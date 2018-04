Diario de campañas | Meade pide frenar a AMLO; lamentan deceso de Pitol

Sigue a lo largo de este jueves las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

2:40 pm | Lamentan el deceso de Sergio Pitol

Los candidatos presidenciales emanados de los partidos políticos coincidieron en expresar su pesar por la muerte del escritor Sergio Pitol.

Lamento el fallecimiento de Sergio Pitol, uno de los grandes narradores de nuestro país, escritor de extraordinaria inteligencia y humor. Envío mis condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. PUBLICIDAD — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 12, 2018

Lamento el fallecimiento de Sergio Pitol, siempre solidario con nosotros como Fernando del Paso y Elenita Poniatowska; los tres, grandes escritores y ciudadanos de buenos sentimientos y dimensión social — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 12, 2018

Lamento la muy sensible pérdida del Maestro Sergio Pitol, hombre y escritor profundo, de espléndida narrativa e impecables traducciones. Las letras y la comunidad cultural están de luto. El país lo está. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 12, 2018

2:15 pm | Anaya acude al ITAM

Ricardo Anaya, abanderado del PAN, PRD y MC, acudió a un diálogo con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), universidad de la cual han salido diversos economistas que han llegado a ocupar altos puestos en la Secretaría de Hacienda y que en días pasados fue motivo de debate por críticas de Andrés Manuel López Obrador a éstos.

No te pierdas: Así responden los alumnos del ITAM a las descalificaciones de AMLO

En su participación, Anaya recibió la pregunta de qué virtudes le ve a sus rivales en la contienda presidencial. El panista dijo que Margarita Zavala es muy sensible y López Obrador es muy perseverante; de José Antonio Meade sólo dijo que es “egresado del ITAM” y de Jaime Rodríguez Calderón, que es entrón y valiente y le va a poner sabor a las campañas.

Éxito total de @RicardoAnayaC en el @ITAM_mx. Un candidato que asiste a universidades y dialoga con estudiantes pic.twitter.com/QTCi2LkZOJ — Fer Doval (@ferdoval) April 12, 2018

1:41 pm | Zavala reitera su incomformidad por spots

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó contar con más spots en radio y televisión, Margarita Zavala acusó falta de equidad en esta materia, ya que en su calidad de aspirante independiente a la Presidencia, tendrá una cantidad mínima de anuncios con respecto a sus rivales partidistas.

Lee la nota completa: Reparto de spots del INE no fue equitativo: Margarita Zavala

Por otro lado, la candidata anunció que esta noche hará una transmisión en vivo por Facebook, en la cual responderá cuestionamientos de los internautas.

Preparen sus preguntas. ¡Nos vemos a las 7! pic.twitter.com/1A9r4Y6ppL — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 12, 2018

1:00 pm | Meade pide frenar a AMLO

Al encabezar un mitin en el que recibió el respaldo de Antorcha Campesina, tradicionalmente afín al PRI, José Antonio Meade les pidió a los integrantes de esa organización frenar a Andrés Manuel López Obrador.

El abanderado del PRI ofreció a los antorchistas, asentados en los municipios mexiquenses al oriente de la Ciudad de México, proyectos de infraestructura en esa zona, como el tren Chalco-La Paz, el Puerto Seco en Ixtapaluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“La propuesta de Andrés Manuel de frenar el Nuevo Aeropuerto es muy clara. Va a frenar las oportunidades de miles de familias, mejor, ¡frenémoslo a él!”, afirmó Meade en su discurso.

.@JoseAMeadeK se compromete a que a que en #Mexico educación, trabajo o negocio propio sean la realidad de nuestra juventud. | Encuentro la Fuerza de @AntorchaOficial en Ixtapaluca, #EdoMéx. #AvanzarContigo pic.twitter.com/Eksv2UOoZp — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) April 12, 2018

9:30 am | Zavala cuestiona a AMLO por precios de energéticos

La expanista calificó de anticuada la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de congelar el precio de los energéticos por tres años y aseguró que esa medida “quebró” al país en el pasado.

