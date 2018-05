Diario de campañas | Meade descarta plan B; AMLO dice no confiarse

Sigue a lo largo de este miércoles las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

3:00 pm | Anaya descarta coalición de gobierno con el PRI

Al participar en el primer día de la 59 Semana Nacional de Radio y Televición, el panista Ricardo Anaya desestimó que el PRI se una a una coalición de gobierno con él pasadas las elecciones del 1 de julio.

En este escenario, señaló que lo ideal es que los partidos que lo postulan obtengan una mayoría legislativa.

“Si eso no se logra, lo que hay que hacer es construir la mayoría con otras fuerzas políticas, ¿con cuales? Se abre una negociación con las distintas fuerzas políticas, yo no creo francamente en una coalición con ese partido (PRI)”, afirmó en el evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

En cuanto al modelo de comunicación política que tiene el país, el candidato presidencial criticó que la cantidad de spots en los medios harta a la ciudadanía y se pronunció a favor de que éstos disminuyan y den paso a más debates.

2:30 pm | Meade rechaza tener plan B

Arropado por integrantes de la organización Antorcha Campesina, José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Panal, encabezó un mitin en Atlixco, Puebla, junto con el candidato priista a la Gubernatura de esa entidad, Enrique Doger.

Ahí, entre declaraciones de sus rivales de que podría declinar, Meade aseguró que busca ganar al contienda presidencial y no tiene plan B ni C.

“En Puebla, estamos aquí para ganar. No hay plan B, no hay plan C, no hay acuerdos, no hay componendas”, afirmó el exsecretario de Hacienda.

2:15 pm | Zavala visita Morelia

La independiente Margarita Zavala realizó un recorrido por calles de la capital michoacana, donde convivió con simpatizantes suyos.

1:15 pm | Rodríguez Calderón ofrece bajar impuestos

“El Bronco” planteó disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), así como el impuesto que se cobra a la gasolina como una forma de incentivar la economía.

1:00 pm | Los tres ejes de Zavala

Eufrosina Cruz, ex diputada federal del PAN e integrante de la campaña de Margarita Zavala, presentó los ejes en los cuales se basará la plataforma política de la candidata independiente a la Presidencia:

Escuchar la voz de la ciudadanía, en especial de los pobres e indígenas Construir un acuerdo para el desarrollo de las familias y el combate a la pobreza extrema Erradicar la corrupción y la violencia

11:00 am | AMLO llama a seguidores a no confiarse

En un mitin en Iztacalco, en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), llamó a sus simpatizantes a no confiarse pese a ir en primer lugar en las encuestas.

“Estamos con más de 20 puntos de ventaja, pero no vamos a confiarnos, ¿y saben qué es lo más importante? El trabajo territorial”, expresó.

El tres veces candidato presidencial destacó el “trabajo de tierra” que hace durante la actual campaña visitando todos los estados, a diferencia –dijo– de sus rivales, con actos en su mayoría en la capital del país.

9:00 am | ‘El Bronco’ planea preparatorias miltarizadas

Mediante un tuit, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, planteó la apertura de preparatorias gratuitas con régimen militar en todo el país como una vía para inculcar valores y disciplina en los jóvenes, así como abatir la deserción escolar.

7:30 am | AMLO inventa ‘complot’, afirma Anaya

Ricardo Anaya, representante de Por México al Frente (PAN-PRD-MC), descartó que empresarios estén interviendo en la contienda para convencer a priistas y políticos de otros partidos de apoyar al panista en aras de vencer a Andrés Manuel López Obrador, como lo aseguró ayer el propio candidato puntero.

“Eso es falso, López Obrador quiere revivir su famosísima teoría del complot”, señaló en conferencia de prensa.

