Ejército de Estados Unidos, ya que las vacaciones del Año Nuevo Lunar vietnamita de Tet acababan de comenzar y se había anunciado un alto el fuego por la duración de las vacaciones. En un día, las calles de Saigón, un presunto refugio seguro, se habían convertido en un campo de batalla. El ejército de Vietnam del Sur y las fuerzas estadounidenses tardarían dos semanas en recuperar el control de la ciudad.

