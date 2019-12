Diputados aprueban en comisiones Ley de Amnistía propuesta por AMLO

La Cámara de Diputados avaló en estas horas la nueva Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 38 votos a favor de Morena, PT, PES y PVEM, 12 en contra del PAN, MC y PRD y cuatro abstenciones del PRI.

El dictamen se turnó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara para que sea evaluado por el pleno mañana para su posterior debate y votación.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que su propuesta de Ley de Amnistía busca la reinserción de personas que están detenidas por delitos menores, sobre todo de los más humildes, y que desean reincorporarse a la vida pública.

Sin embargo, apuntó en su conferencia de prensa matutina, que para ser aplicada, antes debe pasar por la autorización de las víctimas, además de valorar el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos.

En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal expuso que dicha iniciativa tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo acceso a un abogado.

Señaló que el propósito es dejar en libertad a indígenas que están en la cárcel de manera injusta, sobre todo a las mujeres y ancianos que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió y los delitos por los que son acusados no son delitos graves, de sangre y de violencia.

Indicó que se atiende de manera particular los casos de los considerados presos políticos, como el de algunos maestros que fueron a la cárcel acusados injustamente de lavado de dinero, pues “se demostró que fueron delitos fabricados, ahí se sigue otro procedimiento, más complicado, pero se lleva a cabo”.

“Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, subrayó el presidente López Obrador, quien reiteró que no hay impunidad ni hay corrupción tolerada arriba, en la parte más alta del gobierno, de arriba para abajo como se limpian las escaleras, ya lo puedo decir no hay corrupción”, puntualizó.

Con información de El Financiero y Notimex.

