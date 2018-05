Diario de Campañas | Meade firma compromisos con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

Sigue a lo largo de este lunes las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

1:45 pm| Meade se reúne con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, firmó esta mañana una serie de compromisos con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

La firma de esos compromisos, dijo el candidato, serán para que en su gobierno, se generen políticas públicas que impulsen la productividad, el crecimiento económico y la inclusión social en nuestro país.

PUBLICIDAD

11:50 am | López Obrador no tiene problemas en concesionar el NAICM

Andrés Manuel López Obrador, dijo que, de ganar las elecciones del 1 de julio, su gobierno no tendría problemas en concesionar la construcción del nuevo aeropuerto de la capital.

A pesar de amenazar en repetidas oportunidades con cancelar su construcción, López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, aminoró el lunes sus críticas a la megaobra de 13,300 millones de dólares y dijo que estaba abierto a dialogar con empresarios y especialistas sobre la mejor opción para su construcción.

“¿Por qué no se concesiona (el nuevo aeropuerto)? Yo no tendría ningún problema. (Pero) yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública sólo para una obra. Eso no se puede”, dijo en un foro turístico donde también participaban los otros cuatro candidatos presidenciales.

“Nosotros no queremos cancelar la posibilidad de resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto”, explicó. “Es resolver el problema sin gasto, sin inversión excesiva y sin corrupción”, afirmó.

11:40 am| Anaya asegura que él sí creará empleos

Ricardo Anaya, candidato por la coalición Por México al Frente, aseguró que en su gobierno, en caso de ganar la presidencia, sí creará empleos

“Nosotros sí sabemos crear empleos. Así como lo hemos hecho a nivel estatal lo vamos a hacer en todo el país cuando ganemos la presidencia”, dijo Anaya.

El candidato resentó su propuesta para generar más y mejores empleos basada en siete ejes, entre ellos, terminar con la brecha salarial de género, lo que implica, dijo, legislar la igualdad de salario para un mismo trabajo.

7:10 am| Meade asegura que no habrá voto útil

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade dijo que no habrá voto útil, además de que aseguró que el “arroz aún no se ha cocido”.

“Nada de que ‘este arroz ya se coció’ o un falso llamado al ‘voto útil’. Con toda la fuerza del @PRI_Nacional y convencido de ser la mejor opción para México, voy derecho y no me quito hasta la victoria el 1 de julio. Están avisados”, escribió el candidato en su cuenta oficial de Twitter.

Nada de que “este arroz ya se coció” o un falso llamado al “voto útil”. Con toda la fuerza del @PRI_Nacional y convencido de ser la mejor opción para México, voy derecho y no me quito hasta la victoria el 1 de julio. Están avisados. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) May 7, 2018

Además, el candidato también presento sus propuestas en video. “He trabajado los últimos 20 años por México. Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo”, dice la descripción.

7:00 am| Zavala presenta sus propuestas

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la república, presentó sus propuestas.

“Mi plataforma tiene muchas propuestas que son responsables y al mismo tiempo atienden de forma efectiva las preocupaciones más grandes de los mexicanos. Te invito a conocerlas en:”, escribió Zavala en su cuenta oficial de Twitter.