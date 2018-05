Diario de campañas | Candidatos van a foros; AMLO analiza licitar aeropuerto

Sigue a lo largo de este martes las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio.

3:55 pm | AMLO abre la puerta a licitación de Nuevo Aeropuerto

Andrés Manuel López Obrador dijo que podría licitarse el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para que toda la inversión sea privada y ya no pública.

“Si insisten en hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco, lo único que pediríamos es que no se utilizara dinero del presupuesto público. Nosotros estaríamos dispuestos a lanzar un convocatoria y licitarlo para que la inversión sea sólo privada”, dijo el candidato de acuerdo con el diario Reforma.

Luego de un mitin en Tenancingo, Estado de México, López Obrador detalló que el NAIM podría licitarse por completo a los inversionistas que ya obtuvieron contratos para la construcción del proyecto.

2:15 pm | ‘El Bronco’ respalda evaluaciones educativas

Ante los asistentes al foro “10 por la educación”, el aspirante presidencial independiente afirmó que con él, la reforma educativa no corre un riesgo, aunque sí reformaría algunas cosas para mejorarla.

“Tenemos que evaluar el talento, más que el conocimiento. Se tiene que incluir en las evaluaciones”, expresó.

Rodríguez Calderón, además, dijo que de ser presidente eliminaría programas asistencialistas y los recursos que salgan de ahí serían destinados a la educación.

"Los niños necesitan un mejor maestro pero también un papá y una mamá que les ponga atención" @JaimeRdzNL #10PorLaEducación https://t.co/1jXx4A48dS pic.twitter.com/HM68lhR5aG — 10 por la Educación (@10xEducacion) May 8, 2018

2:00 pm | Meade enfrenta críticas de víctimas de la violencia

José Antonio Meade recibió críticas de los asistentas al “Diálogo por la Paz y la Justicia”, quienes cuestionaron que el actual gobierno federal no haya reducido la violencia.

El candidato de la coalición Todos por México dijo que la estrategia en la materia debe cambiar hacia una estrategia integral a partir de tres elementos: prevención, disuasión y rendición de cuentas.

Pregunta @preynae sobre Comisión de la Verdad. Dice @JoseAMeadeK que son muchos los casos, no solo las violaciones graves de DDHH y qué hay que concentrarse en la justicia cotidiana. Víctimas en el auditorio le reclaman por lo que no ha hecho su partido en todos estos años. pic.twitter.com/BXuluwxfk0 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 8, 2018

1:00 pm | Anaya advierte fallas al comunicar reforma educativa

El panista Ricardo Anaya consideró que hubo fallas al difundir la reforma educativa en el actual sexenio, lo que originó que los maestros no se sientan parte de la reforma y, por el contrario, se sienten perseguidos.

“Reconozcamos el error, no hubo un mínimo de pedagogía en la reforma educativa. Por supuesto hay que seguir adelante con la evaluación, pero hay que hacerlo de la forma correcta de la mano con los maestros”, expresó en su participación en el foro “10 por la educación”.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente planteó que los mejores maestros estén en las zonas más marginadas del país a fin de combatir el rezago educativo; además, indicó que todas las escuelas deben tener agua, piso firme, electricidad y conectividad.

Por otro lado, Anaya propuso que los padres de familia formen una contraloría social para vigilar los gastos de los planteles. Además, aseguró que la sociedad civil debe ser vista como aliada y no como amenaza.

.@RicardoAnayaC propone que el #PLANEA sea anual y censal, y que sea aplicado en quinto de primaria, para tener el último año para corregir las deficiencias en el alumno #10PorLaEducación https://t.co/hZxkfkFwBe pic.twitter.com/KddPwkWbzE — 10 por la Educación (@10xEducacion) May 8, 2018

12:30 pm | ‘El Bronco’ aboga por el Ejército en las calles

Al participar en el “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, se pronunció a favor de mantener al Ejército en las calles y dijo que no abrogaría la Ley de Seguridad Interior.

