Diario de campañas | Zavala presenta a su asesor de seguridad

Sigue a lo largo de este lunes las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

1:23 pm | Zavala presenta a Alejandro Hope como asesor de seguridad

Notimex.- La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, anunció la integración de Alejandro Hope como asesor en materia de seguridad, transformación del sistema de justicia y temas en cultura de legalidad.

Hope dijo que el plan de Zavala Gómez del Campo contempla dar continuidad a la estrategia del sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, en el fortalecimiento de la Policía Federal, aunque dijo que no será una copia, ya que se trata de contextos distintos.

Aseguró que estará en la campaña sin remuneración alguna y sin esperar ningún puesto a cambio, sino porque consideró que se trata de un proyecto que tiene sustancia y que más allá del tema electoral, se trata de una agenda por defender.

Hoy presenté a Alejandro Hope (@ahope71) como mi asesor en política de seguridad. Con la ayuda de Alejandro, ofrezco propuestas concretas para enfrentar al crimen y devolver la paz a los mexicanos.https://t.co/28B3AK6rP3 pic.twitter.com/0boCbZDkTU — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 9, 2018

1:00 pm | No hay partidos corruptos, sino políticos corruptos: Meade

Para José Antonio Meade no existen los partidos corruptos, sino los políticos corruptos. Así respondió el aspirante del PRI-PVEM-Panal a la pregunta de los miembros de la AmCham, quienes le cuestionaron sobre su integración al tricolor como candidato presidencial.

“México necesita muchos servidores públicos y que se haga buena política y México necesita que los malos políticos del partido que sea que esté enfrentando sus consecuencias y que estén en la cárcel, eso es lo que hemos planteado y lo hemos planteado desde la tranquilidad de haber servido por años, en toda mi trayectoria, de estar involucrado en ningún escándalo”, afirmó durante su participación en la Asamblea General de la AmCham México.

Otro de los cuestionamientos se enfocó en su percepción de la administración de Enrique Peña Nieto, al que consideró “un presidente transformador”.

12:00 pm | Anaya pide priorizar diálogo con EU

Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la coalición Al Frente por México, dijo que no hay asunto más relevante para el país que atender la relación comercial con Estados Unidos debido a la magnitud de la integración comercial entre ambos países.

“Hoy más del 30% del PIB está relacionado directamente con las exportaciones, ya de entrada se vuelve un asunto fundamental, pero cuando nos preguntamos a donde exportamos pues resulta que el 80% de nuestras exportaciones es a un solo país que son los Estados Unidos, eso quiere decir que las exhortaciones a Estados Unidos valen una cuarta parte de la economía mexicana”, aseguró el candidato.

Apoyado con una presentación gráfica, el tercero de los candidatos de presentarse ante los empresarios norteamericanos, añadió que cree en el comercio abierto, libre y justo. Y en ese sentido apuntó que es importante que el comercio con la nación gobernada por Donald Trump, siga siendo tan abierto como ya lo es y únicamente enfocarse en su modernización.

Entre sus propuestas para proteger las inversiones privadas, Anaya mencionó el establecimiento de un Ombudsman enfocado en proteger a los inversionistas.

9:49 am | A veces se les olvida que somos 4 en la boleta: Margarita Zavala

La aspirante independiente Margarita Zavala expresó en su cuenta de Twitter su descontento ante un programa del Club de Industriales, donde se realiza el encuentro con la AmCham, en el que no fue incluido su coordinador de campaña, pero sí los de sus rivales a la presidencia.

“A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales”, escribió en su cuenta de Twitter, y en la foto se puede ver que escribió sobre el programa que su coordinador también estaría presente en ese debate.

A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales pic.twitter.com/Z64x8n5Eil — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 9, 2018

9:40 am | Coparmex interrogará a los candidatos vía redes sociales

Notimex.- Coparmex anunció la creación de un movimiento en redes sociales, donde se lanzará una pregunta cada semana, derivada de las demandas contenidas en el “Manifiesto México”.

La iniciativa se impulsará a través del hashtag #VaNoVa y las preguntas serán en función de las siete demandas contenidas en el manifiesto, desplegado en el que exhortó a partidos políticos, candidatos y autoridades, a asumir compromisos claros en el actual proceso electoral, apuntó.

9:20 am | AMLO propone homologar salarios en México con EU y Canadá

Forbes.- El abanderado de Juntos Haremos Historia propuso que a través de un proceso gradual se homologará el salario mínimo en el país al de Estados Unidos y Canadá, punto en el que dijo coincide con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Esto va a ser en la medida de lo posible pero tener ese paradigma que poco a poco se vayan homologando salarios. Buscar que sea un salario justo, ahora les comenté que en las maquiladoras están ganando cuando mucho 900 pesos a la semana, los trabajadores en Reynosa, Ciudad Juárez, es muy poco, un trabajador del otro lado de la frontera gana 10 veces más”, afirmó el candidato de izquierda durante su presentación en la Asamblea General de Socios de la American Chamber México.