Otra propuesta anticuada de @lopezobrador_ es congelar el precio de los combustibles por tres años.

Es una receta del pasado que quebró al país y forzó a la gente de menores recursos a pagar la gasolina de los que tienen coche. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 12, 2018

9:00 am | Meade insiste en acusación de lavado contra Anaya

El abanderado del PRI, PVEM y Panal volvió a criticar al panista Ricardo Anaya por su presunta implicación en un caso de lavado de dinero con la compraventa de una nave industrial y lo retó a presentar una declaración “7de7” de la última década.

.@RicardoAnayaC: una manera de medio aclarar tu asunto de lavado de dinero sería que presentaras tu #7de7 de los últimos 10 años. El que nada debe nada teme. ¿Te atreves? No le saques. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 12, 2018

8:15 am | Zavala anuncia devolución de dinero al INE

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, reiteró que sólo ocupará para su campaña financiamiento privado, por lo que regresará al Instituto Nacional Electoral (INE) la primera transferencia de dinero que le hizo.

Tal como anuncié el día de mi registro, reitero que no aceptaré el financiamiento público para mi campaña. Mañana devolveré al INE la primera transferencia que me hicieron de los recursos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 12, 2018

Previamente, también por Twitter, Zavala se refirió a la aprobación de la ley que regula la publicidad oficial y aseguró que mejor se debería eliminar ese gasto y usar el dinero para reducir el Impuesto sobre la Renta (ISR) a los que menos ganan o duplicar el presupuesto para la cultura.

7:20 am | Anaya plantea duplicar salario mínimo para 2022

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, aseguró que de llegar a la Presidencia, duplicará el salario mínimo para diciembre de 2022, a fin de que alcance el nivel de la canasta de bienestar que establezca en ese momento el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).

Asimismo, prometió que desde el primer día de su gobierno, pedirá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) comenzar a subir el ingreso mínimo al nivel de la canasta alimentaria, definida también por el Coneval.

Sobre la Conasami, Anaya propuso crear un consejo “verdaderamente representativo, incluyente y plural” con el que se pueda monitorear el alza de los salarios mínimos, sus repercusiones y las medidas a tomar hacia el futuro para una verdadera política salarial.

“La mejor política social es la política salarial y es algo que no se ha entendido en México”, afirmó en conferencia de prensa.

“México ya no será el país de los salarios eternamente bajos y artificialmente reprimidos. El salario mínimo en diciembre del 2022 alcanzará el nivel de la canasta de bienestar que establezca el Coneval, esto implica poco más que duplicar el salario mínimo”: @RicardoAnayaC pic.twitter.com/zTKkbHV5Mb — La Nación (@RevistaLaNacion) April 12, 2018

6:40 am | Meade defiende nuevo aeropuerto y critica a AMLO

José Antonio Meade, abanderado presidencial de la coalición Todos por México, defendió en Twitter el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y fustigó a su rival López Obrador por querer cancelarlo.

El ex secretario de Hacienda apuntó que la obra que se realiza en Texcoco, Estado de México, será un polo de desarrollo y llevará progreso a la región.

Hay quienes, como @lopezobrador_, piensan que un aeropuerto se reduce a una pista para despegues y aterrizajes. El #NuevoAeropuerto es un polo de desarrollo regional. Es inversión, empleo, competitividad y movilidad. Es progreso y no retroceso. Eso nos distingue. #ElAeropuertoVa — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 12, 2018

6:00 am | AMLO promete congelar precio de energéticos 3 años

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, prometió que los precios de las gasolinas, gas y electricidad permanecerán congelados por 3 años en caso de ganar los comicios.

En un mitin en Compostela, Nayarit, el abanderado indicó que en ese tiempo se construirán dos refinerías y cuando estén terminadas, podrán bajar los precios de los combustibles.

“De entrada (les digo) que ya no va aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va haber aumentos en términos reales. Ya no va haber gasolinazos, para estén ustedes tranquilos y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles”, afirmó López Obrador.