El gobernador de Nuevo León con licencia señaló que la ley “es la única herramienta disponible por el momento” para combatir la violencia y tiene candados para evitar un mal uso.

Por otro lado, el candidato presidencial adelantó que después del 15 de mayo presentará una estrategia por regiones del país.

La Ley de Seguridad Interior es necesaria: @JaimeRdzNL; "un delincuente hay que seguirlo a como dé lugar, la inteligencia es necesaria" pic.twitter.com/63C2gaRVhE — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) May 8, 2018

12:15 pm | Meade integra a Joaquín Hendricks a su equipo

En un movimiento más en el entorno cercano a José Antonio Meade, Joaquín Hendricks Díaz fue incorporado al equipo de campaña del candidato presidencial.

El exgobernador de Quintana Roo fungirá como coordinador de la cuarta circunscripción, que abarca a la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

11:30 am | AMLO invita a Solalinde y Sicilia

Al participar en un encuentro con organizaciones de víctimas de la violencia en el país, Andrés Manuel López Obrador afirmó que le gustaría que el sacerdote Alejandro Solalinde fuera el “encargado de los derechos humanos” de su gobierno y que el poeta y activista Javier Sicilia estuviera en la comisión encargada de la búsqueda de personas desaparecidas.

No obstante, el propio López Obrador lamentó que el sacerdote católico tenga el impedimento legal de ocupar un cargo público, pues es ministro de culto. Asimismo, reconoció que Sicilia podría rechazar la propuesta.

Más allá de esto, el candidato presidencial de Morena, PT y PES mencionó que se requerirá la participación de las organizaciones civiles para confeccionar la estrategia de seguridad para el país.

“Para que lo tomen en cuenta, que nos ayuden en la conducción de todo el proceso en el que vamos a invitar a personalidades y dirigentes de organizaciones internacionales para elaborar conjuntamente, todos, el plan de acción”, dijo el

El aspirante presidencial dijo también estar abierto a la posibilidad de que organismos internacionales puedan realizar investigaciones de casos de corrupción o de violaciones graves a lo derechos humanos en México; incluso, aseveró que en vez de poner obstáculos, les daría todas las facilidades.

En el Diálogo “Por a La Paz y la justicia” el candidato a la Presidencia dela Republica de #Morena Andrés Manuel @lopezobrador_ nos dice: “Yo creo en la lealtad a los Principios“ @yeidckol pic.twitter.com/H2ofUtr4pD — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) May 8, 2018

11:20 am | Zavala aboga por la reforma educativa

En su participación en el evento “10 por la educación”, Margarita Zavala se pronunció a favor de la reforma educativa implementada en este sexenio y dijo que la defenderá.

La candidata independiente señaló que apoya la evaluación de los maestros, pero no en el sentido de premiar o castigar; por otro lado, prometió conectar a todas las escuelas del país a internet, aplicar la ley a los profesores si no dan clases y permitir que las organizaciones civiles se involucren en los temas de infraestructura y tecnología educativa.

La ex primera dama, ademas, expresó que sería implacable contra quienes toquen un peso para la educación y lo desvíen.

"No podemos decirle a un niño que tiene derecho a estudiar cuando ni siquiera puede entrar a su escuela" @Mzavalagc habla de la inclusión, uno de los temas que considera importantes en la educación https://t.co/6s2mM9cZtQ #10PorLaEducación pic.twitter.com/ozK3PiozXI — 10 por la Educación (@10xEducacion) May 8, 2018

10:15 am | Meade defiende evaluación docente

Al abrir el foro “10 por la Educación”, José Antonio Meade defendió la evaluación docente, uno de los aspectos centrales de la reforma educativa y pidió esperar a que ésta madure.

Ante activistas, maestros e investigadores, el abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal se dijo abierto al diálogo con la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero advirtió que no habrá marcha atrás en la evaluación, reportó la agencia Notimex.

