Diario de campañas | AMLO celebra encuesta; Anaya ve elección entre 2

Sigue a lo largo de este miércoles las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

3:40 pm | ‘El Bronco’ aboga por la igualdad

De visita en Mapastepec, Chiapas, Rodríguez Calderón se pronunció por abatir los privilegios en el país y a favor de la igualdad de circunstancias para que la gente “avance igual”.

14:20 pm | Meade promete ayudar a Mipymes y emprendedores

En un acto en Monterrey, José Antonio Meade planteó simplificar los trámites para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los emprendedores, ya que “mucho ayuda el que no estorba”.

Asimismo, el abanderado del PRI prometió reformar planes de estudio de la educación superior para que se incorpore la enseñanza de habilidades de emprendimiento.

“Que las universidades públicas se conviertan en centros de innovación y centros de negocio”, afirmó.

Por otro lado, Meade desestimó la encuesta de Reforma en la que aparece en tercer lugar, 30 puntos abajo del puntero López Obrador, y dijo que todos los días su equipo revisa la estrategia de campaña.

“Estamos tranquilos, estamos, no confiados, sí trabajando, trabajando duro, permanentemente, en este ánimo de que se conozca quiénes somos y qué proponemos. En la convicción de que así es como se ganan las elecciones, con propuestas y con contrastes”, indicó.

#EnVivo. Emprendimiento: Factor de Desarrollo para el México de Hoy. https://t.co/zHVmrwi3UU — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) April 18, 2018

1:10 pm | AMLO celebra aumento de su ventaja

Andrés Manuel López Obrador compartió la encuesta publicada por el diario Reforma, en la cual aumenta su ventaja y llega a 48% de la intención de voto.

En un tono triunfante, el abanderado de Morena, PT y PES afirmó que no le fallará al pueblo y que le servirá.

Vamos a ganar el día primero de julio y no vamos a fallarle al pueblo. El poder solo tiene sentido, y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás. pic.twitter.com/k0arOqA45V — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2018

Por otra parte, en un mitin en Navajoa, Sonora, el candidato presidencial llamó a sus seguidores a no confiarse.

“De todas maneras, no es para confiarnos porque son muy mañosos los de la mafia del poder, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y quién sabe cuántas cosas van a hacer; pero la gente quiere que haya cambio, ya el pueblo de México está harto de la corrupción, del bandidaje oficial y nosotros vamos a cumplir todos los compromisos”, expresó López Obrador.

1:00 pm | Anaya apuesta por concentrar voto anti-AMLO

En reacción a la encuesta elaborada por el periódico Reforma, el panista Ricardo Anaya dijo que hacia el etapa final de la campaña es cuando los electores identifican quiénes son los que tienen posibilidades reales de ganar y que se trata de una elección entre dos rivales, él y el puntero en las encuestas López Obrador.

“Me parece que hoy hay un consenso en términos de que el único que le puede ganar a López Obrador en esta contienda soy yo”, dijo Anaya en un acto, de acuerdo con la agencia Reuters.

En la encuesta de hoy, Anaya se colocó en segundo lugar, pero es el único que perdió apoyo, pues pasó de 32% de preferencias en febrero a 26% en abril. Por el contrario, López Obrador creció y los demás contrincantes permanecieron igual.

11:07 am | “El Bronco” insiste en rechazar recursos públicos

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, reiteró su negativa a recibir dinero público para su campaña.

La perversidad de los partidos políticos al gastarse el dinero de los ciudadanos en enaltecer su imagen es absurda. Por eso yo decidí renunciar al financiamiento del @INEMexico y rascarme con mis propias uñas. pic.twitter.com/0NWN5poJbB — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 18, 2018

11:03 am | Zavala apunta sus baterías en el tema de la seguridad

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la república, lanzó en Twitter condenas a la inseguridad que se vive en el país y aseguró que en caso de que gobierne, combatirá la extorsión y el crimen en las carreteras.

Miles de negocios son extorsionados diariamente y no tienen a quién recurrir. En mi gobierno, estableceremos negocios fachada en las zonas más afectadas por el cobro de piso para identificar y atrapar a los extorsionadores. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 18, 2018

Muchos mexicanos ya no viajan en carretera por miedo a la inseguridad. Por eso, desde el primer día de mi gobierno vamos a crear corredores seguros en los 20 tramos carreteros más peligrosos del país. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 18, 2018

9:20 am | Anaya dice ‘no’ al muro de Trump y delinea su política exterior

En Tijuana, Ricardo Anaya, abanderado del PAN, PRD y MC, dio a conocer los planteamientos de su política exterior, dirigida principalmente a Estados Unidos.

Condicionar la cooperación nacional con el vecino país del norte para que cesen los ataques y agresiones en contra los mexicanos. Aceptar solo la deportación de los migrantes que documenten su nacionalidad mexicana. Destinar más recursos para la defensa jurídica de la comunidad mexicana dentro de Estados Unidos. Promover el diálogo, así como frentes comunes entre la sociedad civil de ambos países, especialmente entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Establecer políticas que protejan los derechos de los migrantes en retorno, garantizando su reinserción al país o a sus propias comunidades. Defender a los “dreamers” para evitar que sean utilizados como moneda de cambio por parte del presidente Trump. Reducir el IVA a la mitad en la frontera, para mejorar la competitividad y calidad de vida.

Aunado a esto, rechazó que el país vaya a pagar el muro que el mandatario estadounidense busca construir en la frontera.

“Quiero, desde aquí, reiterar que cuando yo sea presidente de México le diré con absoluta claridad y firmeza al gobierno de Estados Unidos que México no pagará un solo centavo del absurdo muro que pretenden construir”, afirmó en conferencia de prensa.

6:45 am | Meade insiste en críticas al vuelo de AMLO

José Antonio Meade, candidato de la coalición integrada por PRI, PVEM y Panal, critició nuevamente el viaje que hizo Andrés Manuel López Obrador el lunes en un taxi aéreo.