Quitan fuero a diputado de Morena acusado de homicidio culposo

El pleno de la Cámara de Diputados resolvió retirar el fuero al diputado Cipriano Charrez Pedraza, de Morena, y separarlo de su cargo para enfrentar las acusaciones por provocar la muerte de un joven en un accidente automovilístico en Ixmiquilpan, Hidalgo.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados también aprobaron el procedimiento de juicio de procedencia, con el objetivo de que haya actuación penal con 347 votos a favor, 37 en contra y 53 abstenciones.

«Por mandato constitucional, vamos a considerar si procede el juicio para que haya la acción legal en esta sesión, que no es fácil y es bastante inédita», señaló Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva en San Lázaro al inicio de la sesión.

«Aclaró que se mantiene la presunción de inocencia y que si el inculpado no fuera responsable volvería a sus labores», complementó.

En octubre pasado, la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo envió a la Cámara de Diputados la carpeta de investigación ara documentar el accidente ocurrido el seis de octubre de 2018, en el que falleció el conductor de un taxi de 21 años, luego de ser impactado por la camioneta que conducía el diputado ahora separado de su cargo.

En marzo de este año, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó suspender por un año los derechos partidarios del diputado, removerlo de cualquier cargo dentro del partido su su separación de su cargo como legislador en San Lázaro.

«A pesar de la gran desconfianza a la procuraduría y al gobierno del estado de Hidalgo me pronuncio a favor que se retire el fuero constitucional, para que no haya impunidad en este país», afirmó el ahora ex diputado durante su comparecencia ante el pleno.

Niega las acusaciones

Sin embargo, Charrez Pedraza negó la veracidad de las acusaciones al señalar que al momento del accidente quien manejaba la camioneta Ford Raptor era su chofer y aseguró que las acusaciones obedecían a una persecución política por parte del gobierno de Hidalgo.

«Voy a regresar (a la Cámara de Diputados) porque no tengo ninguna responsabilidad y sé que voy a demostrar mi inocencia. Esperemos que la procuraduría se mantenga imparcial, porque si siguen me acusa de forma perversa y corrupta acudiremos a diferentes espacios, para no permitir un atropello por el simple hecho de haber denunciado corruptelas y excesos en el poder en le gobierno de Hidalgo», señaló.

