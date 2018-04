Sigue a lo largo de este viernes las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

4:30 pm | AMLO plantea reflexión conjunta para abatir inseguridad

En un mitin en Cuautitlán Izcalli, López Obrador dijo a sus simpatizantes lo que por la mañana expresó ante los obispos católicos: en caso de ganar, convocará a foros para conformar un plan para alcanzar la paz en el país e invitará a estos al Papa Francisco y a otros líderes religiosos.

Además, el candidato presidencial leyó la “cartilla” a los recién llegados a Morena, pues no permitirá que roben en caso de que lleguen a puestos públicos.

“A todos los colaboradores, a todos los que van a trabajar en el gobierno, les voy a cantar la cartilla. Que nadie se vaya a equivocar. Están diciendo ‘es que ahora para llegar a los cargos hay que unirte a Morena, porque es el partido que va a ganar, el que está arriba y me voy a colar y voy a tener un cargo y voy a seguir haciendo lo mismo de siempre’. ¡Se van a ir por un tubo!'”, expresó López Obrador.

4:10 pm | Obispos también reciben a Zavala

En el último día de su asamblea plenaria, la Conferencia del Episcopado Mexicano, máximo órgano de la Iglesia católica en el país, recibió a Margarita Zavala.

Previamente, los prelados se reunieron con José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.

Me reuní con la Conferencia del Episcopado Mexicano ( @IglesiaMexico ) para plantear el proyecto de gobierno que propongo a los mexicanos. Voy a construir un México con valores, que ponga en el centro a los jóvenes, las mujeres y las familias. pic.twitter.com/QT1AfUEjGo

2:10 pm | “Bronco” apuesta por una campaña en redes virtuales

Por medio de un video, “El Bronco” anunció que este sábado hará un acto de campaña cibernético y que así será la mayor parte de su proselistismo, por medio de las redes sociales de internet, pues no desea gastar mucho dinero.

En ese sentido, invitó a sus seguidores a compartir sus contenidos y también les pidió ideas para plasmar en anuncios espectaculares que contrará para distintias ciudades.

Rodríguez Calderón, incluso, dio un número de teléfono para escribirle por medio de WhatsApp: 81 19 77 05 15.

2:00 pm | Meade critica propuestas de AMLO y Anaya

Tras acudir con la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Antonio Meade ofreció una conferencia de prensa en la cual criticó a sus rivales.

El abanderado del PRI fue interrogado sobre la propuesta de López Obrador de congelar por tres años los precios de los enérgéticos y respondió que es una mala idea, ya que en el caso de las gasolinas, éstas responden al mercado, por lo que pueden subir o bajar.

“Si el precio del petróleo sube y en consecuencia el precio de la gasolina sube, pues tendrá que explicar Andrés Manuel cuántas escuelas, programas sociales, programas de gobierno, cómo seguiría enfrentando el reto de la seguridad en ausencia de los recursos que tendría que estar dedicando a subsidiar”, afirmó.

Sobre Anaya y las propuestas que presentó esta mañana para proteger a los migrantes, Meade afirmó que plagió esas medidas, pues ya se vienen aplicando en el actual gobierno e incluso él estuvo al frente de varias cuando fue secretario de Relaciones Exteriores.

1:40 pm | Zavala devuelve recursos al INE

La aspirante presidencial independiente reportó que regresó al INE la primera transferencia de recursos que había recibido del INE para su campaña, de poco más de 2.3 millones de pesos.

Esto, debido a su decisión de sólo usar financiamientos privado y no público para su campaña.

Ya devolví al @INEMexico el dinero público que correspondía a mi campaña. Solicité que no me entreguen el resto del dinero que está pendiente y también que usen los recursos para la reconstrucción de escuelas, hospitales y vivienda afectados por los sismos de septiembre.

12:30 pm | Zavala firma agenda empresarial

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, se reunió con la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y firmó su agenda “México Mejor Futuro”.

Con ello, la ex primera dama se convirtió en la primera aspirante presidencial en respaldar las demandas del organismo.

“El principal tema que acordaron como prioridad es la seguridad; además de una idea compartida sobre el rol de los emprendedores y los empresarios en la economía: cómo facilitar con política pública el trabajo de las empresas y apoyarlo con una gran inversión en infraestructura”, apuntó el CCE en un comunicado.

“También quedó clara una visión común de Estado de Derecho y de un México abierto, libre y competitivo, sustentado en mercados internos fuertes”, agregó.

Me reuní con el @cceoficialmx donde firmé su agenda “México Mejor Futuro”. Intercambiamos ideas sobre mis propuestas para gobernar el país y señalé que no hay que conformarse con el menos malo de los candidatos porque México no merece eso, merece lo mejor. pic.twitter.com/tN9FEJfMDM

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 13, 2018