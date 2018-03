Dick’s retirará rifles de asalto después de vender arma a tirador de Florida

La cadena de venta de armas, Dick’s Sporting Goods, anunció que dejará de vender rifles de asalto de manera definitiva e invitó al gobierno de Estados Unidos a generar una nueva regulación sobre el uso de armas de fuego.

Dick’s anunció la medida después de que la compañía vendiera legalmente un arma a Nikolas Cruz, quien el 14 de febrero pasado atacó con un arma de fuego dentro de una escuela de Florida, donde murieron 17 personas. La empresa detalló en un comunicado que vendió una escopeta a Cruz durante noviembre pasado, pero que no fue el arma, ni el tipo de arma, que utilizó en el tiroteo.

Entre la solicitud, Dick’s sugirió prohibir armas de fuego de estilo asalto, aumentar a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego y asegurar una base de datos sobre quiénes tienen prohibido comprar armas de fuego.

“Reconocemos y apreciamos que la gran mayoría de los propietarios de armas en este país son ciudadanos responsables y respetuosos de la ley. Pero tenemos que ayudar a resolver el problema que tenemos enfrente”, dijo Edward W. Stack, presidente y CEO de Dick’s en el documento.

At the same time, we implore our elected officials to enact common sense gun reform and pass the following regulations: https://t.co/J4OcB6XJnu pic.twitter.com/VUuFKkyk6c

