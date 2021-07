Dimos por muerto a Snapchat; en cambio, está prosperando

Retroceda un par de años y algo parecía muy mal en Snap Inc.

En 2018, su aplicación de Android no funcionó muy bien, un problema definitivo cuando más de dos tercios del mundo no usa un iPhone. Un rediseño fracasó y se produjo un éxodo de personal, incluidos líderes senior como Imran Khan, el ex director de estrategia que partió para iniciar una empresa de comercio electrónico.

Instagram había deslizado su función de Historias y la mejoró, reduciendo el atractivo de Snapchat. Mientras tanto, la nueva empresa que cotiza en bolsa no alcanzó los hitos de rendimiento que le había prometido a Wall Street que cumpliría, frustrando a los observadores que pueden ayudar a influir en la percepción pública de una acción e influir en la trayectoria de las acciones. Y por un tiempo, esas acciones parecían estancadas o en una caída en picada desenfrenada. Después de ingresar a los mercados públicos a $ 27 dólares por acción en marzo de 2017, las acciones de Snap se hundieron a menos de $6 dólares por papel bursátil para diciembre de 2018.

Pero las cosas no pueden ser más diferentes en este momento. Las acciones de Snap ahora cotizan a un máximo histórico: 77 dólares la acción después de que la compañía informara las ganancias del segundo trimestre el jueves por la noche. A raíz de eso, los elogios de Wall Street han sido efusivos. Un logro “monstruoso”, concluyó John Blackledge de Cowen. “Gran fortaleza en todos lados”, escribió Ygal Arounian en una nota a los clientes que analizaban los resultados de Snap.

El CEO de Snap, Evan Spiegel, parece bastante satisfecho. “Estamos entusiasmados con la tremenda oportunidad para nuestro negocio en 2021 y más allá”, dijo en una conferencia telefónica con analistas.

Donde Snap una vez ofreció decepciones, ahora está superando las expectativas: los ingresos trimestrales se dispararon 116% desde hace un año a $ 982.1 millones de dólares, un 16% más de lo que Wall Street había predicho. La compañía todavía está experimentando un crecimiento significativo en su mercado principal, América del Norte, donde las ventas aumentaron un 129% a 701.7 millones de dólares. (A medida que una empresa envejece, a menudo pone sus esperanzas de crecimiento en los mercados extranjeros).

En Europa, los ingresos casi se duplicaron a 152.3 millones de dólares. Snap está experimentando una fuerte demanda por parte de los anunciantes y ha podido aumentar los precios en otras partes del mundo desarrollado que pagan tarifas más altas.

Otro número muy importante, los usuarios activos diarios, también aumentó significativamente. La compañía tenía 293 millones de usuarios de este tipo en el segundo trimestre, un aumento del 23%. Para recordar los viejos tiempos: cuando Snap informó los resultados del segundo trimestre de 2018, sus datos mostraron que estaba perdiendo usuarios, una disminución del 1.5% a 188 millones.

Para seguir ganando usuarios, Snap ha puesto mucho énfasis en la realidad aumentada y Spotlight, su competidor de TikTok. En este momento, la RA de Snap permite principalmente a los usuarios agregar filtros de fotos y superponer imágenes a sus mensajes, y unos 200 millones interactúan con la tecnología de RA de Snap cada día, dice la compañía.

Pero la compañía ve un papel más importante para la RA y apunta a crear tecnología que permita a las personas comprar virtualmente, tal vez viéndose a sí mismos con una camisa o cómo se vería una silla en una casa. En la conferencia telefónica del jueves, el director comercial de Snap, Jeremi Gorman, resumió la oportunidad de manera sucinta: “Las marcas realmente necesitaban encontrar un reemplazo para los centros comerciales y las salas de exhibición”. (También está el último intento de los lentes de Snap con tecnología AR, sus Spectacles, que anunció en una conferencia de la empresa en mayo).

En cuanto a Spotlight, la compañía dijo que el tiempo diario en esa parte de la aplicación creció en un 60%, pero no ofreció nada más específico. Snap mantuvo los detalles sobre Spotlight más vagos que en el pasado, ofreciendo porcentajes de crecimiento en lugar de cifras precisas.

Una cosa es segura: no está gastando tanto dinero en Spotlight. Había estado canalizando $1 millón de dólares por día a Spotlight, distribuyendo los fondos a los usuarios con los videos más populares. Pero ha modificado su enfoque y gastó $76 millones en Spotlight en el último trimestre, aproximadamente una disminución del 15% con respecto al trimestre anterior.

Spotlight por ahora ha sido un líder de pérdidas destinado a mantener a raya a TikTok. La compañía aún no ha comenzado a vender anuncios dentro de Spotlight, aunque presumiblemente pronto comenzará a hacerlo. Spotlight configura una sección completamente diferente de la aplicación, donde se anima a los usuarios a interactuar con el contenido de extraños, no solo con los mensajes de sus amigos. “Spotlight”, explicó Spiegel el jueves, “realmente nos ha abierto un lienzo completamente nuevo para explorar esta forma de distribuir contenido y ayudar a las personas a encontrar cosas”.

POR: Abram Brown