AMLO sostuvo ante los empresarios su intención para revisar dar marcha atrás a la construcción del mNuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Además aseguró que buscará dar certidumbre financiera a las inversiones financieras del país y firmar el TLCAN, no sin antes incluir todo lo relacionado con la política migratoria en este acuerdo.

Respecto al TLCAN, @lopezobrador_ enfatizó la importancia de reforzar el Tratado, más no terminarlo. Candidato, muchas gracias por acompañarnos. #AsambleaAmCham — American Chamber Mx (@AmChamMexico) April 9, 2018

Andrés Manuel López Obrador dijo que utilizar el avión presidencial y los helicópteros del gobierno es “pura fantochería” y que, de ganar la elección, no utilizará esos medios para trasladarse.

“El avión que compró Calderón para Peña costó 7,500 mdp. No me voy a subir a ese avión, no voy a ofender al pueblo de México”, dijo durante su participación en la asamblea general de la AmCham.

8:50 am | Zavala pide a empresarios no votar con miedo

Forbes.- La candidata independiente hizo un llamado a los empresarios a que su decisiones enfocadas en las elecciones no estén impulsadas por el miedo: “No se trata de escoger el mal menor, no hay voto útil, voto de pánico o voto de mal menor cuando hay un bien común”, afirmó durante su presentación en la Asamblea General de Socios de la American Chamber México.

Sus adversarios políticos, aseguró son tres priistas con diferente partido: Andrés Manuel López Obrador, un priista de nacimiento; José Antonio Meade, por conveniencia; y Ricardo Anaya, por hábitos.

“Entre regulación y competitividad, siempre voy a elegir la competitividad”. Además de desregular la economía, @mzavalagc se propone abrir una oficina de Ética, ser implacable en el combate a la corrupción, aumentar el salario mínimo y apoyar a las MiPyMEs. #AsambleaAmCham — American Chamber Mx (@AmChamMexico) April 9, 2018

8:32 am | Anaya delinea acciones de su agenda de género

Notimex.- Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente a la Presidencia de la República, presentó a Angélica de la Peña, Marcela Torres Peimbert y Claudia Trujillo, como su equipo de coordinadoras de Mujeres y quienes impulsarán la agenda de género de la coalición.

En su conferencia de prensa matutina delineó las primeras ocho acciones de la agenda:

Legislar la igualdad de salario Ampliar y diversificar los esquemas de provisión de servicios y el cuidado infantil Promover la ampliación de las licencias de paternidad y maternidad Impulsar la participación de más mujeres en sectores donde están subrepresentadas Introducir becas en áreas educativas comúnmente asociadas con hombres Impulsará la aprobación de la OIT para que los trabajadores se comprometan en la atención de sus familias y contar con horarios flexibles Promover una estrategia nacional de prevención del feminicidio, infraestructura y protección de las víctimas, capacitación a policías y ministerios públicos Crear una Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Iniciamos la segunda semana de campaña. Sigue en vivo nuestra conferencia de prensa por #Periscope. #DeFrenteAlFutu… https://t.co/eEuCIiioNC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 9, 2018

8:00 am | De visita en la AmCham

Los cuatro candidatos presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala Gómez del Campo, se alistan para participar este lunes en la 101 Asamblea General de Socios de American Chamber México (AmCham).

La ex primera dama será la primera en reunirse con los empresarios más importantes de Estados Unidos en México a las 8:00 horas. Una hora después, tocará el turno a AMLO y a las 11:00 horas Ricardo Anaya hará lo propio.

El último en participar será Meade, que iniciará su conversación a las 12:00 horas . (Con información de Notimex)

6:30 am | Hay quienes insisten en mandar al carajo a las instituciones Meade

José Antonio Meade Kuribreña inició la jornada con un tuit a primera hora, en el cual lamentó que haya personas que insisten en mandar al “carajo” las instituciones. El abanderado de Todos por México advirtió que “hace décadas los mexicanos decidimos dejar atrás la época de los caudillos para ser un país de instituciones”.

Hace décadas los mexicanos decidimos dejar atrás la época de los caudillos para convertirnos en un país de instituciones. Lamentablemente, algunos insisten en mandarlas al carajo. No lo comparto. Nuestras leyes e instituciones deben ser cumplidas y respetadas. #YoMero. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 9, 2018

