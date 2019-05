Diplomático chino revela razones por las cuales Trump odia a Huawei

En un capítulo más de la guerra comercial Estados Unidos y China, ahora un tuit ha desatado especulaciones, aunque en el fondo da la sensación de ser un inteligente ‘trolleo’, de acuerdo al posteo de Lijian Zhao.

Zhao, subjefe de misión en la embajada de China en Islamabad (capital de Pakistán), publicó en su cuenta de Twitter una foto de una manzana cortada en pedazos, lo que hace alusión a los isotipos de Huawei y de Apple, o mejor, una manzana “explotando”.

A continuación el tuit en cuestión.

BREAKING: It has been just revealed why @realDonaldTrump hated a private company from China so much that it went so far by announcing a national emergency. Look at the logo of Huawei. It has cut APPLE into pieces… pic.twitter.com/KOXstlAsja

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) May 20, 2019