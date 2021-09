Diputados de oposición buscan regresar programas que eliminó la 4T

Las bancadas que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados —PAN, PRI y PRD— presentarán un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 alternativo al del gobierno federal, mediante el cual pretenden etiquetar recursos a programas sociales desaparecidos, como el Seguro Popular, Estancias Infantiles y Procampo.

“Es un Presupuesto de Egresos de la Federación que debería ser el gasto público en nuestro país para el siguiente año. Hemos estado trabajando durante por más de un mes en la coalición Va por México con la idea de poder reasignar los recursos”, señaló el diputado perredista Luis Espinosa Cházaro.

En entrevista, el también coordinador de su bancada explicó que la propuesta de Presupuesto que presentarán se debe a que el mayor gasto del gobierno federal no debe ser sólo para infraestructura.

“No nos hace sentido que el mayor gasto, en medio de una pandemia, de una crisis económica, sea al Tren Maya. No quiero asegurar que el Tren no sea necesario, pero lo que no nos parece es que no pueda ser el mayor gasto no sólo en infraestructura, sino de cualquier rubro”, mencionó.

Espinosa Cházaro adelantó que entre las propuestas que traerá el Presupuesto alternativo son recursos para medicamentos y estancias infantiles; este último programa, desaparecido en 2019, financiaba lugares que cuidaban y atendían a niños de mujeres trabajadoras.

“Por supuesto que queremos regresar programas que le eran beneficiosos para la gente, estancias infantiles, queremos que haya dinero para las quimioterapias para los niños con cáncer, que regresen apoyos para el campo”, dijo.

“Los nombres de los programas no son lo importante, que le pongan el nombre que quieran. Lo importante es que haya un programa como Procampo (que desapareció en 2014), que ayude al campo productivo y no que necesariamente sea Sembrando Vida que no ha dado muestras de tener éxito”, agregó.

Sobre el sector salud, el legislador señaló que pretenden asignar recursos para que haya un programa de salud universal, pues consideró que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no lo ha logrado.

Espinosa Cházaro dijo que otra cuestión en la que trabajan es que haya recursos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pues éstas tienen contratados a 80% de los trabajadores formales del país.

“La dádiva y el apoyo social no reactivan la economía y la más clara prueba es que con un gasto excesivo e importante dentro del gasto nacional para apoyo sociales, el número de pobres ha crecido. Eso deja claro que no está funcionando la política social de este gobierno”, advirtió.

La Cámara de Diputados tiene de plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

