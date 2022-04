Diputados del PAN denuncian que han recibido agresiones tras campaña de Morena

Diputados del PAN acusan que ha recibido agresiones por la campaña “de odio” que difunde Morena luego de haber votado en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, por lo que señalaron que demandarán al dirigente del partido, Mario Delgado, por daño moral.

Desde ayer, el partido del presiente Andrés Manuel López Obrador distribuyó imágenes de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y los llamaron “traidores ala patria”.

La diputada María Esquivel comentó que ayer por la tarde se presentó el regidor de Morena de León, Oscar Antonio Cabrera, con un grupo de personas para causar daño a su casa de gestión.

“Causaron daño a mi casa, asustaron a los adultos mayores (que ahí estaban) (…)”, dijo la panista.

En tanto, la legisladora Itzel Balderas, contó que también ayer por la tarde un grupo de personas llegaron a su casa de gestión -que están en Guanajuato- a hacer una clausura simbólica y “dejaron pegadas cartulinas. Llevaban mi fotografía y decía ‘se busca por traición a la patria’ y ‘pinche traidores, Itzel Balderas, no me representas’. Tuve que cerrar la casa de gestión y retirar a todos mis compañeros colaboradores”. La libertad de expresión y manifestación son esenciales para la democracia.



La libertad de expresión y manifestación son esenciales para la democracia.

Hoy algunas personas clausuraron de forma simbólica mi Casa de Gestión, por el hecho de no coincidir con lo que fue la propuesta de Reforma Eléctrica, ni con los discursos que fomentan la polarización.

Hoy en la mañana la diputada María Josefina Gamboa denunció que al salir de un hotel en Reforma sue asaltada y agredida por una persona.

“Se llevaron nuestros documentos personales, el portafolio y mi bolsa. La policía nunca llegó. Obviamente nos estaban esperando. Esto es parte de las amenazas que recibimos todos los días por parte de Morena (…) Vamos a seguir votando como la gente nos mando por ser oposición”, dijo la diputada en un video que publicó en su Facebook.

En conferencia, explicó que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, y cuestionó que esto ocurre 36 horas depuse de que votaron en contra de la reforma eléctrica, y comentó que la campaña que tiene Morena de difundir sus fotos y nombres, ” genera “odio, generan más violencia”.

A lo que el diputado Jorge Triana comentó que se presentará una denuncia contra la dirigencia de Morena por daño moral y difamación al difundir la campaña donde están sus fotos, nombres y partido.

Explicó que “traidores a la patria, como los llaman, tiene que ver con colaborar con un gobierno extranjero y no con votar en contra de las iniciativas del presidente.

“En el caso de la campaña de desprestigio, amenaza calumniosa y de odios que se ha emprendido desde el Comité Ejecutivo de Morena, hacemos responsables a Mario Delgado y Citlalli Hernández de lo que nos pueda suceder”, declaró.