El candidato no dejó pasar la oportunidad de criticar a su rival Andrés Manuel López Obrador por no acudir al foro, quien no fue por motivos de agenda, pero envió las respuestas al cuestionario de los organizadores.

“Quien no quiere venir a hablar con la sociedad civil, está dejando de lado su importancia y su valía”, afirmó Meade.

"Si queremos tener un país que sea potencia tenemos que evaluar permanentemente a los alumnos y a los maestros. La evaluación es un termómetro para saber si hemos cumplido a los maestros y alumnos" @JoseAMeadeK https://t.co/7LtrUyKWcD #10PorLaEducación pic.twitter.com/LzxfvSvXXB — 10 por la Educación (@10xEducacion) May 8, 2018

9:45 am | Zavala justifica su ausencia del diálogo con víctimas

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, justificó su ausencia del encuentro con víctimas de la violencia en el país al asegurar que cuando le confirmaron la cita, ya tenía prevista su participación en otro acto.

Mi compromiso con las víctimas, sus familias y las organizaciones sociales es total. Lamentablemente cuando me confirmaron la hora y lugar del evento de hoy, yo ya tenía agendado otro evento de educación que no pude cambiar. https://t.co/AD3IEDwG7q — Margarita Zavala (@Mzavalagc) May 8, 2018

9:30 am | Fiscal autónomo, la promesa de Anaya a víctimas

En la primera intervención de los candidatos presidenciales en el “Diálogo por la Paz y la Justicia”, impulsado por unas 40 organizaciones y colectivos de víctimas de la violencia, Ricardo Anaya afirmó en claro que la paz tiene que ser producto de la justicia y no de la impunidad.

En este sentido, señaló que su prioridad será impulsar una Fiscalía General autónoma y la implementación del mando mixto policial en los estados. De la mano de lo anterior, agregó el panista, debe trabajarse en la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales.

Anaya se dijo a favor de retira a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública “tan pronto como sea posible”, pero consideró que fijar un plazo desde ahora sería demagógico.

No habrá paz sin justicia; profunda solidaridad con las víctimas de los últimos años, tenemos que escucharlas dice @RicardoAnayaC en #DiálogoPorLaPazyLaJusticia hoy en @MuseoMyT nada ha cambiado sino ha aumentado la violencia, hay que cambiar estrategia pic.twitter.com/0JZqDpHEhU — Angélica de la Peña (@angelicadelap) May 8, 2018

7:45 am | Meade adelanta propuestas educativas

Previo a su participación en el evento “10 por la educación”, organizado por organizaciones civiles, José Antonio Meade adelantó en Twitter algunas de sus iniciativas en la materia.

Mi compromiso con la educación va en serio: deducibilidad fiscal en colegiaturas de educación superior; pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de tiempo completo, y con presupuesto propio, para evitar cuotas voluntarias de padres de familia. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) May 8, 2018

7:30 am | Zavala reporta su encuentri con BlackRock

Tras la reunión de Andrés Manuel López Obrador con el CEO del fondo de inversión BlackRock, Margarita Zavala reportó que también tuvo un encuentro con el directivo.

Me reuní con Larry Fink, CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo. Hablamos de la importancia de la libertad económica y de la inversión pública y privada en educación, innovación e infraestructura como motor para el desarrollo de México. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) May 8, 2018

7:25 am | Anaya condena aumento de violencia

Ricardo Anaya, abanderado de la coalición PAN-PRD-MC, condenó el aumento de la violencia en el país y prometió un cambio en la estrategia de seguridad en caso de ganar la Presidencia.

Previo a su asistencia a un foro con víctimas, el panista destacó que él fue el primer candidato en aceptar la invitación del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, una de las organizaciones involucradas en el evento de hoy.

“Iré a presentar mis propuestas, pero sobre todo a escuchar a quienes han sido víctimas de la violencia irracional que se ha desatado en nuestro país en los últimos años”, afirmó Anaya en su conferencia de prensa matutina.