Diputado acusado de abuso sexual contra menor dice que lo querían extorsionar

Ante la acusación de abuso sexual contra un menor de edad, el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, se declaró inocente y aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje.

“Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima. Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, señaló en un mensaje que dio en la Cámara de Diputados.

Comentó que en ningún momento recurrió a su fuero como diputado federal, pues especificó que es abogado y desde un inicio tuvo la disposición de aclarar lo que sucedía.

El diputado federal por Puebla y que además busca la reelección, mencionó que estará al pendiente del proceso que se siga por las investigaciones y reiteró: “Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz”.

Además, dijo que se cometió una afectación en contra de su imagen y la de su familia, por lo que exhortó a las autoridades a que se deslinden las responsabilidades y se haga justicia.

